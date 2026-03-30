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Perigo na natureza: animais que entram em lago na Tanzânia ficam petrificados

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Redação Flipar
  • Esse lago é alimentado por fontes ricas em minerais e possui uma coloração avermelhada devido à presença de microorganismos e algas.
    Esse lago é alimentado por fontes ricas em minerais e possui uma coloração avermelhada devido à presença de microorganismos e algas. Foto: Eleazar Gomez - Flickr
  • Nele as temperaturas podem ultrapassar 40°C, e animais que entram na água podem ser
    Nele as temperaturas podem ultrapassar 40°C, e animais que entram na água podem ser "mumificados" devido à alta salinidade. Foto: Reprodução Instagram
  • Turisticamente, porém, o Lago Natron atrai visitantes por sua paisagem única. As pessoas gostam de ver a paisagem diferente e conhecer comunidades locais que vivem ao redor.
    Turisticamente, porém, o Lago Natron atrai visitantes por sua paisagem única. As pessoas gostam de ver a paisagem diferente e conhecer comunidades locais que vivem ao redor. Foto:
  • Além disso, o lago também é famoso por ser o habitat de milhares de flamingos. Os turistas podem fazer trilhas para observar a vida selvagem.
    Além disso, o lago também é famoso por ser o habitat de milhares de flamingos. Os turistas podem fazer trilhas para observar a vida selvagem. Foto: reprodução megacurioso,com.br
  • Os flamingos da região, inclusive, muitas vezes têm um tom rosado maia intenso, por causa da elevada presença de algas ricas em pigmentos dessa coloração.
    Os flamingos da região, inclusive, muitas vezes têm um tom rosado maia intenso, por causa da elevada presença de algas ricas em pigmentos dessa coloração. Foto: Charles J. Sharp/Wikimédia Commons
  • O lago tem cerca de 57 km de comprimento e 22 km de largura, com uma profundidade média de menos de 3 metros. Suas margens são cobertas por depósitos de sal e são habitat de algumas espécies adaptadas ao ambiente extremo. Mas o contato com a água de fato causa a petrificação de algumas espécies.
    O lago tem cerca de 57 km de comprimento e 22 km de largura, com uma profundidade média de menos de 3 metros. Suas margens são cobertas por depósitos de sal e são habitat de algumas espécies adaptadas ao ambiente extremo. Mas o contato com a água de fato causa a petrificação de algumas espécies. Foto: Benh LIEU SONG wikimedia commons
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