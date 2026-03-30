Estilo de Vida
Experiências inesquecíveis que atraem turistas pelo mundo
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Pular de asa delta, Rio de Janeiro - Os turistas que têm coragem para o salto costumam apreciar a paisagem vista de asa delta a partir da Pedra Bonita, que faz parte do Parque Nacional da Tijuca. O pouso é na praia de São Conrado. Foto: Flickr Alan Soares Rio
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Passeio de barco para a Lampedusa, Itália - Essa é para quem quer relaxar, curtir um mergulho de snorkel em águas cristalinas e ainda ter a chance de ver golfinhos e tartarugas de perto. Foto: Divulgação / TripAdvisor
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Parques Nacionais da Tanzânia - Durante o passeio, é possível visitar lugares como Tarangire, Serengeti e a cratera de Ngorongoro, onde se esbarra com leões, elefantes, zebras, girafas, búfalos e hipopótamos. Foto: Flickr Darshik Mehta
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Aurora Boreal, Noruega - Neste passeio, os turistas fazem um passeio de barco em Tromsø, junto com um fotógrafo, na esperança de presenciar a tão requisitada aurora boreal. Foto: Imagem de Noel Bauza por Pixabay
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Viagem de Moto, VietnÃ£ - Ideal para grupos pequenos, esse passeio inclui uma viagem de trÃªs dias partindo de HanÃ³i ou Ha Giang, acompanhado de profissionais. Foto: Flickr Anh Vu
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Velejar pelo Lago Bacalar, México - Em Cozumel, o turista consegue alugar um barco a vela e fazer esse passeio por cenários paradisíacos por 6 horas. Foto: Divulgação / Tripadivisor
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Ir de Marrakech a Fez em 3 dias, Marrocos - Com direito a parada no deserto, os turistas visitam as cidades de Kasbah em Ait Ben Haddou, exploram o desfiladeiro de Todra e ainda experienciam fazer um safári noturno de camelo. Foto: Imagem de MM por Pixabay
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Aventura na geleira Mendenhall, Estados Unidos - Os turistas são acompanhados ao longo do lago Mendenhall, onde podem avistar icebergs, enormes cachoeiras e animais selvagens. Ainda dá para fazer uma caminhada pelas áreas rochosas em frente à geleira! Foto: Flickr Aarti V. Kalyani
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Passeio de balão no Serengeti - Imagina poder observar o Serengeti a bordo de um balão? O parque está na lista da Unesco e conta com diversos animais, como leões, elefantes, zebras, gnus e girafas. Foto: Imagem de 18986 por Pixabay
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Observar tubarões, Estados Unidos - Em Key West, na Flórida, os turistas conseguem ver tubarões sendo alimentados de pertinho, em um passeio de barco a poucos quilômetros da costa. Foto: Flickr Jim Abernethy
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Safári e churrasco no deserto, Emirados Árabes - Em Abu Dhabi, os visitantes podem fazer um passeio de 7 horas no deserto, com direito a churrasco, bebidas típicas, passeio de camelo e surfe na areia. Foto: Flickr Clark Dennis
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Nascer do sol no Camboja - Esta é uma das atividades favoritas dos turistas que vão a Angkor Wat, além de visitar os templos. O lugar é Patrimônio Mundial da ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Foto: Divulgação / TripAdvisor
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Tirolesa no Havaí, Estados Unidos - A aventura inicia com um breve percurso de quadriciclo até o pico da montanha North Shore, seguido de uma descida até a praia com as tirolesas de Oahu, passando por pontes suspensas com vistas panorâmicas. Foto: Divulgação / TripAdvisor
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Tirolesa na floresta, Nova Zelândia - Mantém o tipo de passeio, varia o cenário. Essa tirolesa na floresta centenária de Rotorua passa por cima das árvores, a uma altura de 22 metros! Foto: Flickr Adrian Hodge
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Parapente Duplo Fethiye, Turquia - Partindo da montanha de Babada?, uma das mais populares para salto de parapente no mundo, os turistas passam por cima de uma praia com águas azuis até pousarem na areia. Foto: Flickr Feng Wei
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Ida ao Vulcão Arenal, Costa Rica - Acompanhados de um guia, os turistas podem conhecer o vulcão em um passeio que pode durar o dia inteiro, além visitar as principais atrações da Costa Rica, como a Cachoeira La Paz e as Fontes Termais de Arenal. Foto: Flickr Sebastian Quiros
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Mergulho entre placas tectônicas, Islândia - O mergulho é em Silfra, fenda localizada entre duas grandes placas da Terra, a Eurásia e a América do Norte. O aventureiro vai acompanhado de um guia e recebe equipamento especial. Foto: Imagem de Gerald Lobenwein por Pixabay
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Nadar com peixes-boi, Estados Unidos - As pessoas têm oportunidade de nadar com peixes-boi no Rio Crystal, na Flórida, por três horas. Um guia experiente permanece presente durante toda a experiência para assegurar que as interações sejam seguras. Foto: Flickr Edward Blackshaw
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Passeio de barco no Vietnã - Durante o passeio por Lan Ha e Ha Long Bay, os turistas têm a oportunidade de explorar uma vila de pescadores, fazer passeios de caiaque para descobrir cavernas e lagoas, e fazer paradas para mergulho em duas praias. Foto: Imagem de vietnam-lt por Pixabay
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Passeio de balão na Capadócia, Turquia - Andar de balão de ar quente na Capadócia ao amanhecer é a sexta atividade mais apreciada pelos turistas. Essa aventura ainda inclui um delicioso café da manhã, servido com champanhe. Foto: Imagem de yuliya sidelnikova por Pixabay
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Safari em Aruba - No emocionante safári na ilha Ultimate, os viajantes também podem desfrutar de uma piscina natural e visitar a Baby Beach para dar um mergulho. Foto: Divulgação / TripAdvisor
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Passeios por falésias, Irlanda - Visitar as falésias de Moher, The Burren, Wild Atlantic e Galway são passeios obrigatórios na Irlanda. Foto: Divulgação / TripAdvisor
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Observar as baleias-jubarte, Estados Unidos - Em Juneau, Alasca, os visitantes podem avistar as baleias-jubarte em seu ambiente natural enquanto um especialista em vida selvagem explica tudo sobre o comportamento desses animais fascinantes. Foto: Divulgação/ Tripadvisor
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Trilha do Inca ao Machu Picchu, Peru - A trilha Inca que leva a Machu Picchu, localizada em Cusco, Peru, foi classificada como a segunda experiência mais incrível do mundo! Além de um mergulho na história, os turistas ainda apreciam as deslumbrantes paisagens das montanhas! Foto: Imagem de Bill Kasman por Pixabay
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Um dia no deserto de Dubai - Pilotar um quadriciclo nas dunas vermelhas do deserto de Lahbab, praticar sandboard, cavalgar em camelos e contemplar as estrelas no Al Khayma Camp... Foto: Imagem de WikiImages por Pixabay
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Além disso, oferece a oportunidade de fazer fotos usando trajes árabes, fazer rally pelas dunas e apreciar apresentações de danças típicas. Foto: Imagem de StasU por Pixabay