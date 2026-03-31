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Goiânia é a segunda melhor capital brasileira em qualidade de vida
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Goiânia perdeu apenas para Brasília entre as capitais. E ficou em quarto lugar das cidades em geral, atrás também de Gavião Peixoto (SP) e São Carlos (SP). Goiânia possui uma área de 739 km², sendo uma das maiores capitais em extensão territorial no Brasil. A cidade tem aproximadamente 1,6 milhão de habitantes, sendo a segunda mais populosa da região Centro-Oeste, atrás apenas de Brasília. Foto: Boaventuravinicius wikimedia commons
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Com um índice de desenvolvimento humano elevado (IDH de 0,799), Goiânia já era reconhecida por oferecer boa qualidade de vida aos moradores, mesmo antes da atual pesquisa. A cidade tem praças para passeio dos moradores, inclusive com estruturas clássicas, como o coreto na Praça Cívica (foto). Foto: Adelano Lázaro - wikimedia commons
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Goiânia também é um importante polo econômico na região Centro-Oeste, destacando-se nos setores de agronegócio, comércio, saúde e serviços. Foto: Divulgação
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A cidade conta com diversas instituições de ensino de excelência, como a Universidade Federal de Goiás (UFG) e renomadas escolas particulares. Goiânia também dispõe de hospitais referência, tanto públicos quanto privados, atendendo a toda a região. Foto: Divulgação
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Goiânia é considerada a cidade mais arborizada do Brasil e uma das mais verdes do mundo, com destaque para seus parques e áreas verdes, como o Bosque dos Buritis e o Parque Flamboyant. Veja alguns pontos turísticos da cidade que também são apreciados pelos moradores. Foto: Divulgação
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Parque Flamboyant: Inaugurado em 2007, o Parque Flamboyant é uma das áreas verdes mais populares de Goiânia, localizada no setor Jardim Goiás. O espaço oferece pistas de caminhada, ciclismo, dois lagos artificiais e jardins floridos. Com uma média de 5 mil visitantes semanais, é destino ideal para relaxar e praticar exercícios ao ar livre. Foto: Fronteira wikimedia commons
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Bosque dos Buritis: Criado em 1941, é o parque mais antigo da cidade, localizado no Setor Oeste. O Bosque dos Buritis atrai moradores e turistas para caminhadas entre seus lagos, fontes e vegetação nativa. Além de ser uma área de lazer, abriga o Museu de Arte de Goiânia, recebendo cerca de 3 mil visitantes por semana. Foto: Friduxa - wikimedia commons
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Parque Vaca Brava: Inaugurado em 1996 no setor Bueno, é famoso pelo seu lago central e pela pista para corrida e caminhadas. O local recebe em média 8 mil pessoas aos finais de semana e é um ponto de encontro para esportistas e famílias. Nos arredores, há bares e restaurantes que tornam a região ainda mais movimentada. Foto: Fronteira wikimedia commons
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Praça do Sol: Localizada no setor Oeste, a Praça do Sol foi revitalizada em 2014 e é conhecida pelas feiras realizadas aos domingos. Além de seus jardins bem cuidados e estátuas modernas, a praça recebe milhares de pessoas interessadas em compras de artesanatos, comidas típicas e roupas. Foto: Reprodução de Youtube
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Feira Hippie: Criada na década de 1960, tornou-se uma das maiores feiras ao ar livre da América Latina. Realizada na Praça do Trabalhador, é visitada por cerca de 100 mil pessoas semanalmente. Oferece uma grande variedade de produtos, incluindo roupas, artesanato e uma rica gastronomia típica da região. Foto: Instagram @feirahippiedeipanema
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Localizado na PUC Goiás e inaugurado em 1999, é um espaço educativo com réplicas de aldeias indígenas, quilombos e outros cenários históricos. O local recebe em média 2 mil visitantes mensais, principalmente estudantes e turistas interessados na história e na biodiversidade do Cerrado. Foto: Divulgação Prefeitura de BH
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Centro Cultural Oscar Niemeyer: Inaugurado em 2006, o centro é um ícone moderno da cidade, projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Com espaços como museus e bibliotecas, o local abriga eventos culturais e exposições artísticas. Recebe cerca de 30 mil pessoas ao ano, entre turistas e moradores. Foto: Divulgação
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Museu Pedro Ludovico Teixeira: Este museu foi fundado em 1980 na antiga residência do fundador de Goiânia, Pedro Ludovico. Situado no Centro, oferece um mergulho na história da cidade por meio de móveis, documentos e objetos pessoais. Recebe cerca de 8 mil visitantes ao ano, sendo destino frequente de pesquisadores e curiosos. Foto: Divulgação
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Jardim Botânico: Fundado em 1978, é um dos maiores jardins botânicos da região Centro-Oeste, com mais de 1 milhão de metros quadrados. Localizado no setor Pedro Ludovico, o espaço abriga trilhas ecológicas, lagos e espécies nativas do Cerrado, atraindo cerca de 20 mil visitantes mensais. Foto: Reprodução do Youtube canal viajando e passeando
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Teatro Goiânia: Inaugurado em 1942 como parte do projeto Art Déco de Goiânia, o teatro é uma das principais casas de espetáculo da cidade. Localizado no centro, recebe peças, concertos e eventos culturais. O movimento anual é de aproximadamente 50 mil espectadores, destacando seu papel na cena cultural da capital. Foto: Divulgação
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Lago das Rosas: Criado em 1941, o parque é um dos mais antigos da cidade e localiza-se no setor Oeste. Além de sua vasta área verde, possui trilhas para caminhadas e um belo lago para pedalinhos. Com uma média de 10 mil visitantes mensais, é ideal para passeios familiares. Foto: Reprodução de Youtube
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Zoo de Goiânia: Inaugurado em 1946 e localizado no Lago das Rosas, é um dos zoológicos mais antigos do país. Com cerca de 500 animais de várias espécies, atrai 15 mil visitantes por mês. O espaço é voltado à preservação e educação ambiental. Foto: Divulgação e instagram @zoogoiania
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Parque Areião: Fundado na década de 1970 e localizado entre os setores Marista e Pedro Ludovico, é um dos maiores parques urbanos de Goiânia. Com uma extensa área verde, trilhas e pequenos animais, atrai em média 10 mil pessoas por mês. É perfeito para lazer e contemplação. Foto: Reprodução de Instagram
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Feira do Sol: Criada na década de 1990, essa feira ao ar livre é realizada aos domingos na Praça do Sol, no Setor Oeste. É famosa pelo artesanato local, roupas e joias artesanais. Com cerca de 8 mil visitantes semanais, é um ponto importante da cultura local. Foto: - Reprodução de Youtube
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Parque Marcos Veiga Jardim: Aberto ao público em 2016, é um espaço moderno com um lago artificial, áreas de lazer e prática esportiva. Situado próximo ao Jardim Botânico, recebe uma média de 4 mil pessoas semanalmente. Oferece uma bela vista e ótima infraestrutura. Foto: Divulgação
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Planetário de Goiânia: Fundado em 1970 no campus da UFG, oferece experiências imersivas em astronomia, com apresentações didáticas e interativas. O espaço recebe cerca de 500 visitantes por mês, incluindo escolas e famílias interessadas em aprender sobre o universo. Foto: Divulgação
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Estação Ferroviária: Construída em 1950 como parte da expansão ferroviária, a estação foi restaurada e se tornou um ponto cultural e histórico. Localizada no Centro, abriga exposições temporárias e eventos. O local é visitado por cerca de 3 mil pessoas mensais. Foto: Divulgação
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