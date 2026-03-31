Animais
Casuar: ave é considerada a mais perigosa do mundo
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Em 2024, por exemplo, um filhote de casuar-do-sul nasceu em cativeiro no Parque Birdland, no Reino Unido, após 25 anos de tentativas de gerar a ave. O nascimento foi celebrado pela equipe do espaço natural britânico. Foto: Dezidor wikimedia commons
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A Austrália é um lugar lindo, mas esconde perigos. E um deles é justamente o casuar. Em dezembro de 2022, um vídeo inusitado gravado por lá deu o que falar no TikTok. Foto: Patty Jansen por Pixabay
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Nele, um casal de turistas aparecia interagindo com uma ave bem peculiar que se aproximava enquanto os dois pareciam relaxar em uma praia. Foto: reprodução
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O registro logo ganhou repercussão porque diversos internautas começaram a comentar no vídeo, dizendo que o animal não só não era inofensivo como se tratava da ave mais perigosa do mundo: o casuar. Foto: reprodução
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“Você filma um passarinho fofo que vê na praia”, disse a jovem no vídeo que teve mais de 3 milhões de visualizações. Foto: reprodução
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O casuar tem grande porte , é excelente nadador, pode saltar 1,5m e correr a 50km/h! Ou seja, é uma "fera" na terra e na água. Foto: Anja Schröder por Pixabay
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Os especialistas dizem que, embora não sejam animais agressivos por natureza, eles podem atacar humanos caso se sintam acuados. Ou seja, se sentirem alguma ameaça — principalmente perto de filhotes — podem reagir de forma destrutiva. Foto: Kreingkrai Luangchaipreeda por Pixabay
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O casuar ataca dando chutes frontais muito fortes, capazes de ferir gravemente. Uma patada de um “casuar” tem o mesmo efeito de um punhal e ele é capaz até de decepar um membro humano! Foto: S. Nagel/Pixabay
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Casos fatais envolvendo o casuar sÃ£o raros. Mas, em abril de 2019, na FlÃ³rida, um casuar atacou o prÃ³prio dono, de 75 anos, que acabou morrendo em consequÃªncia dos ferimentos. Foto: xiSerge por Pixabay
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É que a garra do casuar é afiada como uma lâmina. Cada pé possui uma garra longa de até 12 centímetros que pode causar cortes profundos. Foto: Imagem gerada por i.a
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O casuar-do-sul vive em florestas tropicais do norte da Austrália, além de regiões da Papua-Nova Guiné e da Indonésia. Prefere ambientes densos, úmidos e com vegetação fechada, que oferecem abrigo e alimento. Essas áreas permitem que a ave se mova com discrição, apesar do grande porte. Foto: Imagem gerada por i.a