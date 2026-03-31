Galeria
Cãibras musculares: como prevenir episódios e aliviar o desconforto
-
Elas costumam surgir durante a prática de exercícios físicos ou mesmo em momentos de repouso, especialmente à noite. Embora não costumem indicar um problema grave, as cãibras podem causar bastante desconforto e, quando frequentes, merecem atenção. Foto: Imagem Freepik
-
Entre as principais causas das cãibras está a fadiga muscular, comum após atividades físicas intensas ou prolongadas. Outro fator importante é a desidratação, que compromete o equilíbrio de eletrólitos no organismo, como sódio, potássio, cálcio e magnésio, todos minerais essenciais para o funcionamento adequado dos músculos. Foto: Imagem Freepik
-
Má circulação sanguínea, permanecer muito tempo na mesma posição e até o uso de certos medicamentos também podem contribuir para o problema. Algumas condições de saúde também estão associadas ao surgimento de cãibras, como diabetes, problemas renais e distúrbios neurológicos. Foto: Imagem Freepik
-
Gestantes e idosos tendem a apresentar maior predisposição, seja por alterações hormonais, seja por mudanças na circulação ou na massa muscular. Nesses casos, a avaliação médica é importante para identificar a causa específica e orientar o tratamento adequado. Foto: Imagem Freepik
-
-
A prevenção das cãibras passa pela adoção de hábitos saudáveis. Manter-se bem hidratado ao longo do dia é fundamental. Uma alimentação equilibrada, rica em minerais, também ajuda a evitar o problema. Alimentos como banana, folhas verdes, leite e oleaginosas são boas fontes de nutrientes que contribuem para o bom funcionamento muscular. Foto: Imagem Freepik
-
Outro ponto essencial é o alongamento. Preparar o corpo antes do exercício e alongar os músculos após a atividade pode reduzir significativamente o risco de cãibras. Para quem sofre com episódios noturnos, alongamentos leves antes de dormir podem ser eficazes. Foto: Imagem Freepik
-
Quando a cãibra ocorre, algumas ações simples podem aliviar rapidamente a dor. Alongar suavemente o músculo afetado é uma das estratégias mais eficazes, assim como massagear a região para estimular a circulação. Aplicar calor local também pode ajudar a relaxar a musculatura. Foto: Imagem Freepik
-
-
Embora sejam comuns e geralmente benignas, cãibras frequentes, intensas ou que não melhoram com medidas simples devem ser investigadas. Elas podem ser sinal de desequilíbrios mais complexos no organismo. Por isso, diante de episódios recorrentes, o ideal é buscar orientação médica para uma avaliação mais detalhada e, se necessário, iniciar um tratamento específico. Foto: Imagem de shauking por Pixabay