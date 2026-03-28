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Conheça curiosidades do voo direto entre Chile e Austrália
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Em termos de comparação, a distância entre Santiago, no Chile, e Paris, na França, é de 11.642 km, enquanto entre Santiago e Sydney, na Austrália, é de 11.340 km, ou seja, saindo do Chile em um voo direto, pode-se chegar mais rápido à Oceania, com voos de duração média de 14 horas. Foto: NastyaSensei por Pexels
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Entre as curiosidades dessa rota está o fato de que ela não é fixa, como normalmente ocorre com os voos. Isso se deve ao fato de o espaço aéreo entre a Oceania e a América do Sul não ser muito utilizado e de não existir a necessidade de aerovias, corredores que traçam um caminho obrigatório entre determinada origem e destino para evitar “congestionamento” de aviões e acidentes. Foto: Freepik/wirestock
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Na LATAM Airlines, por exemplo, a equipe do Centro de Controle de Voo define a rota para a Oceania, em média, três horas antes do horário de decolagem, para que seja possível adaptar e otimizar os trajetos de acordo com diferentes fatores, como condições meteorológicas, especialmente os ventos, e a disponibilidade dos aeroportos que servem como alternativa de pouso, economizando combustível e diminuindo o tempo de viagem. Foto: Divulgação
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Outro fator interessante é a trajetória do voo, que utiliza a curvatura da Terra a seu favor para diminuir a distância entre os lugares. Assim, o voo decola de Santiago em direção ao sul do planeta, passa próximo à Antártida e navega a maior parte do tempo sobre o Oceano Pacífico. Foto: Divulgação
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A última curiosidade envolve o fuso horário, ou seja, quem faz esse voo realiza uma espécie de “viagem no tempo”, porque, quando o voo parte do Chile, ele chega à Oceania no dia seguinte e, na volta, aterrissa no dia anterior à partida. Por exemplo, em um voo de 14 horas e com a diferença de 14 horas de fuso (sem horário de verão), quem decola de Santiago à 1h da manhã do dia 2 chega às 5h da manhã do dia 3 em Melbourne. Já no sentido contrário, ao sair de Melbourne no dia 5 às 13h, chega ao des Foto: Tristan Colangelo Unsplash