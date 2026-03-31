Galeria
As maiores florestas do planeta: só uma supera a Amazônica
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10ª - Reserva Florestal Sinharaja – Sri Lanka - Designada Reserva da Biosfera Mundial em 1978 e Patrimônio Mundial em 1988. Foto: Ruwan Illeperuma / commons wikimedia
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Com mais de 88 mil m², Sinharaja tem espécies endêmicas, ou seja, que só existem na região, incluindo especialmente anfíbios, borboletas, pássaros, cobras e peixes. Foto: Amal Balasooriya commons wikimedia
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9ª - Floresta Temperada Valdivian – América do Sul - Se estende por partes do Chile e da Argentina. Foto: Albh commons wikimedia
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Com 248 mil mÂ², Valdivian abriga rica diversidade de flora e fauna. Dentre os animais, estÃ£o o puma, o pudu, o cisne de pescoÃ§o negro e o macaco de montanha. Foto: J Patrick Fischer wikimedia commons
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8ª- Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros – Fica em Goiás e tem 655 mil m². Declarado Patrimônio Mundial Natural pela Unesco. Foto: Fernando Tatagiba ICMBio
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A Chapada dos Veadeiros abriga espécies e formações vegetais únicas, além de rochas, nascentes, cachoeiras e cursos d’água. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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7ª -Reserva Florestal Nublada de Monte Verde – Costa Rica - Localizada numa região alta e montanhosa, a Reserva está quase sempre encoberta por nuvens Foto: Jodi Crisp / Flickr / Monteverde Cloud Forest, Costa Rica.
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A Reserva Nublada Abriga samambaias gigantes e tem a maior concentração de espécies de orquídeas do mundo (mais de 300 variedades). Entre os animais, destacam-se o jaguar e o puma. Foto: Cássio van den Berg, wikimedia commons
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6Âª - Parque Nacional do Sundarbans â?? Ãndia e Bangladesh - Ãrea composta por pÃ¢ntanos, rios e florestas de mangue do Delta do Ganges. Foto: V. Malik / commons wikimedia
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O parque é habitat de grande variedade de flora e fauna, com várias espécies raras e ameaçadas de extinção de animais, pássaros, répteis e vida marinha. Destaque para os tigres de Bengala. Foto: Rodrigo Soldon Souza / Flickr
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5ª - Floresta Nublada – Equador - Localizada na Cordilheira do Andes, possui mais de 400 espécies de aves, que atraem grande número de visitantes. Foto: Samdobbs6 wikimedia commons
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Na Floresta Nublada do Equador, o solo é pouco fértil e a diversidade da flora é pequena, abrigando principalmente espécies de orquídeas. A fauna inclui belos pássaros como o toucan barbet, bem colorido. Foto: Andy Morlfew wikimedia commons
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4ª - Floresta Daintree – Austrália - Ocupa uma área de 965 mil km². É a floresta tropical mais antiga do mundo, com mais de 135 milhões de anos. Foto: Killerscene wikimedia commons
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Recebeu o título de Patrimônio Mundial em 1988. Representa um ponto de encontro entre a floresta e uma grande barreira de corais. Foto: Domínio público
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3ª - Floresta do Congo – República Democrática do Congo - É responsável por 70% da cobertura vegetal do subcontinente africano. Foto: Radio Okapi wikimedia commons
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Segunda maior floresta tropical do mundo depois da Amazônia. Abriga muitas espécies endêmicas, como o Chimpanzé Pigmeu. Foto: Giles Laurent wikimedia commons
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2ª - Floresta Amazônica – Maior floresta tropical do mundo. Com 7 milhões de km², se estende por partes do Amazonas, Amapá, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Maranhão. Também ocupa trechos da Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Foto: Beyond the Ultimate wikimedia commons
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Cerca de 20% dos recursos hídricos do Brasil estão na floresta, que briga mais de 30 mil espécies de plantas, 1,8 mil de peixes continentais, 1,3 mil de aves, 311 de mamíferos e 163 de anfíbios. Foto: Neil Palmer wikimedia commons
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As vitórias-régias são belas plantas aquáticas que se destacam no cenário amazônico. Foto: TNeto/Pixabay
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1ª - Floresta Taiga – Hemisfério Norte - Com uma área de 12 milhões de km², é responsável por 29% da cobertura vegetal do planeta. Foto: Domínio público
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Conhecida como Floresta das Coníferas (árvores em formato de cone, como os pinheiros), começa na parte norte do Alasca, segue para o Canadá, chega ao sul da Groenlândia, e depois atinge a Noruega, Suécia, Finlândia, Sibéria e Japão. Foto: MPorciusCato wikimedia commons
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No inverno, a neve toma conta da floresta e as árvores coníferas ficam pintadas de branco. Foto: Erik Karits
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