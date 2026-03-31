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Economia

Capital do Calçado Feminino, Jaú se destaca como polo industrial no interior paulista

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Redação Flipar
  • A tradição no setor calçadista dá destaque ao município paulista com pouco mais de 133 mil habitantes, segundo o Censo Demográfico mais recente do IBGE, de 2022.
    A tradição no setor calçadista dá destaque ao município paulista com pouco mais de 133 mil habitantes, segundo o Censo Demográfico mais recente do IBGE, de 2022. Foto: TV TEM/Reprodução
  • Às margens do Rio Jaú, a cidade combina características típicas do ambiente urbano com traços interioranos. Além da fama de fabricante de calçados femininos, Jaú tem bons indicadores de qualidade de vida.
    Às margens do Rio Jaú, a cidade combina características típicas do ambiente urbano com traços interioranos. Além da fama de fabricante de calçados femininos, Jaú tem bons indicadores de qualidade de vida. Foto: Reprodução de Youtube
  • Jaú foi fundada em 15 de agosto de 1854, na época em que a região passou a ser povoada graças à expansão da cultura do café. O nome de batismo tem origem tupi-guarani, com inspiração em um peixe que os bandeirantes pescaram na região.
    Jaú foi fundada em 15 de agosto de 1854, na época em que a região passou a ser povoada graças à expansão da cultura do café. O nome de batismo tem origem tupi-guarani, com inspiração em um peixe que os bandeirantes pescaram na região. Foto: - Reprodução do Yotube Canal WSDRONE
  • Na época da cafeicultura, a cidade recebeu uma grande quantidade de imigrantes europeus, especialmente italianos, que tiveram participação direta na formação cultural e social de Jaú.
    Na época da cafeicultura, a cidade recebeu uma grande quantidade de imigrantes europeus, especialmente italianos, que tiveram participação direta na formação cultural e social de Jaú. Foto: JoãoVictorM/Wikimédia Commons
  • Durante o século 20, em meio ao desenvolvimento econômico, a indústria dos calçados femininos passou a ocupar um espaço central na cidade. O setor teve em Jaú um dos seus polos principais no Brasil.
    Durante o século 20, em meio ao desenvolvimento econômico, a indústria dos calçados femininos passou a ocupar um espaço central na cidade. O setor teve em Jaú um dos seus polos principais no Brasil. Foto: - Reprodução de vídeo EPTV
  • A primeira sapataria de Jaú surgiu nos primeiros anos do século 20, por iniciativa do imigrante italiano Giuseppe Contatore. Nas décadas iniciais, foram abertas oficinas familiares até que as fábricas passassem a dominar a economia local.
    A primeira sapataria de Jaú surgiu nos primeiros anos do século 20, por iniciativa do imigrante italiano Giuseppe Contatore. Nas décadas iniciais, foram abertas oficinas familiares até que as fábricas passassem a dominar a economia local. Foto: Reprodução de vídeo EPTV
  • De acordo com estimativas de entidades do setor, Jaú tem cerca de 300 fábricas de calçados. A produção local destina-se ao mercado interno e também externo do país. A produção média é de 120 mil pares de calçados por dia.
    De acordo com estimativas de entidades do setor, Jaú tem cerca de 300 fábricas de calçados. A produção local destina-se ao mercado interno e também externo do país. A produção média é de 120 mil pares de calçados por dia. Foto: Reprodução de vídeo EPTV
  • A cidade sedia o maior shopping de calçados da América Latina, o Shopping Território do Calçado. O complexo comercial conta com mais de 180 lojas.
    A cidade sedia o maior shopping de calçados da América Latina, o Shopping Território do Calçado. O complexo comercial conta com mais de 180 lojas. Foto: Reprodução de Youtube
  • Em 16 de dezembro de 2021, a Assembleia Legislativa de São Paulo reconheceu Jaú com o título de “Capital do Calçado Feminino”, por meio da Lei Estadual 17.476.
    Em 16 de dezembro de 2021, a Assembleia Legislativa de São Paulo reconheceu Jaú com o título de “Capital do Calçado Feminino”, por meio da Lei Estadual 17.476. Foto: Reprodução de Youtube
  • Em Jaú também está localizado o Hospital Amaral Carvalho (HAC), um dos principais centros de tratamento de câncer e transplante de medula óssea do Brasil. O local atende mais de 75 mil pacientes oncológicos por ano.
    Em Jaú também está localizado o Hospital Amaral Carvalho (HAC), um dos principais centros de tratamento de câncer e transplante de medula óssea do Brasil. O local atende mais de 75 mil pacientes oncológicos por ano. Foto: Divulgação
  • Em termos culturais, Jaú conta com festas populares e eventos religiosos ligados à tradição dos imigrantes. Entre as atrações turísticas estão a Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, o Museu Municipal o Parque do Rio Jaú e a Escadaria do Santo Antônio.
    Em termos culturais, Jaú conta com festas populares e eventos religiosos ligados à tradição dos imigrantes. Entre as atrações turísticas estão a Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, o Museu Municipal o Parque do Rio Jaú e a Escadaria do Santo Antônio. Foto: Reprodução Google Maps
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