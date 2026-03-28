“Neve de Melancia”: Saiba mais sobre o fenômeno que deixa a vermelha

Essa floração indica que as algas estão na fase de reprodução. Nesse período, elas produzem um pigmento que escurece suas células. Segundo especialistas, esse pigmento funciona como proteção contra os raios ultravioleta do sol. Durante o inverno, quando a neve as cobre, as algas ficam adormecidas. Já na primavera, os nutrientes, o aumento da luz e a presença de água em estado líquido estimulam sua germinação. Foto: Wikimedia Commons / Tsy1980