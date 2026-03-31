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Município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, é a 2ª cidade mais segura do Brasil e tem atraído novos moradores
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Com cerca de 200 mil habitantes, o município fica a cerca de 182 km de Florianópolis e apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,803, entre os melhores do país. Foto: Reprodução do instagram @jaraguadosulvistadecima
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A cidade tem taxas de criminalidade extremamente baixas (de 2,23 por 100 mil habitantes) que a posicionam como referência em segurança pública tanto em nível estadual quanto nacional. Foto: Reprodução do instagram @jaraguadosulvistadecima
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No ranking MySide Cidades Mais Seguras 2025, Jaraguá do Sul figura como a mais segura do estado de Santa Catarina e a segunda entre municípios de porte similar. Foto: Divulgação
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A economia local é impulsionada pelo setor secundário, sendo a sede de gigantes como a WEG — que exporta motores para o mundo todo —, o que garante um mercado de trabalho aquecido com alta oferta de empregos formais. Foto: Reprodução do instagram @jaraguadosulvistadecima
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Somente no primeiro semestre de 2023 foram criados 1.747 novos postos com carteira assinada. Além disso, os salários oferecidos no município sustentam um custo de vida equilibrado em relação a outras regiões catarinenses. Foto: Reprodução do instagram @jaraguadosulvistadecima
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O Centro de Jaraguá do Sul reúne comércio, bancos e restaurantes, facilitando a vida de quem prefere resolver tudo a pé. Bairros como Barra do Rio Cerro, Czerniewicz e Vila Lenzi combinam infraestrutura e proximidade com áreas verdes. Foto: Reprodução do instagram @jaraguadosulvistadecima
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Além do aspecto financeiro, o município oferece aos seus habitantes e visitantes uma infraestrutura de lazer robusta, cujo maior símbolo é o Parque Malwee, uma vasta área de preservação com entrada gratuita que reúne lagoas, museus e trilhas em meio à Mata Atlântica. Foto: Divulgação
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A herança cultural dos imigrantes alemães é preservada vivamente através das sociedades de tiro e da Schützenfest, a maior festa de atiradores do país, que anualmente atrai milhares de pessoas para celebrar a gastronomia e a música típica da região. Foto: Wikimedia Commons/Saturnalia0
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Outros pontos de interesse incluem o Museu WEG, voltado à ciência e tecnologia, a Chiesetta Alpina, que proporciona uma visão panorâmica privilegiada do vale, e o Teatro da SCAR, que recebe o Festival de Música de Santa Catarina (FEMUSC) anualmente. Foto: Divulgação
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Estrategicamente posicionada próxima a Joinville e com fácil acesso ao litoral, a cidade desfruta de um clima subtropical com estações bem definidas, alternando verões úmidos e invernos que podem registrar geadas. Foto: Divulgação
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A cidade tem fácil acesso por rodovias e proximidade com aeroportos regionais importantes, como o de Joinville e o de Navegantes. Além disso, o município fica a uma distância de 108 km de Balneário Camboriú. Foto: Divulgação
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Por todas essas características, a chamada "Joia do Norte" catarinense atrai cada vez mais pessoas interessadas em estabelecer residência fixa, fugindo do caos das metrópoles sem abrir mão das oportunidades profissionais. Foto: Wikimedia Commons/Giro720