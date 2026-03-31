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Município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, é a 2ª cidade mais segura do Brasil e tem atraído novos moradores

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Redação Flipar
  • Com cerca de 200 mil habitantes, o município fica a cerca de 182 km de Florianópolis e apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,803, entre os melhores do país.
    Com cerca de 200 mil habitantes, o município fica a cerca de 182 km de Florianópolis e apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,803, entre os melhores do país. Foto: Reprodução do instagram @jaraguadosulvistadecima
  • A cidade tem taxas de criminalidade extremamente baixas (de 2,23 por 100 mil habitantes) que a posicionam como referência em segurança pública tanto em nível estadual quanto nacional.
    A cidade tem taxas de criminalidade extremamente baixas (de 2,23 por 100 mil habitantes) que a posicionam como referência em segurança pública tanto em nível estadual quanto nacional. Foto: Reprodução do instagram @jaraguadosulvistadecima
  • No ranking MySide Cidades Mais Seguras 2025, Jaraguá do Sul figura como a mais segura do estado de Santa Catarina e a segunda entre municípios de porte similar.
    No ranking MySide Cidades Mais Seguras 2025, Jaraguá do Sul figura como a mais segura do estado de Santa Catarina e a segunda entre municípios de porte similar. Foto: Divulgação
  • A economia local é impulsionada pelo setor secundário, sendo a sede de gigantes como a WEG — que exporta motores para o mundo todo —, o que garante um mercado de trabalho aquecido com alta oferta de empregos formais.
    A economia local é impulsionada pelo setor secundário, sendo a sede de gigantes como a WEG — que exporta motores para o mundo todo —, o que garante um mercado de trabalho aquecido com alta oferta de empregos formais. Foto: Reprodução do instagram @jaraguadosulvistadecima
  • Somente no primeiro semestre de 2023 foram criados 1.747 novos postos com carteira assinada. Além disso, os salários oferecidos no município sustentam um custo de vida equilibrado em relação a outras regiões catarinenses.
    Somente no primeiro semestre de 2023 foram criados 1.747 novos postos com carteira assinada. Além disso, os salários oferecidos no município sustentam um custo de vida equilibrado em relação a outras regiões catarinenses. Foto: Reprodução do instagram @jaraguadosulvistadecima
  • O Centro de Jaraguá do Sul reúne comércio, bancos e restaurantes, facilitando a vida de quem prefere resolver tudo a pé. Bairros como Barra do Rio Cerro, Czerniewicz e Vila Lenzi combinam infraestrutura e proximidade com áreas verdes.
    O Centro de Jaraguá do Sul reúne comércio, bancos e restaurantes, facilitando a vida de quem prefere resolver tudo a pé. Bairros como Barra do Rio Cerro, Czerniewicz e Vila Lenzi combinam infraestrutura e proximidade com áreas verdes. Foto: Reprodução do instagram @jaraguadosulvistadecima
  • Além do aspecto financeiro, o município oferece aos seus habitantes e visitantes uma infraestrutura de lazer robusta, cujo maior símbolo é o Parque Malwee, uma vasta área de preservação com entrada gratuita que reúne lagoas, museus e trilhas em meio à Mata Atlântica.
    Além do aspecto financeiro, o município oferece aos seus habitantes e visitantes uma infraestrutura de lazer robusta, cujo maior símbolo é o Parque Malwee, uma vasta área de preservação com entrada gratuita que reúne lagoas, museus e trilhas em meio à Mata Atlântica. Foto: Divulgação
  • A herança cultural dos imigrantes alemães é preservada vivamente através das sociedades de tiro e da Schützenfest, a maior festa de atiradores do país, que anualmente atrai milhares de pessoas para celebrar a gastronomia e a música típica da região.
    A herança cultural dos imigrantes alemães é preservada vivamente através das sociedades de tiro e da Schützenfest, a maior festa de atiradores do país, que anualmente atrai milhares de pessoas para celebrar a gastronomia e a música típica da região. Foto: Wikimedia Commons/Saturnalia0
  • Outros pontos de interesse incluem o Museu WEG, voltado à ciência e tecnologia, a Chiesetta Alpina, que proporciona uma visão panorâmica privilegiada do vale, e o Teatro da SCAR, que recebe o Festival de Música de Santa Catarina (FEMUSC) anualmente.
    Outros pontos de interesse incluem o Museu WEG, voltado à ciência e tecnologia, a Chiesetta Alpina, que proporciona uma visão panorâmica privilegiada do vale, e o Teatro da SCAR, que recebe o Festival de Música de Santa Catarina (FEMUSC) anualmente. Foto: Divulgação
  • Estrategicamente posicionada próxima a Joinville e com fácil acesso ao litoral, a cidade desfruta de um clima subtropical com estações bem definidas, alternando verões úmidos e invernos que podem registrar geadas.
    Estrategicamente posicionada próxima a Joinville e com fácil acesso ao litoral, a cidade desfruta de um clima subtropical com estações bem definidas, alternando verões úmidos e invernos que podem registrar geadas. Foto: Divulgação
  • A cidade tem fácil acesso por rodovias e proximidade com aeroportos regionais importantes, como o de Joinville e o de Navegantes. Além disso, o município fica a uma distância de 108 km de Balneário Camboriú.
    A cidade tem fácil acesso por rodovias e proximidade com aeroportos regionais importantes, como o de Joinville e o de Navegantes. Além disso, o município fica a uma distância de 108 km de Balneário Camboriú. Foto: Divulgação
  • Por todas essas características, a chamada
    Por todas essas características, a chamada "Joia do Norte" catarinense atrai cada vez mais pessoas interessadas em estabelecer residência fixa, fugindo do caos das metrópoles sem abrir mão das oportunidades profissionais. Foto: Wikimedia Commons/Giro720
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