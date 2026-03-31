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Casuar: ave é considerada a mais perigosa do mundo

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Redação Flipar
  • Em 2024, por exemplo, um filhote de casuar-do-sul nasceu em cativeiro no Parque Birdland, no Reino Unido, após 25 anos de tentativas de gerar a ave. O nascimento foi celebrado pela equipe do espaço natural britânico.
    Em 2024, por exemplo, um filhote de casuar-do-sul nasceu em cativeiro no Parque Birdland, no Reino Unido, após 25 anos de tentativas de gerar a ave. O nascimento foi celebrado pela equipe do espaço natural britânico. Foto: Dezidor wikimedia commons
  • A Austrália é um lugar lindo, mas esconde perigos. E um deles é justamente o casuar. Em dezembro de 2022, um vídeo inusitado gravado por lá deu o que falar no TikTok.
    A Austrália é um lugar lindo, mas esconde perigos. E um deles é justamente o casuar. Em dezembro de 2022, um vídeo inusitado gravado por lá deu o que falar no TikTok. Foto: Patty Jansen por Pixabay
  • Nele, um casal de turistas aparecia interagindo com uma ave bem peculiar que se aproximava enquanto os dois pareciam relaxar em uma praia.
    Nele, um casal de turistas aparecia interagindo com uma ave bem peculiar que se aproximava enquanto os dois pareciam relaxar em uma praia. Foto: reprodução
  • O registro logo ganhou repercussão porque diversos internautas começaram a comentar no vídeo, dizendo que o animal não só não era inofensivo como se tratava da ave mais perigosa do mundo: o casuar.
    O registro logo ganhou repercussão porque diversos internautas começaram a comentar no vídeo, dizendo que o animal não só não era inofensivo como se tratava da ave mais perigosa do mundo: o casuar. Foto: reprodução
  • “Você filma um passarinho fofo que vê na praia”, disse a jovem no vídeo que teve mais de 3 milhões de visualizações.
    “Você filma um passarinho fofo que vê na praia”, disse a jovem no vídeo que teve mais de 3 milhões de visualizações. Foto: reprodução
  • O casuar tem grande porte , é excelente nadador, pode saltar 1,5m e correr a 50km/h! Ou seja, é uma
    O casuar tem grande porte , é excelente nadador, pode saltar 1,5m e correr a 50km/h! Ou seja, é uma "fera" na terra e na água. Foto: Anja Schröder por Pixabay
  • Os especialistas dizem que, embora não sejam animais agressivos por natureza, eles podem atacar humanos caso se sintam acuados. Ou seja, se sentirem alguma ameaça — principalmente perto de filhotes — podem reagir de forma destrutiva.
    Os especialistas dizem que, embora não sejam animais agressivos por natureza, eles podem atacar humanos caso se sintam acuados. Ou seja, se sentirem alguma ameaça — principalmente perto de filhotes — podem reagir de forma destrutiva. Foto: Kreingkrai Luangchaipreeda por Pixabay
  • O casuar ataca dando chutes frontais muito fortes, capazes de ferir gravemente. Uma patada de um “casuar” tem o mesmo efeito de um punhal e ele é capaz até de decepar um membro humano!
    O casuar ataca dando chutes frontais muito fortes, capazes de ferir gravemente. Uma patada de um “casuar” tem o mesmo efeito de um punhal e ele é capaz até de decepar um membro humano! Foto: S. Nagel/Pixabay
  • Casos fatais envolvendo o casuar sÃ£o raros. Mas, em abril de 2019, na FlÃ³rida, um casuar atacou o prÃ³prio dono, de 75 anos, que acabou morrendo em consequÃªncia dos ferimentos.
    Casos fatais envolvendo o casuar sÃ£o raros. Mas, em abril de 2019, na FlÃ³rida, um casuar atacou o prÃ³prio dono, de 75 anos, que acabou morrendo em consequÃªncia dos ferimentos. Foto: xiSerge por Pixabay
  • É que a garra do casuar é afiada como uma lâmina. Cada pé possui uma garra longa de até 12 centímetros que pode causar cortes profundos.
    É que a garra do casuar é afiada como uma lâmina. Cada pé possui uma garra longa de até 12 centímetros que pode causar cortes profundos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O casuar-do-sul vive em florestas tropicais do norte da Austrália, além de regiões da Papua-Nova Guiné e da Indonésia. Prefere ambientes densos, úmidos e com vegetação fechada, que oferecem abrigo e alimento. Essas áreas permitem que a ave se mova com discrição, apesar do grande porte.
    O casuar-do-sul vive em florestas tropicais do norte da Austrália, além de regiões da Papua-Nova Guiné e da Indonésia. Prefere ambientes densos, úmidos e com vegetação fechada, que oferecem abrigo e alimento. Essas áreas permitem que a ave se mova com discrição, apesar do grande porte. Foto: Imagem gerada por i.a
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