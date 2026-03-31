Vince Vaughn estrela nova comédia de ação da Disney+

Vaughn cresceu em Illinois, em cidades nos arredores de Chicago, e, durante a escola, praticava diversos tipos de esportes, como luta livre, e também se apresentava em algumas peças e fazia comédia de improviso. Foi quando estava no ensino médio que decidiu ser ator e, depois de se formar, em 1988, se mudou para a Califórnia, onde estudou para melhorar sua técnica de atuação. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público