Biscoitos apetitosos pelo mundo: tradição e sabor

No Brasil, o biscoito de polvilho é um clássico apreciado por adultos e crianças.o polvilho é o amido extraído da mandioca, além de água, óleo ou gordura e sal. Algumas receitas também levam ovos ou leite, responsáveis por deixar a massa mais leve e o biscoito mais aerado após assar. Foto: Youtube Canal Dika da Naka