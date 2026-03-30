Estilo de Vida
Nó no trânsito: lugares pelo mundo com movimento caótico de veículos
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Viajar é ótimo. Mas algumas cidades, embora com fortes atrativos, têm um problema sério que irrita os visitantes: justamemte o trânsito. Veja os mais caóticos do planeta. Foto: pixabay
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Mumbai (Índia) - Também chamada de Bombaim, é a maior cidade da Índia. Fica na costa oeste do país. Mumbai tem 12,4 milhões de habitantes em 437 km². Densidade demográfica de 28 mil pessoas por km² Foto: Maciej Dakowicz - Flickr
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Mumbai é uma das cidades mais barulhentas do mundo porque os motoristas buzinam demais, o tempo todo. Para coibir essa prática, o governo instalou sensores que adiam a abertura do sinal verde se o motorista buzinar. Uma punição contra a impaciência. Foto: reprodução redes sociais
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Moscou (Rússia) - É a capital e a maior cidade russa. Tem 17 milhões de habitantes numa área de 5 mil km². Densidade demográfica de 3.400 habitantes por km². Foto: fotos públicas
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Levantamentos mostram que o tempo perdido no trânsito em Moscou chega a quase 60% do total por causa dos congestionamentos. E não adianta tentar escapar por vias secundárias. Dependendo do horário, elas também ficam até engarrafadas. Foto: Foto Free Revan Pratama do site unsplash.com
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Bogotá (Colômbia) - A capital colombiana tem uma área urbana de 384 km² com 7,3 milhões de habitantes. Uma densidade de 19.200 pessoas por km². Foto: Reprodução copiada do site circuitod.com.br
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Uma recente pesquisa mostrou que os motoristas chegam a passar, ao todo, o equivalente a 11 dias e 272 horas do ano dentro de seus carros, parados em engarrafamentos. Foto: EEIM wiki commons
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Manila (Filipinas) - A capital é a segunda cidade mais populosa das Filipinas e, se considerarmos apenas a capital (tirando a região metropolitana), são 1,6 milhão de pessoas em 38 km². Uma densidade enorme: 42 mil pessoas por km². Foto: Reprodução copiada do site panaynews.net
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Por causa dos engarrafamentos, muitos trabalhadores alugam pequenos aposentos, os dormitórios, para passar a noite sem precisar ir e voltar para casa nos dias úteis. Foto: reprodução vídeo
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Bangalore (Ãndia) - Quarta maior cidade da Ãndia. Fica no sul do paÃs. Tem 8 ,4 milhÃµes de habitantes em 741 kmÂ². Densidade de 11.400 pessoas por km2. Foto: matt - Flickr
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A confusão do trânsito em Bangalore mistura carros, riquixás, motos, pedestres, bicicletas e... vacas soltas pelas ruas. Foto: divulgação veeth
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Bangkok (Tailândia) - A capital tailandesa tem 8,2 milhões de habitantes em 1.568 km². Uma densidade de 5.200 habitantes por km². Foto: Foto de formulário PxHere
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O rápido crescimento da cidade, associado a pouco planejamento urbano, resultou em infraestrutura precária de transportes. O metrô, inaugurado tem 2004, tem apenas duas linhas. E passa longe de resolver o problema. Foto: divulgação
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Jacarta (Indonésia) - A capital fica na Ilha de Java e tem 10,5 milhões de pessoas em 661 km². Uma densidade populacional de 15.800 pessoas por km2. Foto: reprodução redes sociais
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A melhor opção de transporte em Jacarta é a bicicleta, à margem do emaranhado de motos e carros. O trânsito é tão ruim que, nos horários de pico, é proibido passar com carro que tenha menos de 3 pessoas. Um incentivo à carona. Foto: reprodução redes sociais
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Lima (Peru) - A capital peruana tem 8,5 milhões de habitantes numa área de 2.670 km². Densidade de 3.100 habitantes por km2. Foto: reprodução redes sociais
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Lima tem metrô, trem e ônibus, mas a rede é insuficiente. E os motoristas informais proliferam na cidade. Além do tráfego pesado, há muito desrespeito às normas básicas. Até avanços de sinal são frequentes. Os entroncamentos são infernais. Foto: divulgação Pan Lima
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Hanói (Vietnã) - A capital vietnamita tem 6,4 milhões de habitantes em 3.300 km². Densidade de 1.930 habitantes por km². Foto: Youtube Canal Halo Effect
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O trânsito em Hanói mistura motos (o principal meio de transporte), riquixás, carros, bicicletas, pedestres, tudo junto, sem regras. Muita buzina, muito drible, loucura total. É salve-se quem puder. E calçada não é garantia de segurança. Motoristas também sobem no pavimento de pedestres. Foto: Youtube Canal Vietnamitas en Madrid
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Cairo (Egito) - A maior cidade da Ãfrica e do mundo Ã¡rabe tem 9,5 milhÃµes de habitantes em 3 mil kmÂ². Cerca de 3.200 pessoas por kmÂ². Foto: Maria Helena Sebben Milesi - Flickr
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A foto já mostra como é o trânsito no Cairo. Veículos virados para todos os lados, num emaranhado em que uns passam diante de outros e muitos desrespeitam as regras. Loucura total. Foto: reprodução redes sociais.
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Daca (Bangladesh) - A capital de Bangladesh tem 7 milhões de pessoas em 360 km². Mais de 19 mil pessoas por km². Foto: Youtube Canal Tomas Navarro
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Os riquixás são o principal meio de transporte. A maioria não tem autorização para circular, mas funciona assim mesmo. São baratos e não poluentes, mas lentos e agravam bastante o caos no trânsito. Foto: Fionn Kidney wikimedia commons
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Roma (Itália) - A capital italiana, uma das mais visitadas e historicamente importantes do mundo, tem 2,9 mihões de habitantes em 1.285 km². Cerca de 2.250 pessoas por km². Mas está sempre lotada de turistas. Na prática, a multidão nas ruas é bem maior. Foto: Reprodução copiada do site wantedinrome.com
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Roma tem engarrafamentos famosos. Um levantamento em 2020 mostrou que as pessoas perdiam 254 horas por ano dentro dos carros, somando cada dia de tráfego parado. Foto: Divulgação viajemaispormenos.com
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Nova Déli (Índia) - A capital indiana tem apenas 43 km², com 250 mil habitantes. São 5.800 pessoas por km2. Mas sua região metropolitana chega a 41 milhões de pessoas (a mais populosa do país) numa área de 33.500 km². Densidade de 1.220 pessoas por km². Foto: NOMAD wikimedia commons
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Quando consideramos a metrópole como um todo, o número de motos é espantoso: em 2017, levantamento mostrou que eram 5,6 milhões (mais da metade do total de veículos). O trânsito por lá é pura confusão. Foto: Foto: Reprodução copíada do site mobilize.org.br