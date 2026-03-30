Animais
Felinos: pitadas de curiosidades sobre diferentes espécies
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Além das habilidades de caça, os felinos impressionam pela diversidade de comportamentos e adaptações. Enquanto alguns vivem de forma solitária, outros desenvolvem estratégias sociais, mostrando que esse grupo vai muito além da imagem clássica de caçadores silenciosos. Veja curiosidades de espécies diferentes. Foto: G.C. por Pixabay
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1- leão É o único felino que vive em grupos organizados, chamados de alcateias. Essa estrutura social facilita a caça e a proteção dos filhotes. Foto: Imagem de Nicky por Pixabay
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2- tigre Cada tigre tem um padrão de listras único, como uma impressão digital. Inclusive, essas listras também estão presentes na pele, não apenas no pelo. Foto: wikimedia commons S. Taheri
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3- onça Possui a mordida mais forte entre os grandes felinos. É capaz de perfurar cascos de tartarugas e crânios de presas com facilidade. Foto: lanZA pixabay
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4- leopardo Costuma esconder suas presas em árvores para protegê-las de outros predadores. Consegue carregar animais mais pesados que seu próprio corpo. Foto: Imagem de Angie Mitchell por Pixabay
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5- guepardo É o animal terrestre mais rápido, podendo atingir cerca de 100 km/h. Diferente de outros felinos, suas garras não são totalmente retráteis. Foto: DrZoltan pixabay
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6- gato-doméstico Passa cerca de 70% da vida dormindo. Apesar disso, mantém instintos de caça altamente apurados mesmo vivendo em ambientes urbanos. Foto: dominio público
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7- lince Tem tufos de pelos nas orelhas que ajudam na percepção sonora. É um caçador silencioso adaptado a ambientes frios e florestais. Foto: Andrea Bohl por Pixabay
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8- puma Também conhecido como suçuarana, possui um dos maiores alcances de salto entre os mamíferos. Pode saltar vários metros na horizontal e na vertical. Foto: Bas Lammers wikimeida commons
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9- gato-de-pallas Tem aparência “achatada” e pelagem extremamente densa. Vive em regiões frias da Ásia e se esconde em rochas para evitar predadores. Foto: Sander van der Wel - o wiki
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10- caracal É famoso pelos saltos impressionantes durante a caça. Consegue capturar aves no ar com precisão, saltando vários metros de altura. Foto: Derek Keats - flickr.com
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11- serval Possui pernas longas e orelhas grandes, que ajudam a detectar presas no solo. Sua audição é tão sensível que identifica pequenos movimentos subterrâneos. Foto: datadan - wikimedia commons
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12- jaguarundi Diferente da maioria dos felinos, é ativo durante o dia. Tem corpo alongado e lembra mais uma doninha do que um gato típico. Foto: Cédric Gravelle wikimedia commons
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13- gato-mourisco É o mesmo que jaguarundi, mas com variações de nome conforme a região. Sua coloração uniforme o diferencia dos felinos manchados. Foto: wikimedia commons thibaudaronson
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14- leopardo-das-neves Adaptado a grandes altitudes, tem cauda longa que ajuda no equilíbrio e serve como proteção contra o frio quando se enrola nela. Foto: Wikimedia Commons/Domínio Público