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Tatá Werneck se emociona ao falar da filha após vencer no “Melhores do Ano”

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Redação Flipar
  • "Vou buscar sempre ser uma mãe incrível para você", declarou, acrescentando que deseja que a filha compreenda no futuro os desafios de conciliar trabalho e vida pessoal. Foto: Reprodução/Instagram
  • Tatá também agradeceu aos pais e ao marido, além de mencionar a trajetória do programa Lady Night, que se aproxima de dez anos no ar. A artista ainda celebrou o carinho da família enquanto comemorava a conquista.
    Tatá também agradeceu aos pais e ao marido, além de mencionar a trajetória do programa Lady Night, que se aproxima de dez anos no ar. A artista ainda celebrou o carinho da família enquanto comemorava a conquista. Foto: Reprodução/Instagram
  • Tatá Werneck, cujo nome completo é Talita Werneck Arguelhes, é atriz, humorista, dubladora, apresentadora e roteirista. Veja curiosidades sobre sua trajetória!
    Tatá Werneck, cujo nome completo é Talita Werneck Arguelhes, é atriz, humorista, dubladora, apresentadora e roteirista. Veja curiosidades sobre sua trajetória! Foto: Divulgação
  • Nascida em 11 de agosto de 1983, no Rio de Janeiro, Tatá começou a estudar teatro ainda na infância, aos nove anos. Além de ser formada em Publicidade e Propaganda pela PUC-Rio, Tatá também estudou Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
    Nascida em 11 de agosto de 1983, no Rio de Janeiro, Tatá começou a estudar teatro ainda na infância, aos nove anos. Além de ser formada em Publicidade e Propaganda pela PUC-Rio, Tatá também estudou Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foto: Reprodução/Instagram
  • Sua carreira começou no teatro alternativo e em produções independentes, mas ganhou destaque nacional em 2010 com o programa “Quinta Categoria”, da MTV Brasil.
    Sua carreira começou no teatro alternativo e em produções independentes, mas ganhou destaque nacional em 2010 com o programa “Quinta Categoria”, da MTV Brasil. Foto: Divulgação/MTV
  • No canal, Tatá se destacou por sua rapidez de raciocínio, improviso afiado e humor irreverente, participando de vários programas como “Comédia MTV” e “Trolalá”.
    No canal, Tatá se destacou por sua rapidez de raciocínio, improviso afiado e humor irreverente, participando de vários programas como “Comédia MTV” e “Trolalá”. Foto: Reprodução/MTV Brasil
  • Em 2013, Tatá estreou como atriz de novela ao viver a personagem Valdirene em
    Em 2013, Tatá estreou como atriz de novela ao viver a personagem Valdirene em "Amor à Vida", de Walcyr Carrasco. A personagem se tornou um fenômeno cultural e rendeu à Tatá diversos prêmios, consolidando-a como uma das principais atrizes de comédia do país. Foto: Divulgação/TV Globo
  • A partir dali, Tatá participou de diversas novelas e programas de humor, como
    A partir dali, Tatá participou de diversas novelas e programas de humor, como "I Love Paraisópolis" (2015), "Haja Coração" (2016), "Deus Salve o Rei" (2018) e "Shippados" (2019). Foto: Reprodução/TV Globo
  • Em paralelo, Tatá se tornou apresentadora de seu próprio talk show,
    Em paralelo, Tatá se tornou apresentadora de seu próprio talk show, "Lady Night", lançado no canal Multishow em 2017. O programa, que mistura entrevistas com humor escrachado e roteiros inusitados, é um sucesso de audiência, e já recebeu artistas de diversas áreas. Foto: Divulgação
  • TatÃ¡ tambÃ©m se destacou no cinema, atuando em filmes como
    TatÃ¡ tambÃ©m se destacou no cinema, atuando em filmes como "De Pernas pro Ar 2" (2012), "TOC: Transtornada Obsessiva Compulsiva" (2017) e "Minha MÃ£e e Eu" (2023). Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • Além disso, já participou de dublagens, como a da personagem Gigi em
    Além disso, já participou de dublagens, como a da personagem Gigi em "Pets - A Vida Secreta dos Bichos" (2016) e a Ansiedade em "Divertida Mente 2" (2024). Foto: Divulgação
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