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“Neve de Melancia”: Saiba mais sobre o fenômeno que deixa a vermelha
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Esse fenômeno é causado pelo florescimento de algas cor-de-rosa chamadas Chlamydomonas nivalis, uma espécie de alga verde que contém um pigmento carotenóide vermelho secundário, além da clorofila. Ao contrário da maioria das algas de água doce, essa espécie se desenvolve em ambientes frios. Foto: Wikimedia Commons / Will Beback
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Essa floração indica que as algas estão na fase de reprodução. Nesse período, elas produzem um pigmento que escurece suas células. Segundo especialistas, esse pigmento funciona como proteção contra os raios ultravioleta do sol. Durante o inverno, quando a neve as cobre, as algas ficam adormecidas. Já na primavera, os nutrientes, o aumento da luz e a presença de água em estado líquido estimulam sua germinação. Foto: Wikimedia Commons / Tsy1980
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O fenômeno já é observado há bastante tempo e uma das primeiras vezes em que foi documentado ocorreu em 1818, pelo capitão John Ross, que o registrou no Ártico ao liderar quatro navios ingleses em busca da Passagem Noroeste e no mapeamento da costa ártica da América do Norte. Foto: Wikimedia Commons / Hp.Baumeler
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Esse fenômeno, porém, apresenta riscos para as geleiras, segundo biólogos, pois contribui para o derretimento da superfície. Isso acontece porque, à medida que a neve fica colorida, ela absorve mais luz solar em vez de refleti-la, o que acelera o degelo. Foto: Wikimedia Commons / Peretz Partensky
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Ainda segundo especialistas, o vermelho é a cor mais comum do fenômeno, mas também existem outros tipos de algas que vivem no gelo e podem “tingir” a neve com outras cores, como verde, roxo e laranja. Elas não representam risco para quem entra em contato, pois não são prejudiciais à saúde humana. Foto: Wikimedia Commons / Kory J. Collier