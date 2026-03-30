Bela, acessível e longe dos furacões: conheça a ilha de Curaçao, um paraíso na América do Sul
Localizada a cerca de 60 quilômetros da costa da Venezuela, a ilha de Curaçao integra o grupo das ilhas ABC, junto com Aruba e Bonaire, territórios autônomos ligados aos Países Baixos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Por não ficar na rota tradicional dos furacões do Caribe, o destino pode ser visitado durante todo o ano e atrai turistas por suas águas cristalinas, recifes de corais e paisagens naturais preservadas. Foto: Stephan van de Schootbrugge/Unsplash
A ilha conta com aproximadamente 40 praias, principalmente na Costa Oeste, ideais para mergulho e snorkel, enquanto o litoral Norte é conhecido pelo mar mais agitado e seu relevo rochoso. Foto: Flickr - Thank You (25 Millions ) views
A capital, Willemstad, destaca-se por seu centro histórico com casas coloridas de influência europeia e caribenha, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1996. Foto: Cole Marshall/Unsplash
Com uma população estimada em cerca de 160 mil pessoas, a ilha abriga a curiosa Queen Emma Bridge, uma ponte flutuante que se abre lateralmente para permitir a passagem de navios. Foto: Flickr - dronepicr
A cidade também guarda memórias importantes do passado colonial e da diáspora africana — a escravidão foi abolida por lá em 1863 —, preservadas em espaços culturais como o Museu Kurá Hulanda, inaugurado em 1999. Foto: Flickr - -JvL
Até os dias de hoje, a herança cultural local aparece ainda em tradições musicais, costumes e no idioma papiamento — língua desenvolvida pelos ex-escravizados —, falado junto com o holandês e o inglês. Foto: Wikimedia Commons/Bayreuth2009
Entre os atrativos turísticos estão locais históricos como o Netto Bar, além da destilaria Landhuis Chobolobo, onde é produzido o popular licor Blue Curaçao, preparado com laranjas nativas da ilha. Foto: Reprodução/Freepik
Além da beleza litorânea, o Parque Nacional Shete Boka oferece um espetáculo de ondas batendo em rochas vulcânicas, enquanto a gastronomia local encanta com pratos como o keshi yena. Foto: Reprodução/YouTube Jordan Outside
A ilha conta com diversas opÃ§Ãµes de conexÃ£o aÃ©rea para brasileiros. Durante o verÃ£o, por exemplo, a Azul opera voos sem escalas saindo de Belo Horizonte, enquanto no resto do ano a maneira mais fÃ¡cil para chegar a CuraÃ§ao Ã© pela Copa Airlines (via PanamÃ¡), ou pela Avianca (via BogotÃ¡). Foto: Bent Van Aeken/Unsplash
Curaçao também é conhecida por abrigar uma das comunidades judaicas mais antigas das Américas, com a histórica Sinagoga Mikvé Israel-Emanuel, inaugurada no século 18 e cujo chão é coberto de areia branca. Foto: Divulgac?a?o/Frost Institute for Data Sciente and Computing
A ilha também possui uma forte veia artística, visível nos murais gigantes de street art no bairro de Scharloo e nas icônicas esculturas Chichi, bonecas coloridas que representam a "irmã mais velha" da cultura local. Foto: Wikimedia Commons/Kattiel