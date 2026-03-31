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Vince Vaughn estrela nova comédia de ação da Disney+
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Dirigido e roteirizado por BenDavid Grabinski, o longa é ambientado no submundo do crime organizado e acompanha a história de dois gângsteres e uma mulher enquanto tentam sobreviver à noite mais complicada de suas vidas. No meio de tudo, ainda precisam lidar com a presença de uma máquina do tempo. Foto: Divulgação
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No filme, há ainda Vince Vaughn em dose dupla, já que o ator interpreta duas versões do mesmo personagem. Sobre o desafio, o ator comentou: “Foi divertido fazer os dois papéis porque são o mesmo personagem, só que em fases diferentes da vida. Eu atuei em todas as cenas, mas parece mesmo que existem dois Nicks”. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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Conhecido por estrelar diversos filmes de comédia de sucesso na década de 2000, como "Com a Bola Toda", "Penetras Bons de Bico", "Separados pelo Casamento" e "Surpresas do Amor", Vince Vaughn nasceu em Minnesota, Estados Unidos, no dia 28 de março de 1970. A seguir, saiba mais sobre a carreira do ator. Foto: Wikimedia Commons / David Shankbone
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Vaughn cresceu em Illinois, em cidades nos arredores de Chicago, e, durante a escola, praticava diversos tipos de esportes, como luta livre, e também se apresentava em algumas peças e fazia comédia de improviso. Foi quando estava no ensino médio que decidiu ser ator e, depois de se formar, em 1988, se mudou para a Califórnia, onde estudou para melhorar sua técnica de atuação. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Em 1989, começou a fazer participações menores em séries de TV e chegou a ser considerado para o papel de Joey em "Friends", mas o papel ficou com o ator Matt LeBlanc. Em 1993, conheceu, nas gravações do filme "Rudy", Jon Favreau, de quem se tornou amigo e um de seus grandes colaboradores. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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Na década de 1990, atuou em diversos filmes, inclusive produções de sucesso, como "O Mundo Perdido: Jurassic Park", mas não conseguiu se destacar em nenhum deles. Foi somente a partir de 2003, com o filme "Dias Incríveis", que conseguiu protagonizar diversas comédias de sucesso e se destacar em Hollywood. Foto: Divulgação
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O filme, que também é protagonizado por Will Ferrell e Luke Wilson, acompanha a história de três amigos na casa dos 30 anos, frustrados com a vida adulta, Mitch, Beanie e Frank, decidem criar uma fraternidade perto de sua antiga faculdade para reviver aquela fase de suas vidas. Foto: Divulgação
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Depois, estrelou as comédias "Com a Bola Toda" e "Penetras Bons de Bico", filmes que ajudaram a consolidar Vaughn como uma estrela da comédia. No primeiro, Vaughn interpreta Peter LaFleur, dono de um ginásio de bairro, alvo da cobiça de White Goodman, personagem de Ben Stiller, dono de um império de ginásios. A rivalidade os leva a competir em um campeonato de queimada, cujo prêmio seria a salvação do ginásio de Peter. Foto: Divulgação / Twentieth Century Fox
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Na comédia romântica "Penetras Bons de Bico", Vaughn interpreta Jeremy, que, junto de seu amigo John, papel de Owen Wilson, costuma ir de penetra a casamentos com o objetivo de conquistar mulheres, até que, em uma dessas festas, John se apaixona por Claire, personagem de Rachel McAdams. Foto: Divulgação
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Em 2006, protagonizou "Separados pelo Casamento", filme que acompanha o fim de um relacionamento entre o personagem de Vaughn e sua namorada, interpretada por Jennifer Aniston. Depois, ainda esteve em "Titio Noel", "Surpresas do Amor", "Encontro de Casais", "O Dobro ou Nada", entre outros. Foto: Divulgação
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Após esses sucessos, na década de 2010, Vaughn decidiu se afastar das comédias e apostar em produções mais dramáticas, como a segunda temporada da série investigativa "True Detective" e os filmes "Até o Último Homem", um drama da Segunda Guerra Mundial dirigido por Mel Gibson, "Justiça Brutal" e "Confronto no Pavilhão 99", e viu sua carreira perder força. Foto: Divulgação