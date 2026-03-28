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Tipos de arroz: a variedade é maior do que muitos pensam
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O arroz é um alimento que muitos consideram indispensável nas mesas do mundo todo, consumido e produzido em larga escala, juntamente com o trigo e o milho. Foto: Pille R. Priske/Unsplash
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A popularidade do arroz no Brasil remonta ao século XVIII, quando foi introduzido em nossa cultura. Mas outros países superam o Brasil na lista dos maiores consumidores do grão. Foto: Imagem de pasrasaa por Pixabay
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seguida pela Índia com 23%, Indonésia e Bangladesh. Nesses países a agricultura do arroz é vital. Foto: Imagem de Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay
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Depois da China, os maiores consumidores de arroz são Índia, Indonésia e Bangladesh. Foto: Imagem de Adelia Rosalinda por Pixabay
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Nesses países a agricultura do arroz também é vital. E os arrozais têm belas paisagens. Na foto, uma plantação de arroz em Bali, na Indonésia. Foto: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
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A Indonésia por exemplo, produz 37.400 toneladas anuais, enfrenta a necessidade de aumentar esse volume, nos próximos anos. Na foto, mais um arrozal. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
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A lista dos maiores consumidores inclui também Bangladesh, Vietnã, Filipinas, Tailândia, Birmânia e Japão, com o Brasil ocupando a décima posição. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
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A inclusão do arroz na dieta não apenas oferece componentes nutricionais, mas também demonstra a diversidade cultural através da alimentação. Vamos conhecer os mais populares e seus benefícios. Foto: Reprodução TV Globo
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Arroz Agulhinha ou Branco- Uma excelente fonte de carboidratos, embora seja pobre em fibras. Seus grãos alongados e finos possuem textura leve. Foto: Divulgação
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Durante o cozimento, absorve sabores adicionados, combinando em diversos pratos, com feijão, legumes, vegetais e proteínas. Bastante popular no Brasil. Foto: Imagem de Dionatan Dion Cerqueira por Pixabay
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Arroz integral- Como mantém a casca, preserva fibras, vitaminas e minerais. Os grãos mais escuros e com textura firme proporcionam saciedade prolongada, graças ao farelo presente. É uma escolha saudável, agregado a vegetais grelhados e proteínas magras. Seu consumo é significativo na Índia e na China, entre outros países. Foto: Divulgação
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Arroz Parboilizado- Por ser submetido à vaporização antes de ser polido, mantém parte dos nutrientes presentes no farelo. Seus grãos firmes não grudam durante o cozimento. Consumido na Nigéria, Estados Unidos e Brasil, entre outros países, harmoniza bem com carnes, peixes e vegetais. Foto: Divulgação
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Arroz Cateto ou Japonês- Caracterizado por grãos curtos e arredondados, é rico em amido, com textura pegajosa quando cozido. Foto: Youtube/ Made in Jpn
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Fundamental na culinária japonesa, é a base para pratos como sushi. Sua popularidade estende-se a outras regiões asiáticas, combinando com pratos orientais. Foto: Imagem de Live-Green-Magazine por Pixabay
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Arroz Vermelho- Rico em antioxidantes devido às antocianinas, oferece coloração e sabor característicos. Consumido em países como Tailândia e Camboja, é uma escolha exótica que combina bem com frutos do mar e carnes. Foto: Divulgação
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Arroz Negro- Com alto teor de antioxidantes, fibras e nutrientes, apresenta sabor marcante e textura firme. Consumido tradicionalmente na China e na Indonésia, destaca-se em pratos finos, harmonizando-se especialmente com carnes e vegetais. Foto: Divulgação
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Arroz Basmati- Com grãos longos e aroma perfumado, é uma boa fonte de carboidratos complexos. Com origem na Índia, é bastante consumido também no Paquistão. Seu aroma distinto torna-o ideal na culinária que inclui o curry no tempero. Foto: Imagem de Pictavio por Pixabay
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Arroz Arbóreo- Com grãos curtos e arredondados, conhecido por absorver líquidos, é ideal para risotos. Sua versatilidade é evidente na culinária italiana, harmonizando-se com frutos do mar, cogumelos e queijos. Foto: Youtube/ Cansei de Miojo por Rafael Aflalo
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Arroz Glutinoso ou Mochigome -Com alta quantidade de amilopectina, se sobressai por sua pegajosidade. Essencial na produção de doces tradicionais asiáticos, como mochi. Muito consumido no Japão e em outras regiões asiáticas. Foto: Youtube/ Sushi Com A Fê
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Arroz Arroz Doce- Essa deliciosa sobremesa, presente em diversas culturas, oferece uma textura cremosa e doce. Elaborado com arroz de grãos curtos, geralmente o agulhinha, açúcar e leite, pode ser servido sozinho ou com canela, frutas ou coco ralado.oce- Essa deliciosa sobremesa presente em diversas culturas, oferece uma textura cremosa e doce. Elaborado com arroz de grãos curtos, geralmente o agulinha, açúcar e leite, podendo ser servido sozinho ou com canela, frutas ou coco ralado. Foto: YouTube/Menino Prendado
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Agora podemos compreender como esse grão é tão popular e consolidado nos 4 cantos do mundo. Seja em receitas doces ou salgadas, como prato principal ou acompanhamento, seu sucesso é garantido. Foto: Imagem de Markus Winkler por Pixabay