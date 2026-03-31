Economia
Capital do Calçado Feminino, Jaú se destaca como polo industrial no interior paulista
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A tradição no setor calçadista dá destaque ao município paulista com pouco mais de 133 mil habitantes, segundo o Censo Demográfico mais recente do IBGE, de 2022. Foto: TV TEM/Reprodução
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Às margens do Rio Jaú, a cidade combina características típicas do ambiente urbano com traços interioranos. Além da fama de fabricante de calçados femininos, Jaú tem bons indicadores de qualidade de vida. Foto: Reprodução de Youtube
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Jaú foi fundada em 15 de agosto de 1854, na época em que a região passou a ser povoada graças à expansão da cultura do café. O nome de batismo tem origem tupi-guarani, com inspiração em um peixe que os bandeirantes pescaram na região. Foto: - Reprodução do Yotube Canal WSDRONE
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Na época da cafeicultura, a cidade recebeu uma grande quantidade de imigrantes europeus, especialmente italianos, que tiveram participação direta na formação cultural e social de Jaú. Foto: JoãoVictorM/Wikimédia Commons
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Durante o século 20, em meio ao desenvolvimento econômico, a indústria dos calçados femininos passou a ocupar um espaço central na cidade. O setor teve em Jaú um dos seus polos principais no Brasil. Foto: - Reprodução de vídeo EPTV
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A primeira sapataria de Jaú surgiu nos primeiros anos do século 20, por iniciativa do imigrante italiano Giuseppe Contatore. Nas décadas iniciais, foram abertas oficinas familiares até que as fábricas passassem a dominar a economia local. Foto: Reprodução de vídeo EPTV
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De acordo com estimativas de entidades do setor, Jaú tem cerca de 300 fábricas de calçados. A produção local destina-se ao mercado interno e também externo do país. A produção média é de 120 mil pares de calçados por dia. Foto: Reprodução de vídeo EPTV
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A cidade sedia o maior shopping de calçados da América Latina, o Shopping Território do Calçado. O complexo comercial conta com mais de 180 lojas. Foto: Reprodução de Youtube
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Em 16 de dezembro de 2021, a Assembleia Legislativa de São Paulo reconheceu Jaú com o título de “Capital do Calçado Feminino”, por meio da Lei Estadual 17.476. Foto: Reprodução de Youtube
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Em Jaú também está localizado o Hospital Amaral Carvalho (HAC), um dos principais centros de tratamento de câncer e transplante de medula óssea do Brasil. O local atende mais de 75 mil pacientes oncológicos por ano. Foto: Divulgação
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Em termos culturais, Jaú conta com festas populares e eventos religiosos ligados à tradição dos imigrantes. Entre as atrações turísticas estão a Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, o Museu Municipal o Parque do Rio Jaú e a Escadaria do Santo Antônio. Foto: Reprodução Google Maps