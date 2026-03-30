Benefícios e malefícios do sal: conheça diversos tipos no mercado

No entanto, a quantidade desses minerais é pequena e não tem impacto significativo na dieta .Embora seja frequentemente considerado mais saudável, o sal rosa do Himalaia não é isento de sódio, e o consumo excessivo pode causar os mesmos problemas do sal refinado. Enfim, paga-se mais caro e não compensa. Foto: Imagem de Monika por Pixabay