Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Empreendedora de Sa?o Paulo fatura R$ 6 milho?es com venda de pa?es de mel

RF
Redação Flipar
  • Rosana Fernandes começou a fazer pães de mel e percebeu o potencial do produto depois de fazer sucesso dentro da própria família no aniversário do marido, Carlos. As informações são do UOL.
    Rosana Fernandes começou a fazer pães de mel e percebeu o potencial do produto depois de fazer sucesso dentro da própria família no aniversário do marido, Carlos. As informações são do UOL. Foto: Divulgac?a?o
  • O que começou com fornadas caseiras evoluiu para uma rede de 15 unidades que faturou R$ 6 milhões em 2025. O nome
    O que começou com fornadas caseiras evoluiu para uma rede de 15 unidades que faturou R$ 6 milhões em 2025. O nome "Dolce Ricordo Pães de Mel" foi dado na inauguração da primeira loja, em 2016. Foto: Reprodução @paesdemeldolcericordo
  • A empresa produz cerca de 65 mil pães de mel por mês em fábrica própria e vende vada doce a R$ 10, em média. Também há kits, caixas de presente e latas colecionáveis. O faturamento médio mensal das unidades é de R$ 40 mil, com lucro variando entre 17% e 20%.
    A empresa produz cerca de 65 mil pães de mel por mês em fábrica própria e vende vada doce a R$ 10, em média. Também há kits, caixas de presente e latas colecionáveis. O faturamento médio mensal das unidades é de R$ 40 mil, com lucro variando entre 17% e 20%. Foto: Reprodução @paesdemeldolcericordo
  • O pão de mel é um doce tradicional preparado com farinha, mel, açúcar canela, cravo e chocolate, conhecido pelo sabor marcante e pela textura macia e aromática.
    O pão de mel é um doce tradicional preparado com farinha, mel, açúcar canela, cravo e chocolate, conhecido pelo sabor marcante e pela textura macia e aromática. Foto: Reprodução @paesdemeldolcericordo
  • Sua origem remonta à Europa medieval, quando padeiros misturavam mel e especiarias para produzir pães doces usados tanto na alimentação quanto em celebrações religiosas.
    Sua origem remonta à Europa medieval, quando padeiros misturavam mel e especiarias para produzir pães doces usados tanto na alimentação quanto em celebrações religiosas. Foto: estelle heitz/Pixabay
  • A versão que é conhecida hoje tomou forma especialmente na Alemanha e na Rússia, onde a adição de especiarias como canela, cravo e gengibre servia tanto para mascarar sabores quanto para conservar o alimento.
    A versão que é conhecida hoje tomou forma especialmente na Alemanha e na Rússia, onde a adição de especiarias como canela, cravo e gengibre servia tanto para mascarar sabores quanto para conservar o alimento. Foto: Flickr - Johan Bryggare
  • Originalmente, nÃ£o havia cobertura de chocolate; esta foi uma adaptaÃ§Ã£o posterior que buscava equilibrar a umidade da massa e prolongar sua validade. A tradiÃ§Ã£o conta que o doce se tornou popular em mosteiros e cortes europeias antes de ganhar o mundo atravÃ©s das rotas comerciais.
    Originalmente, nÃ£o havia cobertura de chocolate; esta foi uma adaptaÃ§Ã£o posterior que buscava equilibrar a umidade da massa e prolongar sua validade. A tradiÃ§Ã£o conta que o doce se tornou popular em mosteiros e cortes europeias antes de ganhar o mundo atravÃ©s das rotas comerciais. Foto: Flickr - Turku Gingerbread
  • Atualmente, o pão de mel é extremamente popular em países como a Alemanha, onde o Lebkuchen é um ícone natalino, e na Rússia, famoso pelo Pryanik, termo russo para
    Atualmente, o pão de mel é extremamente popular em países como a Alemanha, onde o Lebkuchen é um ícone natalino, e na Rússia, famoso pelo Pryanik, termo russo para "especiarias". Foto: Flickr - charley1965
  • No Brasil, o doce se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural e comercial, sendo presença constante em festas, cafés e como fonte de renda para pequenos produtores artesanais.
    No Brasil, o doce se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural e comercial, sendo presença constante em festas, cafés e como fonte de renda para pequenos produtores artesanais. Foto: Reproduc?a?o/Freepik
  • Apesar do nome, o pão de mel não é exatamente um pão, mas sim um tipo de bolo especiado e sua produção caseira é relativamente simples, o que facilita a comercialização em pequena escala.
    Apesar do nome, o pão de mel não é exatamente um pão, mas sim um tipo de bolo especiado e sua produção caseira é relativamente simples, o que facilita a comercialização em pequena escala. Foto: Reproduc?a?o/topntp26
  • Algumas receitas modernas incluem versões integrais, veganas ou sem lactose. No Brasil, ele é consumido durante todo o ano e não apenas no Natal, como em algumas regiões da Europa.
    Algumas receitas modernas incluem versões integrais, veganas ou sem lactose. No Brasil, ele é consumido durante todo o ano e não apenas no Natal, como em algumas regiões da Europa. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay