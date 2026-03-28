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O ardor da pimenta: comidas mexicanas para fazer em casa
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Veja uma lista de comidas mexicanas consideradas saborosas, que podem ser feitas com ingredientes fáceis de achar e de preparar. São iguarias que fazem sucesso nos restaurantes, mas também podem ser preparadas na cozinha de casa. Foto: Youtube/Leodenice Camargo
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Quesadillas - Basicamente leva massa para pizza, bacon e peito de frango em cubos. Como completamento estão molho de tomate, azeitona verde picada, queijo ralado, tomate, sal e pimenta-do-reino. Foto: Youtube/RecipeTin Eats
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Guacamole - essa iguaria leva abacate, cebola pequena, tomate grande, pimenta malagueta, suco de limã, azeite extra virgem, sal, alho e coentro. Foto: Youtube/COZINHA PARA INICIANTES. SA
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Tortillas - Elas têm uma receita simples. Para fazer essa massa, necessita-se de farinha de trigo, fubá, sal, manteiga e água morna. Foto: Youtube/Temperos e Sabore
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Nachos com chilli - Entre os principais ingredientes desse prato estão linguiça calabresa picada, bacon picado, carne moída e biscoitos tipo doritos. Pimentão, pimenta jalapeño, feijão, queijo ralado e cebola são outros. Foto: Youtube/Fernando Adore
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Burrito de carne - A massa do burrito é feita com farinha de trigo, fubá, manteiga e sal. O recheio leva queijo ralado, cebola picada, carne cozida picada, pimenta cambuci, tomate sal e pimenta-do-reino. Foto: Youtube/Leodenice Camargo
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Taco de carne - Para a massa, usa-se farinha de trigo, óleo, fermento em pó, água morna e sal. Já para o recheio, ingredientes como carne moída, cebola picada, pimenta chili, bacon, queijo cheddar e alface. Foto: Youtube/Leodenice Camargo
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Mojito - Mojito é uma bebida que é preparada com rum branco, açúcar, suco de limão, água com gás, um ramo de hortelã e gelo picado. Foto: Youtube/Tô Bem na Cozinha
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Torta de temales - Essa iguaria leva carne moída, cebola, alho picados, tomate, milho verde, leite, azeitonas verdes picadas, ovos, fubá e queijo ralado. Foto: Youtube/Food Network Brasil
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Feijão mexicano - Para fazer o feijão mexicano, são necessários feijão, pimenta calabresa, caldo de bacon, bacon em cubos, linguiça calabresa em cubos, carne moída, alho e azeitonas verdes. Foto: Youtube/TudoReceitas
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Chili com carne - Uma maneira de fazer o chili com carne é com feijão vermelho, água, caldo de carne, carne moída, extrato de tomate, cominho em pó e pimentas dedo-de-moça picadas. Foto: Youtube/Receitas que amo