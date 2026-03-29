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Como se estima a idade de uma árvore; veja o método científico

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Redação Flipar
  • À medida que a árvore cresce, seu tronco aumenta de diâmetro de forma contínua. Esse processo ocorre em ciclos anuais, o que permite associar cada camada formada a um período específico do desenvolvimento da planta.
    À medida que a árvore cresce, seu tronco aumenta de diâmetro de forma contínua. Esse processo ocorre em ciclos anuais, o que permite associar cada camada formada a um período específico do desenvolvimento da planta. Foto: Jude Infantini/Unsplash
  • Durante as estações mais quentes e úmidas, o crescimento é mais acelerado e a madeira formada tende a ser mais clara. Já em períodos frios ou secos, o desenvolvimento diminui e os anéis ficam mais escuros e densos.
    Durante as estações mais quentes e úmidas, o crescimento é mais acelerado e a madeira formada tende a ser mais clara. Já em períodos frios ou secos, o desenvolvimento diminui e os anéis ficam mais escuros e densos. Foto: Pixabay
  • Essa alternância de cores cria padrões visíveis no interior do tronco. Ao contar esses anéis, os pesquisadores conseguem estimar quantos anos a árvore viveu, além de identificar variações climáticas ao longo da sua existência.
    Essa alternância de cores cria padrões visíveis no interior do tronco. Ao contar esses anéis, os pesquisadores conseguem estimar quantos anos a árvore viveu, além de identificar variações climáticas ao longo da sua existência. Foto: imagem gerada por i.a
  • Para realizar a análise sem danificar o organismo, especialistas utilizam um instrumento chamado trado de incremento. Ele permite retirar uma pequena amostra cilíndrica do tronco sem comprometer a saúde da árvore.
    Para realizar a análise sem danificar o organismo, especialistas utilizam um instrumento chamado trado de incremento. Ele permite retirar uma pequena amostra cilíndrica do tronco sem comprometer a saúde da árvore. Foto: Beentree wikimedia commons
  • Com essa amostra em mãos, os cientistas estudam não apenas a idade, mas também detalhes sobre o ambiente em que a árvore cresceu. Assim, a dendrocronologia se torna uma ferramenta importante para compreender o passado climático da Terra.
    Com essa amostra em mãos, os cientistas estudam não apenas a idade, mas também detalhes sobre o ambiente em que a árvore cresceu. Assim, a dendrocronologia se torna uma ferramenta importante para compreender o passado climático da Terra. Foto: Yiyo Zamorano wikimedia commons
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