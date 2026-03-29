Fatos pitorescos sobre certas cidades europeias

Longyearbyen (Noruega) Com cerca de 2,5 mil habitantes, essa cidade no Ártico tem uma regra incomum: quem está com doença terminal tem que ser transferido para morrer em outro lugar. Isso ocorre por causa do chamado permafrost. O solo congelado impede a decomposição, por isso doentes graves são levados para o continente. Foto: Dagny/Wikimédia Commons