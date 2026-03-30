Tridentes pelo mundo: os significados por trás do símbolo em diferentes culturas

Muita gente pensa que o tridente é o símbolo da psicologia, mas, na verdade, esse ramo da ciência é identificado 23ª letra do alfabeto grego - a letra grega psi (?), que representa a palavra “psique”, associada à mente e à alma. A confusão se deve ao formato, que lembra um tridente. Foto: Reprodução de Redes Sociais