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Azeitonas: sabor marcante e aroma que fazem diferença

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Redação Flipar
  • O azeite de oliva extra-virgem, considerado o mais puro e aromático, é produzido a partir de azeitonas que são prensadas a frio, sem o uso de calor ou produtos químicos, preservando, assim, suas qualidades nutricionais e sabor.
    O azeite de oliva extra-virgem, considerado o mais puro e aromático, é produzido a partir de azeitonas que são prensadas a frio, sem o uso de calor ou produtos químicos, preservando, assim, suas qualidades nutricionais e sabor. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
  • A tapenade, uma pasta feita de azeitonas, alcaparras e azeite de oliva, é uma iguaria popular na cozinha mediterrânea e pode ser usada como acompanhamento ou como recheio para pães e carnes.
    A tapenade, uma pasta feita de azeitonas, alcaparras e azeite de oliva, é uma iguaria popular na cozinha mediterrânea e pode ser usada como acompanhamento ou como recheio para pães e carnes. Foto: Imagem de JorgeOrtizlobo por Pixabay
  • Antes de irem para o consumo, elas são verdes. Ocorre que, para se tornarem pretas, elas passam por um processo de maturação. Essas azeitonas são colhidas quando estão maduras e têm uma cor roxa-escura ou preta.
    Antes de irem para o consumo, elas são verdes. Ocorre que, para se tornarem pretas, elas passam por um processo de maturação. Essas azeitonas são colhidas quando estão maduras e têm uma cor roxa-escura ou preta. Foto: Imagem de jacqueline macou por Pixabay
  • Na sequência, elas passam por um processo de cura em salmoura, mas por menos tempo que a verde.
    Na sequência, elas passam por um processo de cura em salmoura, mas por menos tempo que a verde. Foto: Imagem de andreaegger por Pixabay
  • A textura é macia e possui um sabor mais intenso e adocicado. É usada em pratos quentes, como carnes, massas e risotos.
    A textura é macia e possui um sabor mais intenso e adocicado. É usada em pratos quentes, como carnes, massas e risotos. Foto: Imagem de Manfred Richter por Pixabay
  • As azeitonas e o azeite de oliva geram, também, benefícios à saúde. São ricos em antioxidantes, especialmente polifenóis e vitamina E, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a reduzir a inflamação.
    As azeitonas e o azeite de oliva geram, também, benefícios à saúde. São ricos em antioxidantes, especialmente polifenóis e vitamina E, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a reduzir a inflamação. Foto: Imagem de Karolina Grabowska por Pixabay
  • Além disso, as azeitonas são uma excelente fonte de gorduras monoinsaturadas, que são benéficas para a saúde cardiovascular. Estudos mostram que a dieta rica em azeite de oliva pode reduzir o risco de doenças cardíacas e melhorar a função cerebral.
    Além disso, as azeitonas são uma excelente fonte de gorduras monoinsaturadas, que são benéficas para a saúde cardiovascular. Estudos mostram que a dieta rica em azeite de oliva pode reduzir o risco de doenças cardíacas e melhorar a função cerebral. Foto: OLIVAOVE/ Pixabay
  • Na culinária, as azeitonas são um ingrediente versátil. Elas podem ser consumidas sozinhas, como aperitivos, ou incorporadas em uma variedade de pratos.
    Na culinária, as azeitonas são um ingrediente versátil. Elas podem ser consumidas sozinhas, como aperitivos, ou incorporadas em uma variedade de pratos. Foto:
  • São frequentemente utilizadas em saladas, como a famosa salada grega, e em pratos de massa, como pizzas e pastas.
    São frequentemente utilizadas em saladas, como a famosa salada grega, e em pratos de massa, como pizzas e pastas. Foto:
  • Além disso, as azeitonas podem ser marinadas com ervas e especiarias para intensificar seu sabor, oferecendo uma opção saborosa e saudável para petiscos e aperitivos.
    Além disso, as azeitonas podem ser marinadas com ervas e especiarias para intensificar seu sabor, oferecendo uma opção saborosa e saudável para petiscos e aperitivos. Foto:
  • A combinação de azeitonas com outros ingredientes, como queijo feta, alho e ervas frescas, cria pratos saborosos e sofisticados que são apreciados em todo o mundo.
    A combinação de azeitonas com outros ingredientes, como queijo feta, alho e ervas frescas, cria pratos saborosos e sofisticados que são apreciados em todo o mundo. Foto:
  • Historicamente, as azeitonas foram cultivadas pelos antigos egípcios e gregos, sendo símbolo de paz e prosperidade. Sua produção pode ser realizada de forma sustentável, com práticas que respeitam o meio ambiente e conservam recursos naturais.
    Historicamente, as azeitonas foram cultivadas pelos antigos egípcios e gregos, sendo símbolo de paz e prosperidade. Sua produção pode ser realizada de forma sustentável, com práticas que respeitam o meio ambiente e conservam recursos naturais. Foto:
  • As azeitonas são um dos poucos frutos que, após a colheita, podem ser consumidos sem necessidade de cozimento adicional.
    As azeitonas são um dos poucos frutos que, após a colheita, podem ser consumidos sem necessidade de cozimento adicional. Foto:
  • As azeitonas são muito mais do que um simples ingrediente; elas representam uma rica herança cultural e histórica. Desde suas origens antigas na Grécia e Roma até sua presença essencial na culinária moderna, as azeitonas desempenham um papel significativo tanto na gastronomia quanto na saúde.
    As azeitonas são muito mais do que um simples ingrediente; elas representam uma rica herança cultural e histórica. Desde suas origens antigas na Grécia e Roma até sua presença essencial na culinária moderna, as azeitonas desempenham um papel significativo tanto na gastronomia quanto na saúde. Foto:
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