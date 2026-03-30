Perigo na natureza: animais que entram em lago na Tanzânia ficam petrificados

O lago tem cerca de 57 km de comprimento e 22 km de largura, com uma profundidade média de menos de 3 metros. Suas margens são cobertas por depósitos de sal e são habitat de algumas espécies adaptadas ao ambiente extremo. Mas o contato com a água de fato causa a petrificação de algumas espécies. Foto: Benh LIEU SONG wikimedia commons