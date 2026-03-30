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Animais

Felinos: pitadas de curiosidades sobre diferentes espécies

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Redação Flipar
  • Além das habilidades de caça, os felinos impressionam pela diversidade de comportamentos e adaptações. Enquanto alguns vivem de forma solitária, outros desenvolvem estratégias sociais, mostrando que esse grupo vai muito além da imagem clássica de caçadores silenciosos. Veja curiosidades de espécies diferentes.
    Além das habilidades de caça, os felinos impressionam pela diversidade de comportamentos e adaptações. Enquanto alguns vivem de forma solitária, outros desenvolvem estratégias sociais, mostrando que esse grupo vai muito além da imagem clássica de caçadores silenciosos. Veja curiosidades de espécies diferentes. Foto: G.C. por Pixabay
  • 1- leão É o único felino que vive em grupos organizados, chamados de alcateias. Essa estrutura social facilita a caça e a proteção dos filhotes.
    1- leão É o único felino que vive em grupos organizados, chamados de alcateias. Essa estrutura social facilita a caça e a proteção dos filhotes. Foto: Imagem de Nicky por Pixabay
  • 2- tigre Cada tigre tem um padrão de listras único, como uma impressão digital. Inclusive, essas listras também estão presentes na pele, não apenas no pelo.
    2- tigre Cada tigre tem um padrão de listras único, como uma impressão digital. Inclusive, essas listras também estão presentes na pele, não apenas no pelo. Foto: wikimedia commons S. Taheri
  • 3- onça Possui a mordida mais forte entre os grandes felinos. É capaz de perfurar cascos de tartarugas e crânios de presas com facilidade.
    3- onça Possui a mordida mais forte entre os grandes felinos. É capaz de perfurar cascos de tartarugas e crânios de presas com facilidade. Foto: lanZA pixabay
  • 4- leopardo Costuma esconder suas presas em árvores para protegê-las de outros predadores. Consegue carregar animais mais pesados que seu próprio corpo.
    4- leopardo Costuma esconder suas presas em árvores para protegê-las de outros predadores. Consegue carregar animais mais pesados que seu próprio corpo. Foto: Imagem de Angie Mitchell por Pixabay
  • 5- guepardo É o animal terrestre mais rápido, podendo atingir cerca de 100 km/h. Diferente de outros felinos, suas garras não são totalmente retráteis.
    5- guepardo É o animal terrestre mais rápido, podendo atingir cerca de 100 km/h. Diferente de outros felinos, suas garras não são totalmente retráteis. Foto: DrZoltan pixabay
  • 6- gato-doméstico Passa cerca de 70% da vida dormindo. Apesar disso, mantém instintos de caça altamente apurados mesmo vivendo em ambientes urbanos.
    6- gato-doméstico Passa cerca de 70% da vida dormindo. Apesar disso, mantém instintos de caça altamente apurados mesmo vivendo em ambientes urbanos. Foto: dominio público
  • 7- lince Tem tufos de pelos nas orelhas que ajudam na percepção sonora. É um caçador silencioso adaptado a ambientes frios e florestais.
    7- lince Tem tufos de pelos nas orelhas que ajudam na percepção sonora. É um caçador silencioso adaptado a ambientes frios e florestais. Foto: Andrea Bohl por Pixabay
  • 8- puma Também conhecido como suçuarana, possui um dos maiores alcances de salto entre os mamíferos. Pode saltar vários metros na horizontal e na vertical.
    8- puma Também conhecido como suçuarana, possui um dos maiores alcances de salto entre os mamíferos. Pode saltar vários metros na horizontal e na vertical. Foto: Bas Lammers wikimeida commons
  • 9- gato-de-pallas Tem aparência “achatada” e pelagem extremamente densa. Vive em regiões frias da Ásia e se esconde em rochas para evitar predadores.
    9- gato-de-pallas Tem aparência “achatada” e pelagem extremamente densa. Vive em regiões frias da Ásia e se esconde em rochas para evitar predadores. Foto: Sander van der Wel - o wiki
  • 10- caracal É famoso pelos saltos impressionantes durante a caça. Consegue capturar aves no ar com precisão, saltando vários metros de altura.
    10- caracal É famoso pelos saltos impressionantes durante a caça. Consegue capturar aves no ar com precisão, saltando vários metros de altura. Foto: Derek Keats - flickr.com
  • 11- serval Possui pernas longas e orelhas grandes, que ajudam a detectar presas no solo. Sua audição é tão sensível que identifica pequenos movimentos subterrâneos.
    11- serval Possui pernas longas e orelhas grandes, que ajudam a detectar presas no solo. Sua audição é tão sensível que identifica pequenos movimentos subterrâneos. Foto: datadan - wikimedia commons
  • 12- jaguarundi Diferente da maioria dos felinos, é ativo durante o dia. Tem corpo alongado e lembra mais uma doninha do que um gato típico.
    12- jaguarundi Diferente da maioria dos felinos, é ativo durante o dia. Tem corpo alongado e lembra mais uma doninha do que um gato típico. Foto: Cédric Gravelle wikimedia commons
  • 13- gato-mourisco É o mesmo que jaguarundi, mas com variações de nome conforme a região. Sua coloração uniforme o diferencia dos felinos manchados.
    13- gato-mourisco É o mesmo que jaguarundi, mas com variações de nome conforme a região. Sua coloração uniforme o diferencia dos felinos manchados. Foto: wikimedia commons thibaudaronson
  • 14- leopardo-das-neves Adaptado a grandes altitudes, tem cauda longa que ajuda no equilíbrio e serve como proteção contra o frio quando se enrola nela.
    14- leopardo-das-neves Adaptado a grandes altitudes, tem cauda longa que ajuda no equilíbrio e serve como proteção contra o frio quando se enrola nela. Foto: Wikimedia Commons/Domínio Público
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