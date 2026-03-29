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Raízes ou tubérculos: saiba as diferenças e aproveite ambos os tipos
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A raiz é a estrutura responsável por fixar a planta ao solo. Também absorve água e nutrientes essenciais para o crescimento. Algumas raízes se desenvolvem de forma mais grossa e armazenam energia. É justamente essa parte que se transforma em alimento para o consumo humano. Foto: Pixabay
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Entre os exemplos mais conhecidos estão cenoura, beterraba e nabo. Esses alimentos são raízes verdadeiras e muito presentes na culinária. Foto: Pixabay
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O nabo é levemente picante com textura firme, muito usado em saladas, sopas e conservas. Rico em fibras, vitamina C e minerais, contribui para a imunidade e a digestão. Suas folhas também são nutritivas e podem ser preparadas refogadas ou em caldos. Foto: Pixabay
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A cenoura é rica em betacaroteno, fibras e vitaminas, contribui para a saúde da visão e da pele. Pode ser consumida crua, cozida, em sucos, saladas e diversas preparações do dia a dia. Foto: Pixabay
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A beterraba tem sabor adocicado, é bastante usada em saladas, sucos e pratos variados. Rica em ferro, fibras e antioxidantes, contribui para a saúde do sangue e para a disposição. Também pode ser consumida cozida, assada ou em preparações frias e quentes. Foto: Reprodução do Youtube
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Outras raízes também fazem parte da alimentação em diversas regiões. Entre elas estão rabanete, mandioca, batata-doce e pastinaca, todas ricas em nutrientes e versáteis na cozinha. Esses alimentos mostram a variedade de raízes comestíveis presentes no dia a dia e em diferentes culturas gastronômicas. Foto: David Monniaux - wikimedia commons
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Além de saborosas, as raízes costumam ser ricas em fibras e vitaminas. Por isso, ocupam lugar importante em uma alimentação equilibrada. Foto: Imagem de photosforyou por Pixabay
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Já os tubérculos têm outra origem dentro da planta. Eles funcionam como uma espécie de reserva de energia subterrânea. Formam-se a partir de caules modificados que crescem sob a terra. Com o tempo, acumulam amido e nutrientes para a planta. Foto: Gilberto Garrido wikimedia commons
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A batata inglesa é o exemplo mais famoso de tubérculo na culinária brasileira. Inhame e cará também fazem parte desse grupo de alimentos. Foto: - Imagem de wang dong por Pixabay
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Uma diferença curiosa aparece na estrutura interna. Tubérculos têm “olhos” ou brotos, de onde podem nascer novas plantas. Essa característica não aparece nas raízes tradicionais. Por isso, observar o formato ajuda a identificar cada tipo. Foto: Imagem Pixabay
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A batata-doce entra nessa história de uma maneira especial. Afinal, embora muitos considerem que a batata-doce seja um tubérculo, ela é na verdade uma raiz. Foto: Divulgação
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Recebe o nome de raiz tuberosa por armazenar energia e crescer de forma volumosa. Entender essas diferenças ajuda a conhecer melhor os alimentos do cotidiano. Foto: Lory Claudino - Flickr
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Resumindo de forma prática e ilustrativa: Tubérculo é um caule subterrâneo que armazena energia e pode gerar novos brotos, como a batata. Raiz é a parte que fixa a planta e absorve nutrientes, sem formar brotos, como a cenoura. Assim, o tubérculo pode dar origem a outra planta, enquanto a raiz comum não. Foto: imagem gerada por i.a
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