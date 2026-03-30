Galeria
Históricas, turísticas e praianas: cidades afetadas pela guerra que envolve Irã e Israel
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Tel Aviv, Israel: Com mais de 460 mil habitantes, é o centro financeiro e tecnológico de Israel e a cidade mais cosmopolita do país. Foto: nemo frenkel/Pixabay
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Tel Aviv também é conhecida por sua vibrante vida noturna, praias urbanas, museus de arte moderna e por ser um polo de startups. Foto: Adam Jang/Unsplash
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Beersheba, Israel: Tem cerca de 212 mil habitantes. É a capital do deserto de Neguev e um importante centro universitário e tecnológico. Foto: Wikimedia Commons/Yonatan Dodin
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Ramat Gan, Israel: Parte da área metropolitana de Tel Aviv, a cidade é conhecida pelo seu centro de diamantes e diversos parques. Tem pouco mais de 170 mil habitantes. Foto: Wikimedia Commons/Someone35
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Em condições normais, Ramat Gan tem como característica ser uma mistura entre zonas residenciais, áreas verdes e edifícios comerciais. Foto: Wikimedia Commons/ Ynhockey
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Bat Yam, Israel: Cidade costeira colada a Tel Aviv com mais de 127 mil habitantes. Foto: Wikimedia Commons/Gilabrand
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Destino popular entre famílias e turistas, Bat Yam tem belas praias e vinha passando por um processo de modernização urbana antes da guerra com o Irã. Foto: Wikimedia Commons/ Ynhockey
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Haifa, Israel: Com uma população de cerca de 550 mil pessoas, Haifa é a terceira maior cidade de Israel, localizada no norte, junto ao mar Mediterrâneo. Foto: Mony Misheal/Unsplash
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A cidade costuma ser um exemplo de boa convivência entre judeus e árabes e sede dos Jardins Bahá’í, Patrimônio da Humanidade. Foto: Wikimedia Commons/????? ???? ??????
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Com população majoritariamente árabe-muçulmana, é uma cidade mais residencial, com economia local baseada em comércios e serviços. Foto: Domínio Público
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Teerã, Irã: Capital do Irã e maior cidade do país, com mais de 9 milhões de habitantes. Foto: Max Salogni - Flickr
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Teerã é um centro político, econômico e cultural do Irã, com universidades, museus e grandes avenidas. Foto: Unsplash/Milad Fakurian
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Karaj, Irã: São aproximadamente 1,6 milhão de habitantes em Karaj, que fica localizada no oeste iraniano, próxima à fronteira com o Iraque. Foto: Wikimedia Commons/Civilaut
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Karaj é famosa por ser uma cidade amigável aos imigrantes. É cercada por importantes sítios arqueológicos, como o da Idade do Bronze de Tepe Khurvin e Kalak da Idade do Ferro. Foto: Wikimedia Commons/TELLURIDE 749
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Hamadan, Irã: Erguida em torno de 3.000 a.C, é uma das cidades mais antigas do Irã e do mundo. Tem mais de 550 mil habitantes. Foto: Flickr - Dr. Nasser Haghighat
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Abriga as ruínas e tumbas históricas da Antiga Ecbátana, capital do Império Medo, considerado o primeiro império iraniano da história. Foto: Flickr - ninara
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Rasht, Irã: Composta por mais de 680 mil habitantes, Rasht é a capital da província de Gilan, no norte do Irã. Foto: Unsplash/Abodi Dl
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Rasht fica localizada próxima ao Mar Cáspio, e tem uma forte tradição culinária e cultural, herdada dos persas. Foto: Wikimedia Commons/Arosha-photo(Reza Sobhani)