Estilo de Vida
Equilíbrio de corpo e mente: a harmonia da ioga
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A raiz da palavra ioga está no sânscrito com o sentido de unir. As posições exigem postura correta e exercícios que estimulam a força e o equilíbrio. Foto: Imagem de ???? por Pixabay
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A ioga tem diversos ramos. Todos com o mesmo objetivo: o Samádhi, a iluminação da Consciência e a compreensão da existência. Foto: Imagem de morn in japan por Pixabay
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A ioga desenvolveu-se historicamente no Oriente,há mais de 5 mil anos, com destaque na Índia, onde é ligada ao Hinduísmo e mantém uma filosofia de pensamento (Vedanta) e de comportamento (Tantra). Foto: Imagem de ???? por Pixabay
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Há cerca de 2.500 anos, um sábio chamado Patañjali escreveu o "Yoga Sutra", uma compilação dos princípios da Ioga. O destaque é o despertar da consciência para ter uma quietude emocional que ajuda na saúde do corpo. Foto: Imagem de mohamed Hassan por Pixabay
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A respiração é um elemento importante nesses princípios, além da concentração, o autoconhecimento e a disciplina. Foto: Imagem de Renata Hille por Pixabay
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A ioga expandiu-se por todo o mundo. E, em 2016, foi declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Desde 2014, 21 de junho é Dia Internacional da Ioga. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
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Especialistas afirmam que a prática da ioga estimula o funcionamento de todas glândulas, além de fortalecer a coluna vertebral. Foto: Imagem de Sasin Tipchai por Pixabay
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Ao fazer a meditação na ioga, o cérebro trabalha mais lentamente, reduzindo a agitação que costuma causar instabilidade emocional e que enfraquece o sistema imunológico. Portanto, a ioga é vista como importante instrumento de defesa do organismo. Foto: Imagem de Anil sharma por Pixabay
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O ideal é praticar a ioga num ambiente calmo e aprazível. Recomenda-se que seja um local arejado e silencioso, que pode ganhar uma música suave ao fundo. Muitos preferem a ioga em ar livre, na Natureza. Foto: Imagem de Jenia Nebolsina por Pixabay
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O praticante de ioga deve usar roupas bem confortáveis e precisa estar com os pés descalços. É recomendável evitar alimentos e líquidos pesados nas duas horas que antecedem a ioga. Foto: Imagem de Antonika Chanel por Pixabay
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Durante a ioga, a respiração deve ser feita apenas pelo nariz, nunca pela boca. A respiração nasal é calmante para o organismo e beneficia na busca de concentração. Foto: Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
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No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Ioga, cerca de 500 mil pessoas são praticantes. E os adeptos da modalidade costumam recomendar a ioga tanto para fortalecer a musculatura como para ajudar no emagrecimento e, no caso das mulheres, atenuar os efeitos da menopausa. Foto: Imagem de EnergieDeVie por Pixabay
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Uma das personalidades adeptas da ioga é o ator Rodrigo Santoro, que tem desenvolvido carreira internacional. Ele costuma postar fotos mostrando diversas posições de ioga, sempre em locais belos e arejados, em convívio com a Natureza. Foto: Reprodução instagram
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Em janeiro de 2024, o Grupo de Aviação Emirates reuniu pessoas de 144 nacionalidades diferentes para uma aula de ioga com o objetivo de entrar para o Livro dos Recordes. E conseguiu. Foto: Divulgação Emirates
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O encontro aconteceu no Al Lisaili Camp, no deserto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Foi a aula de ioga com maior variedade de nacionalidades da história, ultrapassando o recorde anterior, que tinha sido de 135 nacionalidades diferentes, no gramado da sede da ONU, em Nova York, em 2023. Foto: Divulgação Emirates
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A Emirates aproveitou o fato de que, entre seus 110 mil funcionários, existem pessoas oriundas das mais diversas partes do planeta. E conquistou, então, o diploma do Livro Guinness dos Recordes. A turma posou para festejar. Foto: Divulgação Emirates
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