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Raízes ou tubérculos: saiba as diferenças e aproveite ambos os tipos

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Redação Flipar
  • A raiz é a estrutura responsável por fixar a planta ao solo. Também absorve água e nutrientes essenciais para o crescimento. Algumas raízes se desenvolvem de forma mais grossa e armazenam energia. É justamente essa parte que se transforma em alimento para o consumo humano.
    A raiz é a estrutura responsável por fixar a planta ao solo. Também absorve água e nutrientes essenciais para o crescimento. Algumas raízes se desenvolvem de forma mais grossa e armazenam energia. É justamente essa parte que se transforma em alimento para o consumo humano. Foto: Pixabay
  • Entre os exemplos mais conhecidos estão cenoura, beterraba e nabo. Esses alimentos são raízes verdadeiras e muito presentes na culinária.
    Entre os exemplos mais conhecidos estão cenoura, beterraba e nabo. Esses alimentos são raízes verdadeiras e muito presentes na culinária. Foto: Pixabay
  • O nabo é levemente picante com textura firme, muito usado em saladas, sopas e conservas. Rico em fibras, vitamina C e minerais, contribui para a imunidade e a digestão. Suas folhas também são nutritivas e podem ser preparadas refogadas ou em caldos.
    O nabo é levemente picante com textura firme, muito usado em saladas, sopas e conservas. Rico em fibras, vitamina C e minerais, contribui para a imunidade e a digestão. Suas folhas também são nutritivas e podem ser preparadas refogadas ou em caldos. Foto: Pixabay
  • A cenoura é rica em betacaroteno, fibras e vitaminas, contribui para a saúde da visão e da pele. Pode ser consumida crua, cozida, em sucos, saladas e diversas preparações do dia a dia.
    A cenoura é rica em betacaroteno, fibras e vitaminas, contribui para a saúde da visão e da pele. Pode ser consumida crua, cozida, em sucos, saladas e diversas preparações do dia a dia. Foto: Pixabay
  • A beterraba tem sabor adocicado, é bastante usada em saladas, sucos e pratos variados. Rica em ferro, fibras e antioxidantes, contribui para a saúde do sangue e para a disposição. Também pode ser consumida cozida, assada ou em preparações frias e quentes.
    A beterraba tem sabor adocicado, é bastante usada em saladas, sucos e pratos variados. Rica em ferro, fibras e antioxidantes, contribui para a saúde do sangue e para a disposição. Também pode ser consumida cozida, assada ou em preparações frias e quentes. Foto: Reprodução do Youtube
  • Outras raízes também fazem parte da alimentação em diversas regiões. Entre elas estão rabanete, mandioca, batata-doce e pastinaca, todas ricas em nutrientes e versáteis na cozinha. Esses alimentos mostram a variedade de raízes comestíveis presentes no dia a dia e em diferentes culturas gastronômicas.
    Outras raízes também fazem parte da alimentação em diversas regiões. Entre elas estão rabanete, mandioca, batata-doce e pastinaca, todas ricas em nutrientes e versáteis na cozinha. Esses alimentos mostram a variedade de raízes comestíveis presentes no dia a dia e em diferentes culturas gastronômicas. Foto: David Monniaux - wikimedia commons
  • Além de saborosas, as raízes costumam ser ricas em fibras e vitaminas. Por isso, ocupam lugar importante em uma alimentação equilibrada.
    Além de saborosas, as raízes costumam ser ricas em fibras e vitaminas. Por isso, ocupam lugar importante em uma alimentação equilibrada. Foto: Imagem de photosforyou por Pixabay
  • Já os tubérculos têm outra origem dentro da planta. Eles funcionam como uma espécie de reserva de energia subterrânea. Formam-se a partir de caules modificados que crescem sob a terra. Com o tempo, acumulam amido e nutrientes para a planta.
    Já os tubérculos têm outra origem dentro da planta. Eles funcionam como uma espécie de reserva de energia subterrânea. Formam-se a partir de caules modificados que crescem sob a terra. Com o tempo, acumulam amido e nutrientes para a planta. Foto: Gilberto Garrido wikimedia commons
  • A batata inglesa é o exemplo mais famoso de tubérculo na culinária brasileira. Inhame e cará também fazem parte desse grupo de alimentos.
    A batata inglesa é o exemplo mais famoso de tubérculo na culinária brasileira. Inhame e cará também fazem parte desse grupo de alimentos. Foto: - Imagem de wang dong por Pixabay
  • Uma diferença curiosa aparece na estrutura interna. Tubérculos têm “olhos” ou brotos, de onde podem nascer novas plantas. Essa característica não aparece nas raízes tradicionais. Por isso, observar o formato ajuda a identificar cada tipo.
    Uma diferença curiosa aparece na estrutura interna. Tubérculos têm “olhos” ou brotos, de onde podem nascer novas plantas. Essa característica não aparece nas raízes tradicionais. Por isso, observar o formato ajuda a identificar cada tipo. Foto: Imagem Pixabay
  • A batata-doce entra nessa história de uma  maneira especial. Afinal,  embora muitos considerem que a batata-doce  seja um tubérculo, ela é na verdade uma raiz.
    A batata-doce entra nessa história de uma  maneira especial. Afinal,  embora muitos considerem que a batata-doce  seja um tubérculo, ela é na verdade uma raiz. Foto: Divulgação
  • Recebe o nome de raiz tuberosa por armazenar energia e crescer de forma volumosa. Entender essas diferenças ajuda a conhecer melhor os alimentos do cotidiano.
    Recebe o nome de raiz tuberosa por armazenar energia e crescer de forma volumosa. Entender essas diferenças ajuda a conhecer melhor os alimentos do cotidiano. Foto: Lory Claudino - Flickr
  • Resumindo de forma prática e ilustrativa: Tubérculo é um caule subterrâneo que armazena energia e pode gerar novos brotos, como a batata. Raiz é a parte que fixa a planta e absorve nutrientes, sem formar brotos, como a cenoura. Assim, o tubérculo pode dar origem a outra planta, enquanto a raiz comum não.
    Resumindo de forma prática e ilustrativa: Tubérculo é um caule subterrâneo que armazena energia e pode gerar novos brotos, como a batata. Raiz é a parte que fixa a planta e absorve nutrientes, sem formar brotos, como a cenoura. Assim, o tubérculo pode dar origem a outra planta, enquanto a raiz comum não. Foto: imagem gerada por i.a
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