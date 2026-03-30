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Fergie: Josh Duhamel revela que fama da cantora o incomodava

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Redação Flipar
  • Eles se conheceram em 2004, quando a cantora e os outros integrantes do grupo Black Eyed Peas fizeram uma participação especial na série “Las Vegas”, estrelada por Duhamel. Eles se casaram em 2009 e, em 2013, nasceu o filho Axl Jack Duhamel. Fergie e Duhamel anunciaram a separação em 2017, e o divórcio foi finalizado dois anos depois.
    Eles se conheceram em 2004, quando a cantora e os outros integrantes do grupo Black Eyed Peas fizeram uma participação especial na série “Las Vegas”, estrelada por Duhamel. Eles se casaram em 2009 e, em 2013, nasceu o filho Axl Jack Duhamel. Fergie e Duhamel anunciaram a separação em 2017, e o divórcio foi finalizado dois anos depois. Foto: Reprodução Instagram /@fergie
  • Quando questionado sobre se precisava se equiparar a ela, ele respondeu: “Acho que foi mais uma questão do meu próprio ego do que qualquer outra coisa. Não acho que isso a incomodava tanto quanto provavelmente me incomodava. Mas, sabe, ela era uma grande estrela na época. De repente, você acaba na sombra da pessoa.”
    Quando questionado sobre se precisava se equiparar a ela, ele respondeu: “Acho que foi mais uma questão do meu próprio ego do que qualquer outra coisa. Não acho que isso a incomodava tanto quanto provavelmente me incomodava. Mas, sabe, ela era uma grande estrela na época. De repente, você acaba na sombra da pessoa.” Foto: Daniel Ogren / Wikimedia Commons
  • Saiba mais, a seguir, sobre Fergie. Nascida em 27 de março de 1975, na Califórnia, nos Estados Unidos, Stacy Ann Ferguson é cantora, compositora e atriz, conhecida, principalmente, como integrante do grupo Black Eyed Peas e por ser dona de sucessos como “London Bridge” e “Big Girls Don’t Cry”.
    Saiba mais, a seguir, sobre Fergie. Nascida em 27 de março de 1975, na Califórnia, nos Estados Unidos, Stacy Ann Ferguson é cantora, compositora e atriz, conhecida, principalmente, como integrante do grupo Black Eyed Peas e por ser dona de sucessos como “London Bridge” e “Big Girls Don’t Cry”. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • Fergie começou sua carreira como atriz, aparecendo em comerciais de TV e fazendo trabalhos de dublagem. Em 1984, entrou para o programa “Kids Incorporated”, no qual permaneceu por 6 temporadas e que depois foi adquirido pelo Disney Channel. Além de Fergie, o programa revelou artistas como Jennifer Love Hewitt e Eric Balfour.
    Fergie começou sua carreira como atriz, aparecendo em comerciais de TV e fazendo trabalhos de dublagem. Em 1984, entrou para o programa “Kids Incorporated”, no qual permaneceu por 6 temporadas e que depois foi adquirido pelo Disney Channel. Além de Fergie, o programa revelou artistas como Jennifer Love Hewitt e Eric Balfour. Foto: Wikimedia Commons / Daniel Ogren
  • Na década de 1990, Fergie se juntou a Stefanie Ridel e Renee Sands para formar o grupo pop Wild Orchid. Elas lançaram dois álbuns, mas não fizeram sucesso. Em 2001, ela saiu do grupo, mas acabou se envolvendo com drogas e só conseguiu superar o vício em 2002.
    Na década de 1990, Fergie se juntou a Stefanie Ridel e Renee Sands para formar o grupo pop Wild Orchid. Elas lançaram dois álbuns, mas não fizeram sucesso. Em 2001, ela saiu do grupo, mas acabou se envolvendo com drogas e só conseguiu superar o vício em 2002. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • Foi nessa época, enquanto se recuperava, que Fergie se juntou ao Black Eyed Peas, em 2003. O primeiro álbum dela com o grupo foi “Elephunk”, lançado no mesmo ano, que se tornou um grande sucesso e trouxe os singles “Where Is The Love?”, “Hey Mama” e “Let’s Get It Started”, que ganhou o Grammy de Melhor Performance de Rap por Dupla ou Grupo.
    Foi nessa época, enquanto se recuperava, que Fergie se juntou ao Black Eyed Peas, em 2003. O primeiro álbum dela com o grupo foi “Elephunk”, lançado no mesmo ano, que se tornou um grande sucesso e trouxe os singles “Where Is The Love?”, “Hey Mama” e “Let’s Get It Started”, que ganhou o Grammy de Melhor Performance de Rap por Dupla ou Grupo. Foto: Wikimedia Commons / nicolas genin
  • A partir daí, o grupo estourou nas paradas e fez sucesso pelo mundo todo. Eles lançaram outros álbuns, como “Monkey Business” e “The E.N.D.”, este último com hits como “I Gotta Feeling” e “Boom Boom Pow”. Além disso, ganharam outros Grammys e até se apresentaram na cerimônia.
    A partir daí, o grupo estourou nas paradas e fez sucesso pelo mundo todo. Eles lançaram outros álbuns, como “Monkey Business” e “The E.N.D.”, este último com hits como “I Gotta Feeling” e “Boom Boom Pow”. Além disso, ganharam outros Grammys e até se apresentaram na cerimônia. Foto: Reprodução Instagram /@fergie
  • O grupo realizou diversas turnês bem-sucedidas pelo mundo, incluindo o Brasil, e fez apresentações marcantes, como o show de abertura da Copa do Mundo FIFA de 2010 e o show do intervalo do Super Bowl, em fevereiro de 2011.
    O grupo realizou diversas turnês bem-sucedidas pelo mundo, incluindo o Brasil, e fez apresentações marcantes, como o show de abertura da Copa do Mundo FIFA de 2010 e o show do intervalo do Super Bowl, em fevereiro de 2011. Foto: Reprodução site rioqueamo.blogspot.com
  • Paralelamente ao sucesso da banda, Fergie estreou em sua carreira solo. Em 2006, lançou o álbum “The Dutchess”. Com sucessos como “Fergalicious”, “London Bridge”, “Glamorous”, “Clumsy” e “Big Girls Don’t Cry”, ela alcançou o topo das paradas. Por “Big Girls Don’t Cry”, inclusive, recebeu uma indicação ao Grammy. Em 2017, lançou o segundo álbum solo, “Double Dutchess”, que não teve o mesmo desempenho do primeiro.
    Paralelamente ao sucesso da banda, Fergie estreou em sua carreira solo. Em 2006, lançou o álbum “The Dutchess”. Com sucessos como “Fergalicious”, “London Bridge”, “Glamorous”, “Clumsy” e “Big Girls Don’t Cry”, ela alcançou o topo das paradas. Por “Big Girls Don’t Cry”, inclusive, recebeu uma indicação ao Grammy. Em 2017, lançou o segundo álbum solo, “Double Dutchess”, que não teve o mesmo desempenho do primeiro. Foto: Wikimedia Commons / Walmart
  • Em fevereiro de 2018, will.i.am confirmou a saída de Fergie do Black Eyed Peas em entrevista ao “Daily Star”. No mesmo dia do anúncio, durante o jogo das estrelas da NBA, a cantora cantou o hino nacional dos Estados Unidos e foi bastante criticada. Depois, ela mesma reconheceu que a apresentação deixou a desejar.
    Em fevereiro de 2018, will.i.am confirmou a saída de Fergie do Black Eyed Peas em entrevista ao “Daily Star”. No mesmo dia do anúncio, durante o jogo das estrelas da NBA, a cantora cantou o hino nacional dos Estados Unidos e foi bastante criticada. Depois, ela mesma reconheceu que a apresentação deixou a desejar. Foto: Divulgação
  • Além da música, Fergie também realizou trabalhos como atriz e participou de filmes como “Poseidon”, “Planeta Terror”, “Grindhouse” e do musical “Nine”, ao lado de Daniel Day-Lewis, Penélope Cruz e Nicole Kidman. Ela também sempre se destacou por sua aparência e, inclusive, foi escolhida como uma das “50 pessoas mais bonitas do mundo” pela revista “People”.
    Além da música, Fergie também realizou trabalhos como atriz e participou de filmes como “Poseidon”, “Planeta Terror”, “Grindhouse” e do musical “Nine”, ao lado de Daniel Day-Lewis, Penélope Cruz e Nicole Kidman. Ela também sempre se destacou por sua aparência e, inclusive, foi escolhida como uma das “50 pessoas mais bonitas do mundo” pela revista “People”. Foto: Reprodução Instagram /@fergie
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