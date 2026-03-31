Goiânia é a segunda melhor capital brasileira em qualidade de vida

Goiânia perdeu apenas para Brasília entre as capitais. E ficou em quarto lugar das cidades em geral, atrás também de Gavião Peixoto (SP) e São Carlos (SP). Goiânia possui uma área de 739 km², sendo uma das maiores capitais em extensão territorial no Brasil. A cidade tem aproximadamente 1,6 milhão de habitantes, sendo a segunda mais populosa da região Centro-Oeste, atrás apenas de Brasília. Foto: Boaventuravinicius wikimedia commons