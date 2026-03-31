Casuar: ave é considerada a mais perigosa do mundo

O casuar-do-sul vive em florestas tropicais do norte da Austrália, além de regiões da Papua-Nova Guiné e da Indonésia. Prefere ambientes densos, úmidos e com vegetação fechada, que oferecem abrigo e alimento. Essas áreas permitem que a ave se mova com discrição, apesar do grande porte. Foto: Imagem gerada por i.a