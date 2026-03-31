Cãibras musculares: como prevenir episódios e aliviar o desconforto

Embora sejam comuns e geralmente benignas, cãibras frequentes, intensas ou que não melhoram com medidas simples devem ser investigadas. Elas podem ser sinal de desequilíbrios mais complexos no organismo. Por isso, diante de episódios recorrentes, o ideal é buscar orientação médica para uma avaliação mais detalhada e, se necessário, iniciar um tratamento específico. Foto: Imagem de shauking por Pixabay