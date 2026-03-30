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Nó no trânsito: lugares pelo mundo com movimento caótico de veículos

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Redação Flipar
  • Viajar é ótimo. Mas algumas cidades, embora com fortes atrativos, têm um problema sério que irrita os visitantes: justamemte o trânsito. Veja os mais caóticos do planeta.
    Viajar é ótimo. Mas algumas cidades, embora com fortes atrativos, têm um problema sério que irrita os visitantes: justamemte o trânsito. Veja os mais caóticos do planeta. Foto: pixabay
  • Mumbai (Índia) - Também chamada de Bombaim, é a maior cidade da Índia. Fica na costa oeste do país. Mumbai tem 12,4 milhões de habitantes em 437 km². Densidade demográfica de 28 mil pessoas por km²
    Mumbai (Índia) - Também chamada de Bombaim, é a maior cidade da Índia. Fica na costa oeste do país. Mumbai tem 12,4 milhões de habitantes em 437 km². Densidade demográfica de 28 mil pessoas por km² Foto: Maciej Dakowicz - Flickr
  • Mumbai é uma das cidades mais barulhentas do mundo porque os motoristas buzinam demais, o tempo todo. Para coibir essa prática, o governo instalou sensores que adiam a abertura do sinal verde se o motorista buzinar. Uma punição contra a impaciência.
    Mumbai é uma das cidades mais barulhentas do mundo porque os motoristas buzinam demais, o tempo todo. Para coibir essa prática, o governo instalou sensores que adiam a abertura do sinal verde se o motorista buzinar. Uma punição contra a impaciência. Foto: reprodução redes sociais
  • Moscou (Rússia) - É a capital e a maior cidade russa. Tem 17 milhões de habitantes numa área de 5 mil km². Densidade demográfica de 3.400 habitantes por km².
    Moscou (Rússia) - É a capital e a maior cidade russa. Tem 17 milhões de habitantes numa área de 5 mil km². Densidade demográfica de 3.400 habitantes por km². Foto: fotos públicas
  • Levantamentos mostram que o tempo perdido no trânsito em Moscou chega a quase 60% do total por causa dos congestionamentos. E não adianta tentar escapar por vias secundárias. Dependendo do horário, elas também ficam até engarrafadas.
    Levantamentos mostram que o tempo perdido no trânsito em Moscou chega a quase 60% do total por causa dos congestionamentos. E não adianta tentar escapar por vias secundárias. Dependendo do horário, elas também ficam até engarrafadas. Foto: Foto Free Revan Pratama do site unsplash.com
  • Bogotá (Colômbia) - A capital colombiana tem uma área urbana de 384 km² com 7,3 milhões de habitantes. Uma densidade de 19.200 pessoas por km².
    Bogotá (Colômbia) - A capital colombiana tem uma área urbana de 384 km² com 7,3 milhões de habitantes. Uma densidade de 19.200 pessoas por km². Foto: Reprodução copiada do site circuitod.com.br
  • Uma recente pesquisa mostrou que os motoristas chegam a passar, ao todo, o equivalente a 11 dias e 272 horas do ano dentro de seus carros, parados em engarrafamentos.
    Uma recente pesquisa mostrou que os motoristas chegam a passar, ao todo, o equivalente a 11 dias e 272 horas do ano dentro de seus carros, parados em engarrafamentos. Foto: EEIM wiki commons
  • Manila (Filipinas) - A capital é a segunda cidade mais populosa das Filipinas e, se considerarmos apenas a capital (tirando a região metropolitana), são 1,6 milhão de pessoas em 38 km². Uma densidade enorme: 42 mil pessoas por km².
    Manila (Filipinas) - A capital é a segunda cidade mais populosa das Filipinas e, se considerarmos apenas a capital (tirando a região metropolitana), são 1,6 milhão de pessoas em 38 km². Uma densidade enorme: 42 mil pessoas por km². Foto: Reprodução copiada do site panaynews.net
  • Por causa dos engarrafamentos, muitos trabalhadores alugam pequenos aposentos, os dormitórios, para passar a noite sem precisar ir e voltar para casa nos dias úteis.
    Por causa dos engarrafamentos, muitos trabalhadores alugam pequenos aposentos, os dormitórios, para passar a noite sem precisar ir e voltar para casa nos dias úteis. Foto: reprodução vídeo
  • Bangalore (Ãndia) - Quarta maior cidade da Ãndia. Fica no sul do paÃ­s. Tem 8 ,4 milhÃµes de habitantes em 741 kmÂ². Densidade de 11.400 pessoas por km2.
    Bangalore (Ãndia) - Quarta maior cidade da Ãndia. Fica no sul do paÃ­s. Tem 8 ,4 milhÃµes de habitantes em 741 kmÂ². Densidade de 11.400 pessoas por km2. Foto: matt - Flickr
  • A confusão do trânsito em Bangalore mistura carros, riquixás, motos, pedestres, bicicletas e... vacas soltas pelas ruas.
    A confusão do trânsito em Bangalore mistura carros, riquixás, motos, pedestres, bicicletas e... vacas soltas pelas ruas. Foto: divulgação veeth
  • Bangkok (Tailândia) - A capital tailandesa tem 8,2 milhões de habitantes em 1.568 km². Uma densidade de 5.200 habitantes por km².
    Bangkok (Tailândia) - A capital tailandesa tem 8,2 milhões de habitantes em 1.568 km². Uma densidade de 5.200 habitantes por km². Foto: Foto de formulário PxHere
  • O rápido crescimento da cidade, associado a pouco planejamento urbano, resultou em infraestrutura precária de transportes. O metrô, inaugurado tem 2004, tem apenas duas linhas. E passa longe de resolver o problema.
    O rápido crescimento da cidade, associado a pouco planejamento urbano, resultou em infraestrutura precária de transportes. O metrô, inaugurado tem 2004, tem apenas duas linhas. E passa longe de resolver o problema. Foto: divulgação
  • Jacarta (Indonésia) - A capital fica na Ilha de Java e tem 10,5 milhões de pessoas em 661 km². Uma densidade populacional de 15.800 pessoas por km2.
    Jacarta (Indonésia) - A capital fica na Ilha de Java e tem 10,5 milhões de pessoas em 661 km². Uma densidade populacional de 15.800 pessoas por km2. Foto: reprodução redes sociais
  • A melhor opção de transporte em Jacarta é a bicicleta, à margem do emaranhado de motos e carros. O trânsito é tão ruim que, nos horários de pico, é proibido passar com carro que tenha menos de 3 pessoas. Um incentivo à carona.
    A melhor opção de transporte em Jacarta é a bicicleta, à margem do emaranhado de motos e carros. O trânsito é tão ruim que, nos horários de pico, é proibido passar com carro que tenha menos de 3 pessoas. Um incentivo à carona. Foto: reprodução redes sociais
  • Lima (Peru) - A capital peruana tem 8,5 milhões de habitantes numa área de 2.670 km². Densidade de 3.100 habitantes por km2.
    Lima (Peru) - A capital peruana tem 8,5 milhões de habitantes numa área de 2.670 km². Densidade de 3.100 habitantes por km2. Foto: reprodução redes sociais
  • Lima tem metrô, trem e ônibus, mas a rede é insuficiente. E os motoristas informais proliferam na cidade. Além do tráfego pesado, há muito desrespeito às normas básicas. Até avanços de sinal são frequentes. Os entroncamentos são infernais.
    Lima tem metrô, trem e ônibus, mas a rede é insuficiente. E os motoristas informais proliferam na cidade. Além do tráfego pesado, há muito desrespeito às normas básicas. Até avanços de sinal são frequentes. Os entroncamentos são infernais. Foto: divulgação Pan Lima
  • Hanói (Vietnã) - A capital vietnamita tem 6,4 milhões de habitantes em 3.300 km². Densidade de 1.930 habitantes por km².
    Hanói (Vietnã) - A capital vietnamita tem 6,4 milhões de habitantes em 3.300 km². Densidade de 1.930 habitantes por km². Foto: Youtube Canal Halo Effect
  • O trânsito em Hanói mistura motos (o principal meio de transporte), riquixás, carros, bicicletas, pedestres, tudo junto, sem regras. Muita buzina, muito drible, loucura total. É salve-se quem puder. E calçada não é garantia de segurança. Motoristas também sobem no pavimento de pedestres.
    O trânsito em Hanói mistura motos (o principal meio de transporte), riquixás, carros, bicicletas, pedestres, tudo junto, sem regras. Muita buzina, muito drible, loucura total. É salve-se quem puder. E calçada não é garantia de segurança. Motoristas também sobem no pavimento de pedestres. Foto: Youtube Canal Vietnamitas en Madrid
  • Cairo (Egito) - A maior cidade da Ãfrica e do mundo Ã¡rabe tem 9,5 milhÃµes de habitantes em 3 mil kmÂ². Cerca de 3.200 pessoas por kmÂ².
    Cairo (Egito) - A maior cidade da Ãfrica e do mundo Ã¡rabe tem 9,5 milhÃµes de habitantes em 3 mil kmÂ². Cerca de 3.200 pessoas por kmÂ². Foto: Maria Helena Sebben Milesi - Flickr
  • A foto já mostra como é o trânsito no Cairo. Veículos virados para todos os lados, num emaranhado em que uns passam diante de outros e muitos desrespeitam as regras. Loucura total.
    A foto já mostra como é o trânsito no Cairo. Veículos virados para todos os lados, num emaranhado em que uns passam diante de outros e muitos desrespeitam as regras. Loucura total. Foto: reprodução redes sociais.
  • Daca (Bangladesh) - A capital de Bangladesh tem 7 milhões de pessoas em 360 km². Mais de 19 mil pessoas por km².
    Daca (Bangladesh) - A capital de Bangladesh tem 7 milhões de pessoas em 360 km². Mais de 19 mil pessoas por km². Foto: Youtube Canal Tomas Navarro
  • Os riquixás são o principal meio de transporte. A maioria não tem autorização para circular, mas funciona assim mesmo. São baratos e não poluentes, mas lentos e agravam bastante o caos no trânsito.
    Os riquixás são o principal meio de transporte. A maioria não tem autorização para circular, mas funciona assim mesmo. São baratos e não poluentes, mas lentos e agravam bastante o caos no trânsito. Foto: Fionn Kidney wikimedia commons
  • Roma (Itália) - A capital italiana, uma das mais visitadas e historicamente importantes do mundo, tem 2,9 mihões de habitantes em 1.285 km². Cerca de 2.250 pessoas por km². Mas está sempre lotada de turistas. Na prática, a multidão nas ruas é bem maior.
    Roma (Itália) - A capital italiana, uma das mais visitadas e historicamente importantes do mundo, tem 2,9 mihões de habitantes em 1.285 km². Cerca de 2.250 pessoas por km². Mas está sempre lotada de turistas. Na prática, a multidão nas ruas é bem maior. Foto: Reprodução copiada do site wantedinrome.com
  • Roma tem engarrafamentos famosos. Um levantamento em 2020 mostrou que as pessoas perdiam 254 horas por ano dentro dos carros, somando cada dia de tráfego parado.
    Roma tem engarrafamentos famosos. Um levantamento em 2020 mostrou que as pessoas perdiam 254 horas por ano dentro dos carros, somando cada dia de tráfego parado. Foto: Divulgação viajemaispormenos.com
  • Nova Déli (Índia) - A capital indiana tem apenas 43 km², com 250 mil habitantes. São 5.800 pessoas por km2. Mas sua região metropolitana chega a 41 milhões de pessoas (a mais populosa do país) numa área de 33.500 km². Densidade de 1.220 pessoas por km².
    Nova Déli (Índia) - A capital indiana tem apenas 43 km², com 250 mil habitantes. São 5.800 pessoas por km2. Mas sua região metropolitana chega a 41 milhões de pessoas (a mais populosa do país) numa área de 33.500 km². Densidade de 1.220 pessoas por km². Foto: NOMAD wikimedia commons
  • Quando consideramos a metrópole como um todo, o número de motos é espantoso: em 2017, levantamento mostrou que eram 5,6 milhões (mais da metade do total de veículos). O trânsito por lá é pura confusão.
    Quando consideramos a metrópole como um todo, o número de motos é espantoso: em 2017, levantamento mostrou que eram 5,6 milhões (mais da metade do total de veículos). O trânsito por lá é pura confusão. Foto: Foto: Reprodução copíada do site mobilize.org.br
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