Empreendedora de Sa?o Paulo fatura R$ 6 milho?es com venda de pa?es de mel

A empresa produz cerca de 65 mil pães de mel por mês em fábrica própria e vende vada doce a R$ 10, em média. Também há kits, caixas de presente e latas colecionáveis. O faturamento médio mensal das unidades é de R$ 40 mil, com lucro variando entre 17% e 20%. Foto: Reprodução @paesdemeldolcericordo