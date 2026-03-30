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Sementes que “se movem”: o curioso mecanismo natural que ajuda na germinação

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Redação Flipar
  • Essas sementes pertencem, em geral, a algumas espécies de gramíneas, que possuem estruturas alongadas chamadas aristas. Elas funcionam como extensões finas, sensíveis às mudanças do ambiente. É justamente nessas partes que ocorre o movimento observado.
    Essas sementes pertencem, em geral, a algumas espécies de gramíneas, que possuem estruturas alongadas chamadas aristas. Elas funcionam como extensões finas, sensíveis às mudanças do ambiente. É justamente nessas partes que ocorre o movimento observado. Foto: Roger Culos wikimedia commons
  • O mecanismo por trás disso é conhecido como movimento higroscópico. Em resumo, ele acontece quando materiais reagem à umidade do ar, absorvendo ou perdendo água. Essa variação provoca alterações na forma da estrutura.
    O mecanismo por trás disso é conhecido como movimento higroscópico. Em resumo, ele acontece quando materiais reagem à umidade do ar, absorvendo ou perdendo água. Essa variação provoca alterações na forma da estrutura. Foto: Reprodução de vídeo TikTok
  • Quando o ar está úmido, partes da arista incham; quando o clima seca, elas encolhem. Esse processo faz com que a estrutura torça e se destorça repetidamente. Como resultado, a semente pode girar ou se deslocar lentamente sobre o solo.
    Quando o ar está úmido, partes da arista incham; quando o clima seca, elas encolhem. Esse processo faz com que a estrutura torça e se destorça repetidamente. Como resultado, a semente pode girar ou se deslocar lentamente sobre o solo. Foto: Reprodução de vídeo TikTok
  • Esse deslocamento, embora discreto, tem uma função importante. Ele ajuda a semente a encontrar pequenas fendas no terreno ou a se enterrar levemente. Assim, aumentam as chances de germinação em um local mais protegido.
    Esse deslocamento, embora discreto, tem uma função importante. Ele ajuda a semente a encontrar pequenas fendas no terreno ou a se enterrar levemente. Assim, aumentam as chances de germinação em um local mais protegido. Foto: Reprodução de vídeo YouTube
  • O fenômeno pode parecer surpreendente à primeira vista, mas é fruto de adaptações ao longo da evolução. Sem qualquer tipo de consciência, essas sementes utilizam apenas suas características físicas. Ainda assim, o resultado final continua sendo um dos exemplos mais curiosos da natureza.
    O fenômeno pode parecer surpreendente à primeira vista, mas é fruto de adaptações ao longo da evolução. Sem qualquer tipo de consciência, essas sementes utilizam apenas suas características físicas. Ainda assim, o resultado final continua sendo um dos exemplos mais curiosos da natureza. Foto: Reprodução de vídeo YouTube
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