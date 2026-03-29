Animais
Tem cada uma… Veja curiosidades sobre diversas espécies de aves
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Beija-flor - É a única ave que consegue voar para trás de forma controlada. Suas asas batem até 80 vezes por segundo, permitindo manobras que lembram mais insetos do que aves. Foto: Flickr Minder Cheng
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Albatroz - Pode passar anos sem tocar terra firme. Ele dorme enquanto plana sobre o oceano, usando correntes de ar para economizar energia em voos extremamente longos. Foto: wikimedia commons Antoine Lamielle
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Pinguim-imperador - Os machos são responsáveis por chocar os ovos durante o inverno antártico. Eles ficam semanas sem se alimentar, equilibrando o ovo sobre os pés para protegê-lo do frio. Foto: Denis Luyten/Wikimédia Commons
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Papagaio - Além de imitar sons, muitos papagaios compreendem contexto. Algumas espécies conseguem associar palavras a significados, demonstrando um nível surpreendente de inteligência. Foto: GIANNIZZZERO wikimedia commons
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Avestruz - Apesar de não voar, é a ave mais rápida em terra, podendo atingir cerca de 70 km/h. Seus olhos são maiores que o cérebro, o que é uma curiosidade pouco comentada. Foto: Hombre D. Hojalata / commons wikimedia
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Coruja - Consegue girar a cabeça em até 270 graus. Isso acontece porque possui mais vértebras no pescoço do que a maioria das aves e um sistema especial de circulação sanguínea. Foto: Reprodução / Paulo Bahiano MV @paulo_bahiano_
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Flamingo - Nasce com penas acinzentadas e só adquire a cor rosa ao longo do tempo. A tonalidade vem da alimentação rica em carotenoides, como pequenos crustáceos. Foto: DickDaniels/Wikimédia Commons
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Falcão-peregrino - É o animal mais rápido do mundo, atingindo mais de 300 km/h em mergulho. Essa velocidade é usada para capturar presas em pleno voo. Foto: Pixabay
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Galo - Não canta apenas ao amanhecer por causa da luz. Ele possui um “relógio biológico” interno que o faz cantar em horários regulares, mesmo no escuro. Foto: Imagem de Andreas Neumann por Pixabay
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Casuar - Considerado uma das aves mais perigosas do mundo. Possui uma garra afiada nas pernas que pode causar ferimentos graves quando se sente ameaçado. Foto: Anja Schröder por Pixabay
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Andorinha - Algumas espécies percorrem mais de 10 mil quilômetros em migrações anuais. Elas retornam ao mesmo local todos os anos com incrível precisão. Foto: Imagem de TheOtherKev por Pixabay
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Kiwi - Tem um olfato muito desenvolvido, algo raro entre aves. Usa o bico longo para farejar alimentos no solo, comportamento mais comum em mamíferos. Foto: domínio público