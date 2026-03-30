Os encantos ímpares do Sossusvlei, a paisagem mais famosa da Namíbia

O Deserto do Namibe (ou da Namíbia) é considerado o mais antigo do planeta, com cerca de 55 milhões de anos. O tom alaranjado da areia é a prova do tempo, já que quanto mais antiga a duna, mais intensa é sua cor. Assim, caminhar por Sossusvlei é também percorrer milhões de anos de história geológica. Foto: Imagem de Jürgen Bierlein por Pixabay