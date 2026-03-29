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Cidades com clima excepcional para passeios o ano inteiro; e tem Brasil na lista

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Redação Flipar
  • O portal considerou que brisas frescas e pouca variação climática ao longo do ano são fatores a serem levados em consideração. Isso significa que durante praticamente o ano inteiro esses lugares proporcionam uma estadia agradável. Veja a lista,
    O portal considerou que brisas frescas e pouca variação climática ao longo do ano são fatores a serem levados em consideração. Isso significa que durante praticamente o ano inteiro esses lugares proporcionam uma estadia agradável. Veja a lista, Foto: Flcirk rodolfo
  • A capital de Santa Catarina foi o nome do Brasil na lista. O portal destacou que Florianópolis tem um clima subtropical úmido, com temperaturas médias que variam entre 16?°C no inverno e 28?°C no verão.
    A capital de Santa Catarina foi o nome do Brasil na lista. O portal destacou que Florianópolis tem um clima subtropical úmido, com temperaturas médias que variam entre 16?°C no inverno e 28?°C no verão. Foto: Divulgação
  • Um clima ideal para quem busca clima equilibrado e dias ensolarados, já que a cidade tem mais de 40 praias e uma grande diversidade de paisagens naturais. Veja também cidades de outros países que foram citadas pelo excelente clima.
    Um clima ideal para quem busca clima equilibrado e dias ensolarados, já que a cidade tem mais de 40 praias e uma grande diversidade de paisagens naturais. Veja também cidades de outros países que foram citadas pelo excelente clima. Foto: Divulgação
  • Viña del Mar, Chile: A cidade de 370 mil habitantes encanta com seu clima mediterrâneo ameno. As temperaturas médias variam de 10?°C no inverno a 22?°C no verão. Praias como Reñaca e Acapulco são destaques. Pouca chuva ao longo do ano e ventos refrescantes também são atrativos.
    Viña del Mar, Chile: A cidade de 370 mil habitantes encanta com seu clima mediterrâneo ameno. As temperaturas médias variam de 10?°C no inverno a 22?°C no verão. Praias como Reñaca e Acapulco são destaques. Pouca chuva ao longo do ano e ventos refrescantes também são atrativos. Foto: Wikimedia Commons/Carlos Figueroa
  • Buenos Aires, Argentina: A capital argentina tem um clima temperado úmido,que favorece caminhadas e passeios por bairros históricos e parques. A cidade atrai visitantes com sua arquitetura europeia e vida noturna agitada, com destaque para o tango e a gastronomia em bairros charmosos como La Boca e San Telmo.
    Buenos Aires, Argentina: A capital argentina tem um clima temperado úmido,que favorece caminhadas e passeios por bairros históricos e parques. A cidade atrai visitantes com sua arquitetura europeia e vida noturna agitada, com destaque para o tango e a gastronomia em bairros charmosos como La Boca e San Telmo. Foto: Flickr hectorlo
  • Nice, França: Na Riviera Francesa, Nice desfruta de um clima mediterrâneo bem agradável, com verões quentes e ensolarados e invernos amenos. O sol por lá brilha em média 300 dias por ano. A cidade é famosa por praias de calhau e o calçadão Promenade des Anglais, ideais para passeios à beira-mar.
    Nice, França: Na Riviera Francesa, Nice desfruta de um clima mediterrâneo bem agradável, com verões quentes e ensolarados e invernos amenos. O sol por lá brilha em média 300 dias por ano. A cidade é famosa por praias de calhau e o calçadão Promenade des Anglais, ideais para passeios à beira-mar. Foto: Tobi87/Wikimwdia Commons
  • Sydney, AustrÃ¡lia: ParaÃ­so dos surfistas, Sydney dificilmente tem perÃ­odos de calor acima dos 30ÂºC. AlÃ©m das praias, a cidade Ã© Ã³tima para passeios ao ar livre, visitas Ã  Ã?pera de Sydney e pela regiÃ£o portuÃ¡ria.
    Sydney, AustrÃ¡lia: ParaÃ­so dos surfistas, Sydney dificilmente tem perÃ­odos de calor acima dos 30ÂºC. AlÃ©m das praias, a cidade Ã© Ã³tima para passeios ao ar livre, visitas Ã  Ã?pera de Sydney e pela regiÃ£o portuÃ¡ria. Foto: Beau Giles/Wikimedia Commons
  • Medellín, Colômbia: Localizada na região montanhosa da Colômbia, Medellín é conhecida como a “Cidade da Eterna Primavera” por seu clima ameno e estável ao longo do ano. Parques como o Explora e jardins botânicos, além da vibrante vida noturna e festivais como a Feira das Flores, oferecem experiências aos visitantes.
    Medellín, Colômbia: Localizada na região montanhosa da Colômbia, Medellín é conhecida como a “Cidade da Eterna Primavera” por seu clima ameno e estável ao longo do ano. Parques como o Explora e jardins botânicos, além da vibrante vida noturna e festivais como a Feira das Flores, oferecem experiências aos visitantes. Foto: Jdapenao Di - Wikimédia Commons
  • Cidade do Cabo, África do Sul: Clima mediterrâneo e temperaturas que variam entre 7?°C no inverno a 27?°C no verão. Tudo isso favorece o turismo na segunda cidade mais populosa da África do Sul. A Cidade do Cabo atrai visitantes com suas praias, vinícolas, trilhas na Table Mountain e paisagens costeiras deslumbrantes.
    Cidade do Cabo, África do Sul: Clima mediterrâneo e temperaturas que variam entre 7?°C no inverno a 27?°C no verão. Tudo isso favorece o turismo na segunda cidade mais populosa da África do Sul. A Cidade do Cabo atrai visitantes com suas praias, vinícolas, trilhas na Table Mountain e paisagens costeiras deslumbrantes. Foto: Tobias Reich/Unsplash
  • San Diego, Estados Unidos: Com pouca variação sazonal, San Diego tem temperaturas médias entre 14?°C e 24?°C o ano todo, clima ideal para passeios e andanças pela cidade. Praias famosas, como Coronado e La Jolla, são ideais para banho e esportes aquáticos. Além disso, o Balboa Park e o Zoológico de San Diego são atrações obrigatórias.
    San Diego, Estados Unidos: Com pouca variação sazonal, San Diego tem temperaturas médias entre 14?°C e 24?°C o ano todo, clima ideal para passeios e andanças pela cidade. Praias famosas, como Coronado e La Jolla, são ideais para banho e esportes aquáticos. Além disso, o Balboa Park e o Zoológico de San Diego são atrações obrigatórias. Foto: vanna Torres/Unsplash
  • Ilhas Canárias, Espanha: Eleito o destino com melhor clima do mundo, as Ilhas Canárias ostentam um clima subtropical único, com os termômetros variando entre 18?°C no inverno e 26?°C no verão. O clima favorável atrai turistas em busca de praias como Playa del Inglés ou paisagens vulcânicas como Teide, no Tenerife.
    Ilhas Canárias, Espanha: Eleito o destino com melhor clima do mundo, as Ilhas Canárias ostentam um clima subtropical único, com os termômetros variando entre 18?°C no inverno e 26?°C no verão. O clima favorável atrai turistas em busca de praias como Playa del Inglés ou paisagens vulcânicas como Teide, no Tenerife. Foto: Flickr - Pedro Szekely
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