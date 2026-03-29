Meio Ambiente
Maldivas ganhou prêmio mundial de turismo pela 6ª vez consecutiva, mas pode desaparecer
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Entretanto, esse pequeno país insular no Oceano Índico ao sul do continente asiático, com belíssimas paisagens, pode desaparecer por causa das mudanças climáticas. Foto: Imagem de 12019 por Pixabay
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Segundo o Fórum Econômico Mundial, o nível dos oceanos pode subir 1,1 metro nas próximas oito décadas com o aquecimento global. Até o ano de 2100, o arquipélago formado por 1.190 ilhas, com praias, lagoas e recifes poderá ser totalmente submerso, pois 80% das ilhas estão apenas um metro acima do nível do mar. Foto: Reprodução TV Globo
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As Maldivas têm um clima tropical e úmido com uma precipitação aproximada de 2 mil mm ao ano. A nação foi colônia portuguesa (1558), neerlandesa (1654) e britânica (1887). Foto: Maldivas - Imagem de 12019 por Pixabay
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É a nação menos populosa da Ásia, assim como o menos populoso entre os países muçulmanos e também o menor da Ásia. Malé é a maior cidade e capital, no extremo sul do Atol Kaafu. Foto: Ibrahim Asad/Wikimédia Commons
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As Maldivas são um membro fundador da Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional. Também integram a Organização das Nações Unidas, a Organização para a Cooperação Islâmica e o Movimento dos Países Não Alinhados. Foto: domínio público
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A pesca tem sido historicamente a atividade econômica dominante, e continua a ser o maior setor de exportação, seguido pelo rápido crescimento da indústria do turismo. Foto: Reprodução TV Globo
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Junto com Sri Lanka, é um dos dois únicos países do sul da Ásia com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) considerado elevado, com a sua renda per capita sendo a mais alta entre os países da SAARC. Foto: Genet wikimedia commons
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Diz a lenda maldívia que um príncipe cingalês chamado Koimale encalhou com sua esposa, filha do rei do Sri Lanka, em uma lagoa das Maldivas e dominou a região como o primeiro sultão. Foto: Reprodução TV Globo
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Com o passar dos séculos, as ilhas foram visitadas por marinheiros dos países do mar Arábico e dos litorais do oceano Índico, que deixaram a sua marca. Foto: Reprodução TV Globo
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No século XVI, entre 1558 e 1573, os portugueses estabeleceram uma pequena feitoria nas Maldivas, que administraram a partir da colónia principal portuguesa de Goa. Por quinze anos dominaram as ilhas, mas a atuação do feitor foi muito impopular. Foto: Reprodução TV Globo
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O país foi governado como um sultanato islâmico independente na maior parte de sua história entre 1153 e 1968. Foi um protetorado britânico desde 1887 até 25 de julho de 1965. Em 1953, por um breve período, implantou-se uma república mas o sultanato se restabeleceu. Em 1968, a república se firmou no país. Foto: Reprodução TV Globo
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As Maldivas são uma república presidencialista na qual o presidente é o chefe de estado e governo. O presidente é eleito por cinco anos, por voto secreto do parlamento e depois referendado pela população. Foto: Imagem de Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay
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Em 26 de dezembro de 2004, as ilhas foram devastadas por um tsunami, que se seguiu a um forte terremoto, produzindo ondas de 1,2 a 1,5 metro de altura e inundando o país quase por completo. Foto: Reprodução TV Globo
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O idioma oficial das Ilhas Maldivas é o dhivehi. Devido ao turismo e à pouca difusão da língua nativa no panorama internacional, os funcionários de qualquer hotel costumam falar inglês. A moeda oficial é a rupia das Maldivas, mais conhecida como rufiyaa. Foto: Ittemaldiviano ???????? Unsplash
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O Islã foi introduzido nas Maldivas em 1153 e é, até hoje, a religião oficial, seguindo a vertente sunita. Embora o país tenha características consideradas moderadas dentro do mundo islâmico, mantém leis religiosas rígidas, e o papel das mulheres combina participação ativa na sociedade com algumas restrições. Foto: Imagem de Jonny Belvedere por Pixabay
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Apesar das paisagens paradisíacas, as Maldivas também enfrentam desafios ambientais. A poucos quilômetros de Malé, a ilha de Thilafushi concentra grande parte dos resíduos do país e ficou conhecida como uma “ilha de lixo”, recebendo centenas de toneladas de descarte por dia, incluindo materiais provenientes do turismo. Foto: Reprodução TV Globo
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