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Origem dos nomes dos países da América do Sul: por que se chamam assim

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Redação Flipar
  • Argentina - O nome
    Argentina - O nome "Argentina" deriva do latim "argentum", que significa prata. Durante a exploração espanhola no século XVI, os conquistadores foram atraídos pela riqueza mineral da região. Foto:
  • Acreditava-se que a região poderia ter grandes depósitos de prata, levando ao uso do nome
    Acreditava-se que a região poderia ter grandes depósitos de prata, levando ao uso do nome "Terra Argentina", que se refere à "terra de prata". Esse nome acabou sendo adotado oficialmente, refletindo a expectativa de riqueza mineral que os exploradores tinham sobre a área. Foto: Imagem de sebastian del val por Pixabay
  • Bolívia - A Bolívia foi nomeada em homenagem a Simón Bolívar, líder revolucionário que desempenhou um papel crucial na independência da América Latina do domínio espanhol.
    Bolívia - A Bolívia foi nomeada em homenagem a Simón Bolívar, líder revolucionário que desempenhou um papel crucial na independência da América Latina do domínio espanhol. Foto: domínio público
  • Após a independência em 1825, a nova nação foi chamada de Bolívia para honrar o libertador, que é conhecido como
    Após a independência em 1825, a nova nação foi chamada de Bolívia para honrar o libertador, que é conhecido como "El Libertador" por suas contribuições na luta pela liberdade e pela criação de nações independentes na América do Sul. Foto: Imagem de infoisanavia por Pixabay
  • Brasil - O nome
    Brasil - O nome "Brasil" tem origem na árvore "pau-brasil", que foi uma das primeiras riquezas exploradas pelos portugueses no início do período colonial. Foto: Domínio público
  • O termo
    O termo "brasil" vem do latim "brasa", que se refere à cor vermelha do coração da árvore. Quando os portugueses chegaram à região no início do século XVI, a abundância dessa madeira vermelha levou ao nome do país, que acabou se tornando o nome oficial. Foto: Arquivo Nacional do Brasil
  • Chile - O nome
    Chile - O nome "Chile" tem várias teorias sobre sua origem. Uma delas sugere que vem da palavra indígena Mapudungun "chili", que significa "onde termina a terra". Foto: Domínio público
  • Outra teoria sugere que o nome pode ter origem na palavra quechua
    Outra teoria sugere que o nome pode ter origem na palavra quechua "chiri", que significa "frio", referindo-se ao clima da região. Independentemente da origem exata, o nome "Chile" acabou se tornando oficial para o país no período colonial. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Colômbia - A Colômbia recebeu seu nome em homenagem a Cristóvão Colombo, o explorador genovês que descobriu as Américas para a Espanha em 1492.
    Colômbia - A Colômbia recebeu seu nome em homenagem a Cristóvão Colombo, o explorador genovês que descobriu as Américas para a Espanha em 1492. Foto: Divulgação
  • Após a independência da Colômbia do domínio espanhol em 1819, os líderes da nova nação decidiram nomear o país em honra ao explorador, como um reconhecimento da influência de Colombo na descoberta e exploração do Novo Mundo.
    Após a independência da Colômbia do domínio espanhol em 1819, os líderes da nova nação decidiram nomear o país em honra ao explorador, como um reconhecimento da influência de Colombo na descoberta e exploração do Novo Mundo. Foto: Flickr g_pertuzzy
  • Equador - O nome
    Equador - O nome "Equador" deriva da sua localização geográfica ao longo da linha do Equador, que passa pelo país. Quando o Equador se tornou independente da Espanha em 1830, o nome foi escolhido para refletir a posição do país na linha equatorial. Foto: domínio público
  • O nome
    O nome "Equador" simboliza a conexão do país com a linha que divide o hemisfério norte e o hemisfério sul. Foto: Imagem de DEZALB por Pixabay
  • Guiana - O nome
    Guiana - O nome "Guiana" tem origem na palavra indígena "guihana", que significa "terra de muitas águas" na língua dos povos ameríndios da região. Foto: Imagem de jorono por Pixabay
  • Esse nome reflete a abundância de rios e corpos d'água encontrados no país. Quando os europeus chegaram à região no século XVII, o nome foi adotado para se referir à vasta área rica em recursos hídricos e naturais.
    Esse nome reflete a abundância de rios e corpos d'água encontrados no país. Quando os europeus chegaram à região no século XVII, o nome foi adotado para se referir à vasta área rica em recursos hídricos e naturais. Foto: Imagem de Robson Machado por Pixabay
  • Paraguai - Sem muito mistério aqui. O nome
    Paraguai - Sem muito mistério aqui. O nome "Paraguai" tem origem no rio Paraguai, que atravessa o país e percorre também pelo Brasil, Bolívia e Argentina. Foto: Domínio público
  • A palavra
    A palavra "Paraguai" Ã© derivada do termo indÃ­gena guarani "paraguay", que significa "rio que sai do mar" ou "rio grande". O nome do paÃ­s reflete a importÃ¢ncia histÃ³rica e geogrÃ¡fica do rio para a regiÃ£o e a influÃªncia das culturas indÃ­genas na formaÃ§Ã£o da identidade nacional. Foto: - Imagem de Viktor Kisman por Pixabay
  • Peru - O nome
    Peru - O nome "Peru" Ã© de origem incerta, mas acredita-se que deriva da palavra "birÃº", usada pelos espanhÃ³is para se referir Ã  regiÃ£o no inÃ­cio da colonizaÃ§Ã£o. Foto:
  • Acredita-se que
    Acredita-se que "birú" poderia ter origem em uma palavra indígena usada para descrever uma área ou um líder local. Com o tempo, o nome "Peru" foi adotado oficialmente e se tornou o nome da nação após a independência da Espanha. Foto: Imagem de Georges GATTO por Pixabay
  • Suriname - O nome
    Suriname - O nome "Suriname" tem origem no termo indÃ­gena "Surnam", que era usado pelos povos nativos para se referir Ã  regiÃ£o. Foto: Imagem Freepik
  • O nome foi registrado pelos colonizadores europeus e foi oficialmente adotado quando o país se tornou independente da Grã-Bretanha em 1975. O nome
    O nome foi registrado pelos colonizadores europeus e foi oficialmente adotado quando o país se tornou independente da Grã-Bretanha em 1975. O nome "Suriname" reflete a herança cultural indígena e a conexão histórica com a região antes da colonização. Foto: Flickr Andrey Sulitskiy
  • Uruguai - O nome
    Uruguai - O nome "Uruguai" é derivado da língua indígena guarani e se acredita que significa "rio dos caracóis" ou "rio dos pássaros". Foto:
  • O termo é uma combinação das palavras
    O termo é uma combinação das palavras "uru" (caracol ou pássaro) e "guay" (rio). A escolha do nome reflete a influência da língua guarani na região e a importância dos corpos d'água para a identidade geográfica do país. Foto: Fulviusbsas/Wikimedia Commons
  • Venezuela - O nome
    Venezuela - O nome "Venezuela" significa "Pequena Veneza" e foi dado por exploradores espanhóis no século XVI, que observaram semelhanças entre as construções flutuantes dos habitantes locais e a cidade italiana de Veneza. Foto:
  • O termo
    O termo "Venezuela" foi adotado para descrever a regiÃ£o e acabou se tornando o nome oficial do paÃ­s apÃ³s a independÃªncia da Espanha. O nome reflete a conexÃ£o histÃ³rica e cultural com a exploraÃ§Ã£o e a percepÃ§Ã£o europeia da regiÃ£o. Foto: Guillermo Ramos Flamerich/WikimÃ©dia Commons
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