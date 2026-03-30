Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Em risco! Aranhas raras da Amazônia se tornam alvo do tráfico de animais silvestres

RF
Redação Flipar
  • Com cores metálicas marcantes e hábitos discretos no alto das árvores, essas espécies chamaram a atenção do mercado internacional de animais exóticos, tornando-se alvo de colecionadores e traficantes.
    Com cores metálicas marcantes e hábitos discretos no alto das árvores, essas espécies chamaram a atenção do mercado internacional de animais exóticos, tornando-se alvo de colecionadores e traficantes. Foto: iNaturalist/jungledweller
  • Entre elas, destaca-se a Typhochlaena curumim, inicialmente conhecida apenas por poucos exemplares encontrados na Paraíba e posteriormente registrada também no Rio Grande do Norte e no Ceará.
    Entre elas, destaca-se a Typhochlaena curumim, inicialmente conhecida apenas por poucos exemplares encontrados na Paraíba e posteriormente registrada também no Rio Grande do Norte e no Ceará. Foto: iNaturalist/Ana Caroline Lima
  • O comércio dessas aranhas é impulsionado por colecionadores na Europa e América do Norte. Para burlar a fiscalização, os traficantes utilizam o esquema conhecido como
    O comércio dessas aranhas é impulsionado por colecionadores na Europa e América do Norte. Para burlar a fiscalização, os traficantes utilizam o esquema conhecido como "brown-boxing". Foto: iNaturalist/Ana Caroline Lima
  • Nesse método, o envio das aranhas é feito em pequenas encomendas postais discretas, sem identificação, o que permite que animais capturados ilegalmente na natureza cheguem rapidamente ao exterior.
    Nesse método, o envio das aranhas é feito em pequenas encomendas postais discretas, sem identificação, o que permite que animais capturados ilegalmente na natureza cheguem rapidamente ao exterior. Foto: iNaturalist/anabio_93
  • Relatórios da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS) indicam que o tráfico de animais silvestres movimenta bilhões de dólares por ano e está associado a redes criminosas internacionais.
    Relatórios da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS) indicam que o tráfico de animais silvestres movimenta bilhões de dólares por ano e está associado a redes criminosas internacionais. Foto: iNaturalist/vsmjr
  • Além disso, o comércio ilegal de animais silvestres sofre com a fiscalização limitada e falta de dados precisos sobre o volume real de exemplares retirados da natureza, conforme aponta o RENCTAS.
    Além disso, o comércio ilegal de animais silvestres sofre com a fiscalização limitada e falta de dados precisos sobre o volume real de exemplares retirados da natureza, conforme aponta o RENCTAS. Foto: iNaturalist/vsmjr
  • Diante desse cenário, pesquisadores defendem medidas de proteção internacional, como a inclusão dessas espécies em acordos como a CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas) e na lista global da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).
    Diante desse cenário, pesquisadores defendem medidas de proteção internacional, como a inclusão dessas espécies em acordos como a CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas) e na lista global da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Foto: iNaturalist/alvfr
  • Eles destacam ainda que a falta de informações sobre distribuição e tamanho populacional dificulta avaliar com precisão o risco de extinção desses invertebrados, muitos dos quais podem desaparecer antes mesmo de serem completamente estudados pela ciência.
    Eles destacam ainda que a falta de informações sobre distribuição e tamanho populacional dificulta avaliar com precisão o risco de extinção desses invertebrados, muitos dos quais podem desaparecer antes mesmo de serem completamente estudados pela ciência. Foto: Wikimedia Commons/Rogério Bertani
  • Atualmente, a perda de habitat somada à exploração comercial já coloca a Typhochlaena curumim, encontrada apenas em fragmentos isolados do Nordeste, em listas de espécies criticamente ameaçadas.
    Atualmente, a perda de habitat somada à exploração comercial já coloca a Typhochlaena curumim, encontrada apenas em fragmentos isolados do Nordeste, em listas de espécies criticamente ameaçadas. Foto: iNaturalist/Gustavo Sandres
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay