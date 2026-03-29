Raízes ou tubérculos: saiba as diferenças e aproveite ambos os tipos

Resumindo de forma prática e ilustrativa: Tubérculo é um caule subterrâneo que armazena energia e pode gerar novos brotos, como a batata. Raiz é a parte que fixa a planta e absorve nutrientes, sem formar brotos, como a cenoura. Assim, o tubérculo pode dar origem a outra planta, enquanto a raiz comum não. Foto: imagem gerada por i.a