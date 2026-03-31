Estilo de Vida
Acessório essencial em muitas ocasiões, meia tem longa história nos costumes e na moda
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Na Grécia e em Roma, já se usavam as chamadas udones e soccus, coberturas de lã ou feltro que garantiam maior conforto sob as sandálias. Eram peças funcionais, mas também ligadas a status, pois os mais ricos podiam ter materiais mais refinados. Foto:
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Na Idade Média, as meias se alongaram, chegando muitas vezes até as coxas. Eram fixadas com ligas e passavam a ser também símbolo de elegância, especialmente entre nobres e reis, que exibiam tecidos mais caros e coloridos. Foto:
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O Renascimento trouxe uma revolução: com a técnica de tricô mais elaborada, surgiram meias de seda, algodão e lã muito bem ajustadas. Nesse período, elas se tornaram um verdadeiro acessório de moda, especialmente nas cortes europeias. Foto:
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Ao longo dos séculos seguintes, as meias se popularizaram e passaram a ser fabricadas em maior escala. Foto:
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Com a Revolução Industrial, no século XIX, tornaram-se acessíveis a diferentes camadas sociais, consolidando-se como parte essencial do vestuário. Foto: hippopx.com
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Hoje existem incontáveis tipos e modelos de meias, desde as esportivas até as sociais, passando por meias-calças e versões térmicas. Elas podem ser curtas, médias, longas, até acima do joelho, sempre adaptadas a necessidades e estilos. Foto:
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Entre os modelos mais comuns, estão as meias soquete, as invisíveis, as 3/4 e as meias de compressão. . Foto:
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Além do uso estético, muitas têm funções de saúde, como melhorar a circulação ou proteger contra lesões Foto: Divulgação
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Na tradiÃ§Ã£o natalina, as meias ganharam um simbolismo prÃ³prio. Pendurar meias na lareira para receber presentes vem de lendas sobre SÃ£o Nicolau, que teria deixado moedas de ouro escondidas em meias secando na chaminÃ© Foto:
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Essa tradição, difundida especialmente na Europa e nos Estados Unidos, transformou a meia em um ícone do Natal. As meias natalinas, decoradas com cores e símbolos festivos, fazem parte da decoração e do imaginário infantil. Foto:
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A expressão “pé de meia” surgiu em Portugal e no Brasil, no sentido figurado de economia pessoal. Como as pessoas guardavam dinheiro escondido em meias, a expressão virou sinônimo de poupança ou reserva financeira. Foto:
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Na cultura pop, as meias aparecem de forma marcante em Harry Potter, com o elfo doméstico Dobby. No universo da saga, uma meia representa liberdade, já que ao receber uma peça de roupa ele se torna livre de seu dono. Foto:
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As meias de bebê são projetadas com suavidade e elasticidade para aquecer sem apertar. Muitas vezes trazem detalhes lúdicos, como desenhos ou bichinhos, tornando-se também parte do enxoval afetivo. Foto:
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Entre os jovens, as meias ganharam status de acessório de estilo. Podem compor o figurino seguindo a moda. Foto: hippopx.com
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Coloridas, com estampas divertidas ou logos de marcas, elas ajudam a compor a identidade visual e até se tornaram artigo de moda de rua. Foto: Divulgação
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No vestuÃ¡rio feminino, as meias tÃªm mÃºltiplas versÃµes, desde discretas meias finas atÃ© modelos de meia-calÃ§a, arrastÃ£o ou esportivas. Elas dialogam com estÃ©tica, conforto e atÃ© com o poder de valorizar visuais. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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No caso masculino, a meia social se consolidou como item indispensável em trajes formais. Foto:
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Já no dia a dia, os homens usam meias esportivas ou casuais, mostrando como a peça transita entre elegância e praticidade. Foto: Pixabay
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Para os idosos, a meia tem um papel importante de proteção. Modelos antiderrapantes e de compressão ajudam a prevenir quedas, melhorar a circulação e dar maior sensação de segurança no caminhar. Foto: hippopx.com
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A evolução das meias também acompanha a tecnologia têxtil. Hoje há tecidos respiráveis, antimicrobianos, térmicos e de alto desempenho, que tornam a peça muito mais do que um simples acessório. Foto: Pixabay
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Apesar de tão comuns, as meias carregam uma rica história de tradição, simbologia e evolução. Do Egito antigo às passarelas modernas, do Natal à literatura, elas acompanham a humanidade em seus passos. Foto:
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Assim, a meia é ao mesmo tempo proteção, moda, tradição e até expressão cultural. Seja no bebê que dá os primeiros passos, no jovem que afirma seu estilo ou no idoso que busca conforto, ela segue presente no cotidiano. Foto: Imagem de s-wloczyk2 por Pixabay
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