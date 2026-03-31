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Astronomia

Observatório de Greenwich: como nasceu o padrão internacional de horários

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Redação Flipar
  • Localizado no bairro de Greenwich, no sudeste de Londres, é por ele que passa a linha imaginária que define a longitude 0º, dividindo o planeta Terra nos hemisférios oeste e leste, o chamado Meridiano de Greenwich.
    Localizado no bairro de Greenwich, no sudeste de Londres, é por ele que passa a linha imaginária que define a longitude 0º, dividindo o planeta Terra nos hemisférios oeste e leste, o chamado Meridiano de Greenwich. Foto: Reprodução do Flickr Ivar Struthers
  • É a partir desse meridiano que se tem a hora padrão mundial, o antigo Tempo Médio de Greenwich (GMT). Os fusos horários são determinados baseados nessa linha imaginária, com as regiões ao leste adiantadas e as do oeste atrasadas em relação a Greenwich.
    É a partir desse meridiano que se tem a hora padrão mundial, o antigo Tempo Médio de Greenwich (GMT). Os fusos horários são determinados baseados nessa linha imaginária, com as regiões ao leste adiantadas e as do oeste atrasadas em relação a Greenwich. Foto: Reprodução do Youtube Canal Renata Gardino
  • O Observatório Real de Greenwich foi construído em 1675, por determinação do rei Carlos II da Inglaterra, na época da expansão marítima europeia. O objetivo era determinar a longitude do mar, questão essencial para a atividade de navegação.
    O Observatório Real de Greenwich foi construído em 1675, por determinação do rei Carlos II da Inglaterra, na época da expansão marítima europeia. O objetivo era determinar a longitude do mar, questão essencial para a atividade de navegação. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • O monarca nomeou por decreto John Flamsteed para ocupar o cargo de astrônomo real britânico, com a incumbência de fazer observações e mapear as estrelas com o objetivo de dar informações mais precisas de localização para os marinheiros.
    O monarca nomeou por decreto John Flamsteed para ocupar o cargo de astrônomo real britânico, com a incumbência de fazer observações e mapear as estrelas com o objetivo de dar informações mais precisas de localização para os marinheiros. Foto: National Maritime Museum, Greenwich
  • Nos séculos seguintes, o Observatório Real de Greenwich fez contribuições importantes no campo da observação astronômica e na medição do tempo, tornando-se uma referência na área.
    Nos séculos seguintes, o Observatório Real de Greenwich fez contribuições importantes no campo da observação astronômica e na medição do tempo, tornando-se uma referência na área. Foto: Reprodução do Youtube Canal Renata Gardino
  • Entre essas contribuições esteve o desenvolvimento de cronômetros marítimos precisos, como o revolucionário H4 criado pelo relojoeiro John Harrison.
    Entre essas contribuições esteve o desenvolvimento de cronômetros marítimos precisos, como o revolucionário H4 criado pelo relojoeiro John Harrison. Foto: Reprodução do Youtube Canal Renata Gardino
  • Semelhante a um relógio de bolso grande, ele permitiu a determinação precisa da posição leste-oeste, condição crucial para evitar naufrágios, tornando as navegações mais seguras.
    Semelhante a um relógio de bolso grande, ele permitiu a determinação precisa da posição leste-oeste, condição crucial para evitar naufrágios, tornando as navegações mais seguras. Foto: Reprodução do Youtube Canal Renata Gardino
  • Em 1884, o observatório teve sua importância consagrada durante a Conferência Internacional do Meridiano, em Washington, nos Estados Unidos. Nessa reunião, representantes de vários países decidiram adotar Greenwich como meridiano principal do planeta (longitude 0º).
    Em 1884, o observatório teve sua importância consagrada durante a Conferência Internacional do Meridiano, em Washington, nos Estados Unidos. Nessa reunião, representantes de vários países decidiram adotar Greenwich como meridiano principal do planeta (longitude 0º). Foto: Reprodução de Rede Social
  • A medida unificou os sistemas de medição mundial e, desde então, o Meridiano de Greenwich tornou-se referência para o cálculos das longitudes e a criação dos fusos horários.
    A medida unificou os sistemas de medição mundial e, desde então, o Meridiano de Greenwich tornou-se referência para o cálculos das longitudes e a criação dos fusos horários. Foto: - Diliff/Wikimédia Commons
  • Ela teve em sua origem o Tempo Médio de Greenwich (GMT), substituído pelo Tempo Universal Coordenado (UTC) e, 1972, como padronização internacional do tempo. A medida foi essencial para organizar transportes, comunicações e atividades científicas em escala global.
    Ela teve em sua origem o Tempo Médio de Greenwich (GMT), substituído pelo Tempo Universal Coordenado (UTC) e, 1972, como padronização internacional do tempo. A medida foi essencial para organizar transportes, comunicações e atividades científicas em escala global. Foto: Reprodução do Youtube Canal Renata Gardino
  • Atualmente, o ObservatÃ³rio Real de Greenwich, no topo de uma colina dentro do Greenwich Park, funciona principalmente como museu e centro cientÃ­fico educacional. O local recebe milhares de turistas anualmente.
    Atualmente, o ObservatÃ³rio Real de Greenwich, no topo de uma colina dentro do Greenwich Park, funciona principalmente como museu e centro cientÃ­fico educacional. O local recebe milhares de turistas anualmente. Foto: Kjetil BjÃžrnsrud/WikimÃ©dia Commons
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