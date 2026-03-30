Fergie: Josh Duhamel revela que fama da cantora o incomodava

Quando questionado sobre se precisava se equiparar a ela, ele respondeu: “Acho que foi mais uma questão do meu próprio ego do que qualquer outra coisa. Não acho que isso a incomodava tanto quanto provavelmente me incomodava. Mas, sabe, ela era uma grande estrela na época. De repente, você acaba na sombra da pessoa.” Foto: Daniel Ogren / Wikimedia Commons