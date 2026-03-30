Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Charme e clima ‘europeu’: a fascinante cidade paranaense de Morretes

RF
Redação Flipar
  • Trata-se de Morretes, cidade fundada em 1733 com pouco mais de 18 mil habitantes e a apenas 70 km de Curitiba.
    Trata-se de Morretes, cidade fundada em 1733 com pouco mais de 18 mil habitantes e a apenas 70 km de Curitiba. Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
  • Morretes se destaca pelo conjunto arquitetônico colonial bem preservado e pela atmosfera tranquila em torno do <span class=Rio Nhundiaquara." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/17-Morretes_Brazil.jpg?20260330104039" width="1114" height="626">
    Morretes se destaca pelo conjunto arquitetônico colonial bem preservado e pela atmosfera tranquila em torno do Rio Nhundiaquara. Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
  • O centro histórico é tombado pelo Patrimônio Cultural do Paraná, garantindo a proteção de igrejas e casarões que hoje abrigam restaurantes, lojinhas e espaços culturais.
    O centro histórico é tombado pelo Patrimônio Cultural do Paraná, garantindo a proteção de igrejas e casarões que hoje abrigam restaurantes, lojinhas e espaços culturais. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • O endereço mais icônico é a Rua Direita, repleto de comércio artesanal e arquitetura colonial.
    O endereço mais icônico é a Rua Direita, repleto de comércio artesanal e arquitetura colonial. Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
  • Passear pela cidade é simples e prazeroso, com atrações concentradas e acessíveis a pé.
    Passear pela cidade é simples e prazeroso, com atrações concentradas e acessíveis a pé. Foto: Duda Vasconcellos/Arquivo pessoal
  • Outro dos principais pontos é a <span class=Igreja Nossa Senhora do Porto Menino Deus, construída em 1769 e que até hoje segue como símbolo da fé local." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/10-Morretes_Brazil.jpg?20260330104039" width="1114" height="626">
    Outro dos principais pontos é a Igreja Nossa Senhora do Porto Menino Deus, construída em 1769 e que até hoje segue como símbolo da fé local. Foto: Reprodução do Flickr Alessandro Silva
  • O próprio Rio Nhundiaquara, que corta o centro da cidade, é uma atração local.
    O próprio Rio Nhundiaquara, que corta o centro da cidade, é uma atração local. Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
  • O rio é ideal tanto para contemplação quanto para o lazer, incluindo banhos e atividades como boia-cross ou caiaques.
    O rio é ideal tanto para contemplação quanto para o lazer, incluindo banhos e atividades como boia-cross ou caiaques. Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
  • Nos arredores, a histórica <span class=Estrada da Graciosa encanta com suas curvas sinuosas, mirantes e vegetação exuberante." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Estrada-da-Graciosa-e1771281057638.jpg?20260330104041" width="1114" height="626">
    Nos arredores, a histórica Estrada da Graciosa encanta com suas curvas sinuosas, mirantes e vegetação exuberante. Foto: Flickr - Otávio Nogueira
  • Além disso, o <span class=Ekôa Park amplia o contato com a natureza por meio de trilhas, educação ambiental e experiências ao ar livre." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Ekoa-Park.jpg?20260330104041" width="1114" height="626">
    Além disso, o Ekôa Park amplia o contato com a natureza por meio de trilhas, educação ambiental e experiências ao ar livre. Foto: Divulgação
  • A identidade de Morretes também se expressa pela gastronomia. O prato-símbolo é o barreado, preparado lentamente em panelas de barro vedadas, até que a carne atinja uma textura desfiada e extremamente macia.
    A identidade de Morretes também se expressa pela gastronomia. O prato-símbolo é o barreado, preparado lentamente em panelas de barro vedadas, até que a carne atinja uma textura desfiada e extremamente macia. Foto: Reprodução/TV TEM
  • Servido com farinha de mandioca, banana e cachaça artesanal, o prato segue um ritual próprio que faz parte da vivência local.
    Servido com farinha de mandioca, banana e cachaça artesanal, o prato segue um ritual próprio que faz parte da vivência local. Foto: Bruno Tadashi/Senac PR
  • No centro histórico, os restaurantes competem com versões do prato, às vezes acompanhadas de frutos-do-mar frescos do litoral próximo.
    No centro histórico, os restaurantes competem com versões do prato, às vezes acompanhadas de frutos-do-mar frescos do litoral próximo. Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
  • A vegetação de Morretes é sempre vívida devido ao clima subtropical, mas as temperaturas são extremas: já registraram picos de 42°C no verão de 2022 e mínimas de 3°C no inverno de 2025.
    A vegetação de Morretes é sempre vívida devido ao clima subtropical, mas as temperaturas são extremas: já registraram picos de 42°C no verão de 2022 e mínimas de 3°C no inverno de 2025. Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
  • O acesso principal à cidade é pela Estrada da Graciosa, percurso que exige atenção redobrada em dias de chuva, mas recompensa com vistas memoráveis. A viagem de carro a partir da capital leva cerca de 90 minutos.
    O acesso principal à cidade é pela Estrada da Graciosa, percurso que exige atenção redobrada em dias de chuva, mas recompensa com vistas memoráveis. A viagem de carro a partir da capital leva cerca de 90 minutos. Foto: Flickr - Otávio Nogueira
  • Para quem busca uma experiência mais contemplativa, o passeio de trem da <span class=Serra Verde Express é a alternativa mais popular." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/24-Morretes_Brazil.jpg?20260330104044" width="1114" height="626">
    Para quem busca uma experiência mais contemplativa, o passeio de trem da Serra Verde Express é a alternativa mais popular. Foto: Divulgação
  • A viagem, com duração média de três a quatro horas, cruza pontes, túneis e viadutos escavados na serra e está entre os percursos ferroviários mais belos do mundo.
    A viagem, com duração média de três a quatro horas, cruza pontes, túneis e viadutos escavados na serra e está entre os percursos ferroviários mais belos do mundo. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Com uma infraestrutura de pousadas charmosas e serviços de qualidade, Morretes é o destino ideal para quem quer desacelerar.
    Com uma infraestrutura de pousadas charmosas e serviços de qualidade, Morretes é o destino ideal para quem quer desacelerar. Foto: Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay