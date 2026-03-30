Obeliscos espalhados pelo mundo: do Egito Antigo às grandes capitais

Localizado na Praça de São Pedro, o obelisco do Vaticano é um dos mais famosos do mundo. Construído em granito vermelho de Assuão, com 40 metros de altura, foi levado para Roma por ordem de Calígula e colocado no Circo de Nero. Testemunhou martírios de cristãos, incluindo São Pedro, e em 1586 foi transferido para sua posição atual, recebendo uma cruz no topo como símbolo de fé e esperança. Foto: Jean-Pol GRANDMONT ikimwdia commons