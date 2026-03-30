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Históricas, turísticas e praianas: cidades afetadas pela guerra que envolve Irã e Israel

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Redação Flipar
  • Tel Aviv, Israel: Com mais de 460 mil habitantes, é o centro financeiro e tecnológico de Israel e a cidade mais cosmopolita do país.
    Tel Aviv, Israel: Com mais de 460 mil habitantes, é o centro financeiro e tecnológico de Israel e a cidade mais cosmopolita do país. Foto: nemo frenkel/Pixabay
  • Tel Aviv também é conhecida por sua vibrante vida noturna, praias urbanas, museus de arte moderna e por ser um polo de startups.
    Tel Aviv também é conhecida por sua vibrante vida noturna, praias urbanas, museus de arte moderna e por ser um polo de startups. Foto: Adam Jang/Unsplash
  • Beersheba, Israel: Tem cerca de 212 mil habitantes. É a capital do deserto de Neguev e um importante centro universitário e tecnológico.
    Beersheba, Israel: Tem cerca de 212 mil habitantes. É a capital do deserto de Neguev e um importante centro universitário e tecnológico. Foto: Wikimedia Commons/Yonatan Dodin
  • Ramat Gan, Israel: Parte da área metropolitana de Tel Aviv, a cidade é conhecida pelo seu centro de diamantes e diversos parques. Tem pouco mais de 170 mil habitantes.
    Ramat Gan, Israel: Parte da área metropolitana de Tel Aviv, a cidade é conhecida pelo seu centro de diamantes e diversos parques. Tem pouco mais de 170 mil habitantes. Foto: Wikimedia Commons/Someone35
  • Em condições normais, Ramat Gan tem como característica ser uma mistura entre zonas residenciais, áreas verdes e edifícios comerciais.
    Em condições normais, Ramat Gan tem como característica ser uma mistura entre zonas residenciais, áreas verdes e edifícios comerciais. Foto: Wikimedia Commons/ Ynhockey
  • Bat Yam, Israel: Cidade costeira colada a Tel Aviv com mais de 127 mil habitantes.
    Bat Yam, Israel: Cidade costeira colada a Tel Aviv com mais de 127 mil habitantes. Foto: Wikimedia Commons/Gilabrand
  • Destino popular entre famílias e turistas, Bat Yam tem belas praias e vinha passando por um processo de modernização urbana antes da guerra com o Irã.
    Destino popular entre famílias e turistas, Bat Yam tem belas praias e vinha passando por um processo de modernização urbana antes da guerra com o Irã. Foto: Wikimedia Commons/ Ynhockey
  • Haifa, Israel: Com uma população de cerca de 550 mil pessoas, Haifa é a terceira maior cidade de Israel, localizada no norte, junto ao mar Mediterrâneo.
    Haifa, Israel: Com uma população de cerca de 550 mil pessoas, Haifa é a terceira maior cidade de Israel, localizada no norte, junto ao mar Mediterrâneo. Foto: Mony Misheal/Unsplash
  • A cidade costuma ser um exemplo de boa convivência entre judeus e árabes e sede dos Jardins Bahá’í, Patrimônio da Humanidade.
    A cidade costuma ser um exemplo de boa convivência entre judeus e árabes e sede dos Jardins Bahá’í, Patrimônio da Humanidade. Foto: Wikimedia Commons/????? ???? ??????
  • Com população majoritariamente árabe-muçulmana, é uma cidade mais residencial, com economia local baseada em comércios e serviços.
    Com população majoritariamente árabe-muçulmana, é uma cidade mais residencial, com economia local baseada em comércios e serviços. Foto: Domínio Público
  • Teerã, Irã: Capital do Irã e maior cidade do país, com mais de 9 milhões de habitantes.
    Teerã, Irã: Capital do Irã e maior cidade do país, com mais de 9 milhões de habitantes. Foto: Max Salogni - Flickr
  • Teerã é um centro político, econômico e cultural do Irã, com universidades, museus e grandes avenidas.
    Teerã é um centro político, econômico e cultural do Irã, com universidades, museus e grandes avenidas. Foto: Unsplash/Milad Fakurian
  • Karaj, Irã: São aproximadamente 1,6 milhão de habitantes em Karaj, que fica localizada no oeste iraniano, próxima à fronteira com o Iraque.
    Karaj, Irã: São aproximadamente 1,6 milhão de habitantes em Karaj, que fica localizada no oeste iraniano, próxima à fronteira com o Iraque. Foto: Wikimedia Commons/Civilaut
  • Karaj é famosa por ser uma cidade amigável aos imigrantes. É cercada por importantes sítios arqueológicos, como o da Idade do Bronze de Tepe Khurvin e Kalak da Idade do Ferro.
    Karaj é famosa por ser uma cidade amigável aos imigrantes. É cercada por importantes sítios arqueológicos, como o da Idade do Bronze de Tepe Khurvin e Kalak da Idade do Ferro. Foto: Wikimedia Commons/TELLURIDE 749
  • Hamadan, Irã: Erguida em torno de 3.000 a.C, é uma das cidades mais antigas do Irã e do mundo. Tem mais de 550 mil habitantes.
    Hamadan, Irã: Erguida em torno de 3.000 a.C, é uma das cidades mais antigas do Irã e do mundo. Tem mais de 550 mil habitantes. Foto: Flickr - Dr. Nasser Haghighat
  • Abriga as ruínas e tumbas históricas da Antiga Ecbátana, capital do Império Medo, considerado o primeiro império iraniano da história.
    Abriga as ruínas e tumbas históricas da Antiga Ecbátana, capital do Império Medo, considerado o primeiro império iraniano da história. Foto: Flickr - ninara
  • Rasht, Irã: Composta por mais de 680 mil habitantes, Rasht é a capital da província de Gilan, no norte do Irã.
    Rasht, Irã: Composta por mais de 680 mil habitantes, Rasht é a capital da província de Gilan, no norte do Irã. Foto: Unsplash/Abodi Dl
  • Rasht fica localizada próxima ao Mar Cáspio, e tem uma forte tradição culinária e cultural, herdada dos persas.
    Rasht fica localizada próxima ao Mar Cáspio, e tem uma forte tradição culinária e cultural, herdada dos persas. Foto: Wikimedia Commons/Arosha-photo(Reza Sobhani)
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