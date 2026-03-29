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Fatos pitorescos sobre certas cidades europeias

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Redação Flipar
  • Longyearbyen (Noruega) Com cerca de 2,5 mil habitantes, essa cidade no Ártico tem uma regra incomum: quem está com doença terminal tem que ser transferido para morrer em outro lugar. Isso ocorre por causa do chamado permafrost. O solo congelado impede a decomposição, por isso doentes graves são levados para o continente.
    Longyearbyen (Noruega) Com cerca de 2,5 mil habitantes, essa cidade no Ártico tem uma regra incomum: quem está com doença terminal tem que ser transferido para morrer em outro lugar. Isso ocorre por causa do chamado permafrost. O solo congelado impede a decomposição, por isso doentes graves são levados para o continente. Foto: Dagny/Wikimédia Commons
  • Setenil de las Bodegas (Espanha) Com aproximadamente 3 mil moradores, chama atenção pelas casas construídas sob grandes rochas. As ruas parecem túneis naturais, com pedras gigantes formando tetos sobre portas e janelas.
    Setenil de las Bodegas (Espanha) Com aproximadamente 3 mil moradores, chama atenção pelas casas construídas sob grandes rochas. As ruas parecem túneis naturais, com pedras gigantes formando tetos sobre portas e janelas. Foto: Reprodução do Flickr Andrey Sulitskiy
  • Giethoorn (Países Baixos) Tem cerca de 2,8 mil habitantes e é conhecida como “cidade sem ruas”. No centro, a locomoção é feita por barcos, com canais substituindo avenidas e carros praticamente inexistentes.
    Giethoorn (Países Baixos) Tem cerca de 2,8 mil habitantes e é conhecida como “cidade sem ruas”. No centro, a locomoção é feita por barcos, com canais substituindo avenidas e carros praticamente inexistentes. Foto: Reprodução do Flickr Tran Hai
  • Hallstatt (Áustria) Pequena, com cerca de 800 habitantes, ficou mundialmente famosa por sua beleza. O sucesso foi tão grande que ganhou uma réplica quase idêntica construída na China.
    Hallstatt (Áustria) Pequena, com cerca de 800 habitantes, ficou mundialmente famosa por sua beleza. O sucesso foi tão grande que ganhou uma réplica quase idêntica construída na China. Foto: Flickr Pere Vilajoana
  • Colmar (França) Com cerca de 70 mil habitantes, parece saída de um conto de fadas. Suas casas coloridas e canais inspiraram cenários de animações e atraem turistas o ano inteiro.
    Colmar (França) Com cerca de 70 mil habitantes, parece saída de um conto de fadas. Suas casas coloridas e canais inspiraram cenários de animações e atraem turistas o ano inteiro. Foto: Pierre Blaché pexels
  • Veneza (Itália) Com cerca de 260 mil habitantes, foi construída sobre milhões de estacas de madeira cravadas no fundo da lagoa. Mesmo após séculos, muitas dessas estruturas ainda sustentam a cidade.
    Veneza (Itália) Com cerca de 260 mil habitantes, foi construída sobre milhões de estacas de madeira cravadas no fundo da lagoa. Mesmo após séculos, muitas dessas estruturas ainda sustentam a cidade. Foto: Neil Morrell por Pixabay
  • Reykjavík (Islândia) A capital tem cerca de 140 mil moradores e utiliza energia geotérmica para aquecer casas e ruas. O calor vem diretamente do subsolo vulcânico, reduzindo custos e poluição.
    Reykjavík (Islândia) A capital tem cerca de 140 mil moradores e utiliza energia geotérmica para aquecer casas e ruas. O calor vem diretamente do subsolo vulcânico, reduzindo custos e poluição. Foto: Imagem de Rebecca L por Pixabay
  • Bruges (Bélgica) Com aproximadamente 120 mil habitantes, mantém um centro histórico medieval muito preservado. Seus canais renderam o apelido de “Veneza do Norte”.
    Bruges (Bélgica) Com aproximadamente 120 mil habitantes, mantém um centro histórico medieval muito preservado. Seus canais renderam o apelido de “Veneza do Norte”. Foto: Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay
  • Büsingen no Alto Reno (Alemanha) Com cerca de 1,5 mil moradores, é um enclave alemão dentro da Suíça. Usa franco suíço e segue regras econômicas diferentes do restante da Alemanha.
    Büsingen no Alto Reno (Alemanha) Com cerca de 1,5 mil moradores, é um enclave alemão dentro da Suíça. Usa franco suíço e segue regras econômicas diferentes do restante da Alemanha. Foto: Hansueli Krapf wikimedia commons
  • Capadócia (Turquia) A região abriga várias cidades com milhares de habitantes e impressiona pelas construções subterrâneas. Algumas foram escavadas há milênios para servir de abrigo e defesa.
    Capadócia (Turquia) A região abriga várias cidades com milhares de habitantes e impressiona pelas construções subterrâneas. Algumas foram escavadas há milênios para servir de abrigo e defesa. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
  • Monaco (Mônaco) Com cerca de 39 mil habitantes, é um dos menores países do mundo. Apesar disso, tem altíssima densidade e uma das maiores rendas per capita do planeta.
    Monaco (Mônaco) Com cerca de 39 mil habitantes, é um dos menores países do mundo. Apesar disso, tem altíssima densidade e uma das maiores rendas per capita do planeta. Foto: Imagem de Gerhard Bögner por Pixabay
  • Rovaniemi (Finlândia) Tem cerca de 63 mil moradores e fica no Círculo Polar Ártico. É conhecida como a “terra oficial do Papai Noel” e recebe turistas mesmo no inverno extremo.
    Rovaniemi (Finlândia) Tem cerca de 63 mil moradores e fica no Círculo Polar Ártico. É conhecida como a “terra oficial do Papai Noel” e recebe turistas mesmo no inverno extremo. Foto: Math wikimedia commons
  • Matera (Itália) Com cerca de 60 mil habitantes, é famosa por suas casas escavadas em rochas, chamadas “sassi”. Muitas delas são habitadas há milhares de anos.
    Matera (Itália) Com cerca de 60 mil habitantes, é famosa por suas casas escavadas em rochas, chamadas “sassi”. Muitas delas são habitadas há milhares de anos. Foto: wikimedia commons Tinss
  • Tallinn (Estônia) Com cerca de 450 mil habitantes, combina um centro medieval preservado com forte digitalização. É considerada uma das cidades mais conectadas da Europa.
    Tallinn (Estônia) Com cerca de 450 mil habitantes, combina um centro medieval preservado com forte digitalização. É considerada uma das cidades mais conectadas da Europa. Foto: Steve Jurvetson wikimedia commons
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