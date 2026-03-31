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Empreendedora de Sa?o Paulo fatura R$ 6 milho?es com venda de pa?es de mel
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Rosana Fernandes começou a fazer pães de mel e percebeu o potencial do produto depois de fazer sucesso dentro da própria família no aniversário do marido, Carlos. As informações são do UOL. Foto: Divulgac?a?o
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O que começou com fornadas caseiras evoluiu para uma rede de 15 unidades que faturou R$ 6 milhões em 2025. O nome "Dolce Ricordo Pães de Mel" foi dado na inauguração da primeira loja, em 2016. Foto: Reprodução @paesdemeldolcericordo
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A empresa produz cerca de 65 mil pães de mel por mês em fábrica própria e vende vada doce a R$ 10, em média. Também há kits, caixas de presente e latas colecionáveis. O faturamento médio mensal das unidades é de R$ 40 mil, com lucro variando entre 17% e 20%. Foto: Reprodução @paesdemeldolcericordo
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O pão de mel é um doce tradicional preparado com farinha, mel, açúcar canela, cravo e chocolate, conhecido pelo sabor marcante e pela textura macia e aromática. Foto: Reprodução @paesdemeldolcericordo
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Sua origem remonta à Europa medieval, quando padeiros misturavam mel e especiarias para produzir pães doces usados tanto na alimentação quanto em celebrações religiosas. Foto: estelle heitz/Pixabay
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A versão que é conhecida hoje tomou forma especialmente na Alemanha e na Rússia, onde a adição de especiarias como canela, cravo e gengibre servia tanto para mascarar sabores quanto para conservar o alimento. Foto: Flickr - Johan Bryggare
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Originalmente, nÃ£o havia cobertura de chocolate; esta foi uma adaptaÃ§Ã£o posterior que buscava equilibrar a umidade da massa e prolongar sua validade. A tradiÃ§Ã£o conta que o doce se tornou popular em mosteiros e cortes europeias antes de ganhar o mundo atravÃ©s das rotas comerciais. Foto: Flickr - Turku Gingerbread
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Atualmente, o pão de mel é extremamente popular em países como a Alemanha, onde o Lebkuchen é um ícone natalino, e na Rússia, famoso pelo Pryanik, termo russo para "especiarias". Foto: Flickr - charley1965
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No Brasil, o doce se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural e comercial, sendo presença constante em festas, cafés e como fonte de renda para pequenos produtores artesanais. Foto: Reproduc?a?o/Freepik
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Apesar do nome, o pão de mel não é exatamente um pão, mas sim um tipo de bolo especiado e sua produção caseira é relativamente simples, o que facilita a comercialização em pequena escala. Foto: Reproduc?a?o/topntp26
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Algumas receitas modernas incluem versões integrais, veganas ou sem lactose. No Brasil, ele é consumido durante todo o ano e não apenas no Natal, como em algumas regiões da Europa. Foto: Reproduc?a?o/Instagram