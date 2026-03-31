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Passeio de trem a 1.200 metros de altitude impressiona turistas na China

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Redação Flipar
  • Trata-se do trem elétrico da Montanha Dajue, que une conforto e adrenalina ao longo de 13,14 km de trilhos suspensos.
    Trata-se do trem elétrico da Montanha Dajue, que une conforto e adrenalina ao longo de 13,14 km de trilhos suspensos. Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • O trajeto acompanha falésias e conecta diversos atrativos, como plataformas de observação suspensas e mirantes.
    O trajeto acompanha falésias e conecta diversos atrativos, como plataformas de observação suspensas e mirantes. Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • Também é possível ver uma cidade histórica cenográfica, templos encaixados entre rochas, pontes e teleféricos.
    Também é possível ver uma cidade histórica cenográfica, templos encaixados entre rochas, pontes e teleféricos. Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • Tudo isso cria um circuito completo para visitantes que desejam apreciar a paisagem sem enfrentar subidas longas ou trilhas exaustivas.
    Tudo isso cria um circuito completo para visitantes que desejam apreciar a paisagem sem enfrentar subidas longas ou trilhas exaustivas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • O acesso se dá a partir de Dajue Town, pequena cidade ao pé da serra preparada para receber os turistas.
    O acesso se dá a partir de Dajue Town, pequena cidade ao pé da serra preparada para receber os turistas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • Os trens são totalmente elétricos, comportam até 55 passageiros por vagão e operam em baixa velocidade para favorecer a contemplação do cenário montanhoso.
    Os trens são totalmente elétricos, comportam até 55 passageiros por vagão e operam em baixa velocidade para favorecer a contemplação do cenário montanhoso. Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • As curvas próximas às encostas dão a sensação de “voar” ao lado da montanha.
    As curvas próximas às encostas dão a sensação de “voar” ao lado da montanha. Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • Ao longo do percurso, há paradas estratégicas em plataformas construídas sobre a própria rocha, permitindo que os visitantes desçam, caminhem e observem o relevo da região.
    Ao longo do percurso, há paradas estratégicas em plataformas construídas sobre a própria rocha, permitindo que os visitantes desçam, caminhem e observem o relevo da região. Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • Após chuvas, pode surgir o chamado “mar de nuvens”, que transforma o visual em um espetáculo de picos emergindo entre camadas brancas.
    Após chuvas, pode surgir o chamado “mar de nuvens”, que transforma o visual em um espetáculo de picos emergindo entre camadas brancas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • Entre os pontos de destaque está o Portão Nantian, associado à mitologia chinesa e descrito como passagem para o mundo dos imortais.
    Entre os pontos de destaque está o Portão Nantian, associado à mitologia chinesa e descrito como passagem para o mundo dos imortais. Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • O circuito também inclui o Templo Dajue, construído literalmente entre grandes rochas, com salas de estudo budistas e uma caverna destinada à leitura e cânticos.
    O circuito também inclui o Templo Dajue, construído literalmente entre grandes rochas, com salas de estudo budistas e uma caverna destinada à leitura e cânticos. Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • Na parte mais alta do complexo, o visitante encontra uma ponte de vidro que vibra levemente com o movimento das pessoas.
    Na parte mais alta do complexo, o visitante encontra uma ponte de vidro que vibra levemente com o movimento das pessoas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • Teleféricos suspensos ao longo das falésias oferecem uma experiência visual marcante para quem não tem medo de alturas.
    Teleféricos suspensos ao longo das falésias oferecem uma experiência visual marcante para quem não tem medo de alturas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • O passeio é frequentemente descrito como ideal para viajantes que preferem evitar esforço físico intenso, seja por idade, mobilidade reduzida ou busca por conforto.
    O passeio é frequentemente descrito como ideal para viajantes que preferem evitar esforço físico intenso, seja por idade, mobilidade reduzida ou busca por conforto. Foto: Reprodução do Youtube Canal Travel East
  • Ao unir transporte ferroviário turístico, mirantes acessíveis, atrações de altura e espaços religiosos e culturais, o destino se consolida como mais uma
    Ao unir transporte ferroviário turístico, mirantes acessíveis, atrações de altura e espaços religiosos e culturais, o destino se consolida como mais uma "joia secreta" da China. Foto: - Reprodução do Youtube Canal Travel East
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