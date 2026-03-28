Conheça curiosidades do voo direto entre Chile e Austrália

A última curiosidade envolve o fuso horário, ou seja, quem faz esse voo realiza uma espécie de “viagem no tempo”, porque, quando o voo parte do Chile, ele chega à Oceania no dia seguinte e, na volta, aterrissa no dia anterior à partida. Por exemplo, em um voo de 14 horas e com a diferença de 14 horas de fuso (sem horário de verão), quem decola de Santiago à 1h da manhã do dia 2 chega às 5h da manhã do dia 3 em Melbourne. Já no sentido contrário, ao sair de Melbourne no dia 5 às 13h, chega ao des Foto: Tristan Colangelo Unsplash