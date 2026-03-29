Cidades com clima excepcional para passeios o ano inteiro; e tem Brasil na lista

Medellín, Colômbia: Localizada na região montanhosa da Colômbia, Medellín é conhecida como a “Cidade da Eterna Primavera” por seu clima ameno e estável ao longo do ano. Parques como o Explora e jardins botânicos, além da vibrante vida noturna e festivais como a Feira das Flores, oferecem experiências aos visitantes. Foto: Jdapenao Di - Wikimédia Commons