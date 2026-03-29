Celebridades e TV
Música, rebeldia e legado: John Lennon teria hoje 85 anos
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John nasceu no Liverpool Maternity Hospital, sendo filho de Julia Stanley (1914–1958) e Alfred Lennon (1912–1976). Seus pais o nomearam de John Winston Lennon em homenagem ao seu avô paterno, John "Jack" Lennon, e ao primeiro-ministro Winston Churchill. Foto: wikimedia commons Nadir Nardiello
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Durante o litígio de seus pais, Lennon morou em Mendips, na avenida Menlove, em Woolton, com Mimi Smith (sua tia) e seu marido, George Toogood Smith, que não tinham filhos. Na época, ganhou sua primeira guitarra e já demonstrava seu talento nato para o mundo da música. Foto: Eric Koch / Arquivo Nacional Países Baixos / Wikimedia Commons
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Lennon foi criado como anglicano e frequentou a Escola Primária de Dovedale. Depois de passar no exame Eleven-Plus, ele frequentou a Quarry Bank High School em Liverpool, de setembro de 1952 a 1957. Em 1958, sua mãe morreu atropelada por um policial fora de serviço, que conduzia o carro embriagado. Foto: wikimedia commons Bernard Gotfryd
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John Winston Lennon tinha o ouvido aguçado para a música desde a adolescência, quando curtia o gênero skiffle. Em 1956, formou sua primeira banda The Quarrymen, que culminou na criação dos Beatles em 1960. Foto: Reprodução de vídeo
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Lennon conheceu Paul McCartney na segunda apresentação do Quarrymen, que foi realizada em Woolton, no dia 6 de julho, na festa de jardim da Igreja de São Pedro. Na época, pediu ao novo amigo que se juntasse à banda. Stuart Sutcliffe e George Harrison, tempos depois, também ingressaram. Foto: Vern Barchard - domínio público
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Durante esse período, Lennon escreveu sua primeira música, "Hello Little Girl", que se tornou o hit top 10 do Reino Unido quando gravada pelo grupo The Fourmost em 1963. Foto: Domínio Público
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Um amigo da escola de arte de Lennon, Stuart Sutcliffe, foi persuadido a comprar um baixo. Em janeiro de 1960, ele sugeriu mudar o nome da banda para "Beatals", em homenagem a Buddy Holly e aos The Crickets. Pouco tempo depois, adaptaram para Beatles. Stuart Sutcliffe foi saiu cedo da banda (em 1961) para seguir carreira artística e morreu pouco depois. Foto: Divulgação
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Eles, então, se tornaram "The Beatles" no início de 1960. Em agosto daquele ano, a banda foi contratada para uma turnê de 48 noites em Hamburgo, na Alemanha Ocidental, Eles, mais tarde, experimentaram diversos gêneros, desde baladas pop e a música indiana até a música psicodélica e o hard rock. Foto: wikimedia commons Bernard Gotfryd
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Brian Epstein gerenciou os Beatles de 1962 até sua morte em 1967 e tentou impor um estilo mais profissional à banda. Lennon relutou no início, mas logo aceitou as mudanças nas vestimentas do grupo, que se tornaria uma dos maiores expoentes da música mundial. Foto: reprodução
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Pete Best, baterista da fase inicial, foi substituído em 1962 por Ringo Starr. Isso completou a formação que permaneceria até a separação do grupo em 1970. O primeiro single da banda, "Love Me Do", foi lançado em 1962 e alcançou o 17º lugar nas paradas britânicas, enquanto o álbum de estreia foi intitulado de Please Please Me. Foto: Divulgação
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Os Beatles alcançaram sucesso no Reino Unido no início de 1963. Lennon estava em turnê quando seu primeiro filho, Julian, nasceu em abril, fruto do relacionamento com Cynthia Powell. Eles receberam reconhecimento quando se tornaram membros da Ordem do Império Britânico no aniversário da rainha, em 1965. Foto: Alexeinikolayevichromanov wikimedia commons
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Lennon e McCartney haviam estabelecido uma parceria de composição à medida que o sucesso da banda crescia. Na época, muitas bandas cantavam músicas sugeridas por gravadoras, e os Beatles romperam essas dinâmicas com um disco repleto de composições próprias. Foto: _Easy-Resize.com
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Com as canções "From Me to You" e "She Loves You", do segundo álbum, intitulado "With The Beatles", iniciava-se a "Beatlemania" na Inglaterra, com a banda presente nas rádios e tvs e atraindo o grande público cada vez mais."She Loves You" foi o primeiro single a vender um milhão de cópias. Foto: Wikimedia Commons/Lauren Gerson
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Os Beatles fizeram sua primeira aparição ao vivo na televisão americana no The Ed Sullivan Show, em 9 de fevereiro de 1964. Aproximadamente 74 milhões de telespectadores – cerca da metade da população americana – assistiram ao grupo no programa. Foto: Wikimedia Commons/Bernard Gotfryd
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Em 6 de junho de 1964, o filme "A Hard Day's Night". foi considerado por alguns como o grande precursor da ideia dos vÃdeos musicais. Em paralelo, o Ã¡lbumÂ "A Hard Day's Night" foi o primeiro do grupo a trazer sÃ³ composiÃ§Ãµes deÂ Lennon/McCartneyÂ e serviu comoÂ trilha sonoraÂ para o filme. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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Em julho do mesmo ano, o segundo filme estrelando os Beatles, "Help!", foi lançado. Ele acompanhou o lançamento do álbum homônimo, que serviu como trilha sonora. A banda também contou com um desenho animado e foi a mais bem sucedida da história da música. Foto: Divulgação
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Os Beatles, ao longo dos anos, emplacaram diversos sucessos e Ã¡lbuns emblemÃ¡ticos como: "Rubber Soul", "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Entre as mÃºsicas,"Yesterday", "Yellow Submarine", "Here Comes the Sun", "Come Together", "Let It Be", "Twist and Shout" e "Don't Let Me Down" marcaram uma geraÃ§Ã£o. Foto: ReproduÃ§Ã£o/@thebeatles
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Com a morte de Epstein, o grupo passou a ter muitas brigas internas, assim como a presença da namorada de Lennon, Yoko Ono. Em meio à separação de John e Cynthia Powell, McCartney fez uma música para confortar o filho do casal e surgiu "Hey Jude", uma das canções mais emblemáticas da banda. Foto: wikimedia commons Eric Koch / Anefo
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Na reta final, a banda lançou o álbum "Abbey Road", em que a capa se tornou inesquecível para os amantes da música. Mesmo sem clima dentro do estúdio, lançaram músicas memoráveis como "Come together", "Oh! Darling", "Here Comes the Sun" e "Something". Foto: Reprodução/@thebeatles
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Com o fim da banda, John Lennon se mudou para os Estados Unidos ao lado de Yoko Ono. Além disso, se tornou ativista, algo presente em suas músicas, como na celebrada "Imagine". Ele se casou com Yoko em 20 de março de 1969 e tiveram Sean em 9 de outubro de 1975. Foto: Reprodução de vídeo
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No auge de sua fama na década de 1960, ele publicou dois livros: "In His Own Write" e "A Spaniard in the Works", ambas coletâneas de escritos sem sentido e desenhos de rabisco. Foto: Dietmar Rabich/Wikimedia Commons
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Lennon se caracterizou por sua natureza rebelde e sagaz em sua música, escrita, desenho, em filmes e entrevistas. Ao longo da vida, teve uma experimentação de drogas, que também influiu na sua saída dos Beatles. John Lennon foi morto a tiros, em 8 de dezembro de 1980, por Mark Chapman, em Nova Iorque. Foto: wikimedia commons Roy Kerwood
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