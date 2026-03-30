Artes
Maior jardim-labirinto do mundo pede passagem: os desafios do Dream Maze
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Com cerca de 35,5 mil metros quadrados de área, o labirinto se destaca pela grandiosidade. Essa dimensão o coloca como referência mundial, tornando-o não apenas um espaço de diversão, mas também um marco turístico que atrai visitantes de diferentes países. Foto: Reprodução do Facebook Iosif Belko
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Os corredores do labirinto somam aproximadamente 9,4 quilômetros, o que garante uma experiência longa e envolvente. Essa extensão permite que cada percurso seja único, oferecendo desafios variados e estimulando a exploração contínua. Foto: Reprodução do X @ChinaDaily
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O labirinto é formado por cercas vivas e vegetação cuidadosamente planejada. Essa escolha reforça o caráter ecológico do espaço, criando um ambiente natural que se integra harmoniosamente à paisagem da região. Foto: Reprodução do X @ChinaDaily
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Ao longo do percurso, torres de observação foram estrategicamente posicionadas. Elas permitem que os visitantes tenham uma visão panorâmica do labirinto, facilitando a orientação e proporcionando momentos de contemplação. Foto: Reprodução do Youtube Canal Guinness World Records
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O Dream Maze não se limita a um único caminho. Ele oferece diferentes rotas e níveis de dificuldade, o que torna a experiência dinâmica e adequada tanto para famílias quanto para aventureiros em busca de desafios. Foto: Divulgação
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O labirinto está situado em Yancheng, na província de Jiangsu, leste da China. Essa localização estratégica conecta o espaço a uma região rica em história, cultura e desenvolvimento econômico. Foto: Divulgação
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Yancheng é conhecida por sua biodiversidade e por abrigar reservas naturais importantes. A cidade combina tradição e modernidade, sendo um polo de turismo ecológico e cultural na província de Jiangsu. Foto: Divulgação
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O Dream Maze está localizado no distrito de Dafeng, que se destaca pela preservação ambiental. Essa região abriga áreas de proteção de aves migratórias e reforça a vocação ecológica do labirinto. Foto: - Reprodução do X @@PDChina
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O labirinto integra-se ao conceito de turismo sustentável, pois valoriza a natureza e promove atividades de lazer sem agredir o meio ambiente. Essa característica fortalece sua imagem como destino responsável. Foto: Reprodução do X @CGTNOfficial
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Mais do que um espaço para caminhar, o Dream Maze proporciona uma experiência interativa. Os visitantes podem testar sua capacidade de orientação, vivenciar momentos de suspense e celebrar conquistas ao encontrar saídas. Foto: Divulgação
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O labirinto é pensado para todas as idades. Famílias encontram nele uma oportunidade de diversão conjunta, enquanto crianças exploram o espaço como um grande parque de aventuras. Foto: Reprodução do Youtub Canal Guinness World Records
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O Dream Maze reflete a tradição chinesa de valorizar jardins e paisagens. Ao mesmo tempo, ele incorpora elementos modernos, criando um diálogo entre passado e presente na arquitetura paisagística. Foto: Reprodução do Youtube Canal Guinness World Records
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Por ser o maior do mundo, o labirinto ganhou destaque em publicações e registros internacionais. Esse reconhecimento fortalece a imagem de Yancheng como destino turístico global. Foto: - Reprodução do Site guinnessworldrecords.com
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O labirinto não é apenas uma atração isolada. Ele se conecta ao desenvolvimento urbano de Yancheng, complementando outras iniciativas culturais e ecológicas da região. Foto: Reprodução do Youtube Canal Aerial China
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Cada visita ao Dream Maze é marcada por desafios diferentes. A sensação de se perder e reencontrar o caminho transforma o passeio em uma aventura divertida e memorável. Foto: Maior jardim-labirinto do mundo - Divulgação
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O labirinto é também um espaço fotogênico. Suas linhas verdes, vistas aéreas e torres de observação criam cenários ideais para registros visuais que encantam visitantes e redes sociais. Foto: Reprodução do Youtub Canal Guinness World Records
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O Yancheng Dafeng Dream Maze tornou-se, além uma atração turística, símbolo da cidade. Ele representa inovação, respeito à natureza e a capacidade de criar experiências únicas que unem lazer e cultura. Foto: - Reprodução do Youtube Canal @mataduniya