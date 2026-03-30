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Sapatos milenares ‘tamanho 46’ são achados na Inglaterra e intrigam historiadores

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Redação Flipar
  • Entre as 34 peças descobertas, oito medem mais de 30 cm (equivalente ao tamanho 46 no Brasil), algo raro até para padrões atuais.
    Entre as 34 peças descobertas, oito medem mais de 30 cm (equivalente ao tamanho 46 no Brasil), algo raro até para padrões atuais. Foto: Divulgação/The Vindolanda Trust
  • Os calçados, bem preservados devido ao solo pobre em oxigênio, incluem botas, sandálias e até sapatos infantis.
    Os calçados, bem preservados devido ao solo pobre em oxigênio, incluem botas, sandálias e até sapatos infantis. Foto: Divulgação/The Vindolanda Trust
  • Segundo os pesquisadores, os indícios apontam que o local era habitado não apenas por soldados, mas também por famílias.
    Segundo os pesquisadores, os indícios apontam que o local era habitado não apenas por soldados, mas também por famílias. Foto: Wikimedia Commons/Mike Quinn
  • A alta proporção de calçados grandes sugere que tropas fisicamente imponentes podem ter sido destacadas para essa região estratégica do Império Romano.
    A alta proporção de calçados grandes sugere que tropas fisicamente imponentes podem ter sido destacadas para essa região estratégica do Império Romano. Foto: Divulgação/Projeto Magna
  • Em 2021, arqueólogos encontraram um sapato romano datado de 2 mil anos em um poço de Vindolanda, também na Muralha de Adriano.
    Em 2021, arqueólogos encontraram um sapato romano datado de 2 mil anos em um poço de Vindolanda, também na Muralha de Adriano. Foto: Divulgação/Museu de Saalburg
  • Segundo a arqueóloga Rachel Frame, esses achados são valiosos por revelar histórias de pessoas comuns, não apenas de figuras históricas conhecidas.
    Segundo a arqueóloga Rachel Frame, esses achados são valiosos por revelar histórias de pessoas comuns, não apenas de figuras históricas conhecidas. Foto: Reprodução
  • A Muralha de Adriano, construída pelos romanos no século 2 d.C., marcava a fronteira norte do Império Romano na Britânia.
    A Muralha de Adriano, construída pelos romanos no século 2 d.C., marcava a fronteira norte do Império Romano na Britânia. Foto: Flickr - quisnovus
  • As regiões de Forte Magna e Vindolanda funcionavam como fortalezas e assentamentos militares que protegiam a fronteira norte do Império contra os povos nativos da Caledônia (atual Escócia).
    As regiões de Forte Magna e Vindolanda funcionavam como fortalezas e assentamentos militares que protegiam a fronteira norte do Império contra os povos nativos da Caledônia (atual Escócia). Foto: Domínio Público
  • O Forte Magna, também conhecido como
    O Forte Magna, também conhecido como "Magna Roman Fort", está situado nos arredores de Carvoran, no condado de Northumberland. Foto: Wikimedia Commons/Mike Quinn
  • Era um dos fortes auxiliares ao longo da Muralha de Adriano, construÃ­do para abrigar soldados e garantir o controle do territÃ³rio ao norte da muralha.
    Era um dos fortes auxiliares ao longo da Muralha de Adriano, construÃ­do para abrigar soldados e garantir o controle do territÃ³rio ao norte da muralha. Foto: Adam Cuerden - WikimÃ©dia Commons
  • Vindolanda, por sua vez, é um dos sítios arqueológicos romanos mais bem preservados da Grã-Bretanha.
    Vindolanda, por sua vez, é um dos sítios arqueológicos romanos mais bem preservados da Grã-Bretanha. Foto: Vindolanda Roman Fort by Steven Haslington
  • O local ficou famoso por seus tabletes de madeira (os
    O local ficou famoso por seus tabletes de madeira (os "Vindolanda Tablets"), que contêm cartas, registros militares e documentos pessoais escritos em tinta. Foto: Wikimedia Commons/Michel wal
  • Elas incluem desde cartas pessoais e convites de aniversário até listas de suprimentos e registros de tropas, revelando detalhes íntimos da rotina de soldados, suas famílias e civis locais.
    Elas incluem desde cartas pessoais e convites de aniversário até listas de suprimentos e registros de tropas, revelando detalhes íntimos da rotina de soldados, suas famílias e civis locais. Foto: Wikimedia Commons/Michel wal
  • Hoje, tanto Forte Magna quanto Vindolanda fazem parte de um importante complexo de pesquisa e turismo histórico.
    Hoje, tanto Forte Magna quanto Vindolanda fazem parte de um importante complexo de pesquisa e turismo histórico. Foto: Wikimedia Commons/Beryl Allcoat
  • Vindolanda não era apenas uma base militar, mas uma comunidade movimentada com uma rua principal, casas, lojas, uma taverna e uma casa de banho.
    Vindolanda não era apenas uma base militar, mas uma comunidade movimentada com uma rua principal, casas, lojas, uma taverna e uma casa de banho. Foto: Chris Gunns / Vindolanda Roman fort / CC BY-SA 2.0
  • Ambos os locais integram o Patrimônio Mundial da UNESCO juntamente com a Muralha de Adriano.
    Ambos os locais integram o Patrimônio Mundial da UNESCO juntamente com a Muralha de Adriano. Foto: Flickr - Francis
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