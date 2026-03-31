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Não confunda! Vírus e bactérias têm estruturas e comportamentos distintos na natureza; entenda
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As bactérias são organismos unicelulares procariontes, o que significa que possuem uma estrutura celular completa, com membrana, citoplasma e material genético, sendo capazes de realizar processos metabólicos de forma independente. Foto: Wikipedia Commons/www.scientificanimations.com
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Elas podem ser encontradas em praticamente qualquer ambiente da Terra, desde o solo até o interior do corpo humano, onde muitas exercem funções vitais, como o auxílio na digestão e a proteção contra patógenos. Foto: Reprodução/Freepik
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Quando causam infecções, como a pneumonia ou a amigdalite, o tratamento padrão envolve o uso de antibióticos, substâncias que atacam especificamente a parede celular ou o metabolismo bacteriano sem prejudicar as células humanas. Foto: freestocks/Unsplash
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Muitas bactérias são essenciais para a vida humana, ajudando na digestão, na produção de vitaminas e na proteção contra microrganismos nocivos. Além disso, são utilizadas na fabricação de alimentos como iogurte e queijo e também na produção de medicamentos. Foto: Freepik/nensuria
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Por outro lado, os vírus são agentes muito menores e extremamente mais simples, compostos basicamente por uma cápsula de proteína que envolve o DNA ou RNA. Foto: Arek Socha/Pixabay
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Eles não possuem metabolismo próprio e são considerados parasitas intracelulares, pois só conseguem se replicar ao invadir a célula de um hospedeiro. Diversas doenças são causadas por vírus, como gripe, dengue, COVID-19 e sarampo. Foto: Geralt/Pixabay
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Inclusive, essa dependência total de uma célula viva é o que gera debates científicos sobre se os vírus devem ou não ser classificados como seres vivos. Foto: Freepik/kjpargeter
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Uma diferença importante entre vírus e bactérias está no tratamento das infecções, já que antibióticos atuam apenas contra bactérias e não têm efeito sobre vírus. No caso das infecções virais, geralmente são indicados antivirais ou medidas de suporte ao sistema imunológico. Foto: Flickr - Monado
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Além disso, a prevenção por meio de vacinas é uma das ferramentas mais eficazes contra vírus, uma vez que elas treinam o corpo para reconhecer o invasor antes da infecção. Foto: Reprodução/Freepik
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Enquanto as bactérias podem ser visualizadas em microscópios ópticos convencionais devido ao seu tamanho relativo, os vírus são tão minúsculos que só podem ser observados através de microscopia eletrônica de alta resolução. Foto: Freepik/wirestock
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Compreender essas distinções biológicas é o primeiro passo para garantir diagnósticos precisos e evitar o uso indiscriminado de medicamentos que podem gerar resistência imunológica. Foto: Freepik/mego-studio