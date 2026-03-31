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Cartão-postal do Rio, monumento dos Arcos da Lapa passará por reforma milionária; veja
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O foco da intervenção, que deve durar até julho de 2026, é a limpeza e revitalização do entorno, incluindo a Praça Cardeal Câmara e o calçamento de pedras portuguesas — a última manutenção havia sido feita em 2022. Foto: Reprodução/Rio TV Câmara
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Erguido entre 1723 e 1750 sob o comando do engenheiro José Fernandes Pinto Alpoim, o Aqueduto da Carioca — conhecido popularmente como Arcos da Lapa — nasceu com a missão de transportar as águas do Rio Carioca até o centro da capital. Foto: Domínio público/Acervo do Instituto Moreira Salles
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Foi a primeira grande obra de engenharia pública de grande porte da cidade, construída ainda no período colonial para resolver um problema sério de abastecimento de água no centro urbano. Foto: Jefferson Teo?filo/Prefeitura do Rio
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Sua utilidade foi ressignificada em 1896, quando a estrutura de pedra e cal passou a servir de trilho para o icônico Bondinho de Santa Teresa, conectando o bairro histórico ao Centro do Rio. Foto: Fabio Motta/Prefeitura do Rio
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Outra curiosidade é que o aqueduto foi inspirado diretamente em modelos de engenharia da Antiguidade, especialmente nos aquedutos romanos, algo incomum na arquitetura colonial brasileira do século 18. Foto: Donatas Dabravolskas/Creative Commons
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O monumento é composto por 42 arcos duplos de alvenaria, construídos com pedra, cal e óleo de baleia para garantir sustentação. Quando deixou de transportar água no século 19, cogitou-se demolir a construção, mas ela acabou preservada. Foto: Freepik/wirestock
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Hoje, os Arcos funcionam como um portal para a vida boêmia da Lapa, sendo o cenário de grandes eventos culturais e o principal ponto de encontro da região. Foto: Arcos da Lapa - Reproduc?a?o/Facebook
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Devido a sua popularidade, os Arcos da Lapa também já apareceram em filmes como a animação "Rio" e "Velozes e Furiosos 5: Operação Rio", além de ser destaque em ensaios fotográficos, cartões-postais e campanhas turísticas oficiais. Foto: Reproduc?a?o
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A popularidade da região também favorece a realização de grandes eventos culturais, como o megashow do cantor João Gomes realizado sob os arcos em outubro de 2025, que reuniu cerca de 50 mil pessoas. Foto: Reproduc?a?o
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Para se ter uma ideia, dados do Observatório do Turismo Carioca, vinculado à Secretaria Municipal de Turismo, indicam que a Lapa ocupou a sétima posição entre os locais mais visitados por turistas brasileiros e estrangeiros em 2025, com mais de 7,4 milhões de visitantes. Foto: Jose Guertzenstein/Pixabay
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