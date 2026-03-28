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O ardor da pimenta: comidas mexicanas para fazer em casa

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Redação Flipar
  • Veja uma lista de comidas mexicanas consideradas saborosas, que podem ser feitas com ingredientes fáceis de achar e de preparar. São iguarias que fazem sucesso nos restaurantes, mas também podem ser preparadas na cozinha de casa.
    Veja uma lista de comidas mexicanas consideradas saborosas, que podem ser feitas com ingredientes fáceis de achar e de preparar. São iguarias que fazem sucesso nos restaurantes, mas também podem ser preparadas na cozinha de casa. Foto: Youtube/Leodenice Camargo
  • Quesadillas - Basicamente leva massa para pizza, bacon e peito de frango em cubos. Como completamento estão molho de tomate, azeitona verde picada, queijo ralado, tomate, sal e pimenta-do-reino.
    Quesadillas - Basicamente leva massa para pizza, bacon e peito de frango em cubos. Como completamento estão molho de tomate, azeitona verde picada, queijo ralado, tomate, sal e pimenta-do-reino. Foto: Youtube/RecipeTin Eats
  • Guacamole - essa iguaria leva abacate, cebola pequena, tomate grande, pimenta malagueta, suco de limã, azeite extra virgem, sal, alho e coentro.
    Guacamole - essa iguaria leva abacate, cebola pequena, tomate grande, pimenta malagueta, suco de limã, azeite extra virgem, sal, alho e coentro. Foto: Youtube/COZINHA PARA INICIANTES. SA
  • Tortillas - Elas têm uma receita simples. Para fazer essa massa, necessita-se de farinha de trigo, fubá, sal, manteiga e água morna.
    Tortillas - Elas têm uma receita simples. Para fazer essa massa, necessita-se de farinha de trigo, fubá, sal, manteiga e água morna. Foto: Youtube/Temperos e Sabore
  • Nachos com chilli - Entre os principais ingredientes desse prato estão linguiça calabresa picada, bacon picado, carne moída e biscoitos tipo doritos. Pimentão, pimenta jalapeño, feijão, queijo ralado e cebola são outros.
    Nachos com chilli - Entre os principais ingredientes desse prato estão linguiça calabresa picada, bacon picado, carne moída e biscoitos tipo doritos. Pimentão, pimenta jalapeño, feijão, queijo ralado e cebola são outros. Foto: Youtube/Fernando Adore
  • Burrito de carne - A massa do burrito é feita com farinha de trigo, fubá, manteiga e sal. O recheio leva queijo ralado, cebola picada, carne cozida picada, pimenta cambuci, tomate sal e pimenta-do-reino.
    Burrito de carne - A massa do burrito é feita com farinha de trigo, fubá, manteiga e sal. O recheio leva queijo ralado, cebola picada, carne cozida picada, pimenta cambuci, tomate sal e pimenta-do-reino. Foto: Youtube/Leodenice Camargo
  • Taco de carne - Para a massa, usa-se farinha de trigo, óleo, fermento em pó, água morna e sal. Já para o recheio, ingredientes como carne moída, cebola picada, pimenta chili, bacon, queijo cheddar e alface.
    Taco de carne - Para a massa, usa-se farinha de trigo, óleo, fermento em pó, água morna e sal. Já para o recheio, ingredientes como carne moída, cebola picada, pimenta chili, bacon, queijo cheddar e alface. Foto: Youtube/Leodenice Camargo
  • Mojito - Mojito é uma bebida que é preparada com rum branco, açúcar, suco de limão, água com gás, um ramo de hortelã e gelo picado.
    Mojito - Mojito é uma bebida que é preparada com rum branco, açúcar, suco de limão, água com gás, um ramo de hortelã e gelo picado. Foto: Youtube/Tô Bem na Cozinha
  • Torta de temales - Essa iguaria leva carne moída, cebola, alho picados, tomate, milho verde, leite, azeitonas verdes picadas, ovos, fubá e queijo ralado.
    Torta de temales - Essa iguaria leva carne moída, cebola, alho picados, tomate, milho verde, leite, azeitonas verdes picadas, ovos, fubá e queijo ralado. Foto: Youtube/Food Network Brasil
  • Feijão mexicano - Para fazer o feijão mexicano, são necessários feijão, pimenta calabresa, caldo de bacon, bacon em cubos, linguiça calabresa em cubos, carne moída, alho e azeitonas verdes.
    Feijão mexicano - Para fazer o feijão mexicano, são necessários feijão, pimenta calabresa, caldo de bacon, bacon em cubos, linguiça calabresa em cubos, carne moída, alho e azeitonas verdes. Foto: Youtube/TudoReceitas
  • Chili com carne - Uma maneira de fazer o chili com carne é com feijão vermelho, água, caldo de carne, carne moída, extrato de tomate, cominho em pó e pimentas dedo-de-moça picadas.
    Chili com carne - Uma maneira de fazer o chili com carne é com feijão vermelho, água, caldo de carne, carne moída, extrato de tomate, cominho em pó e pimentas dedo-de-moça picadas. Foto: Youtube/Receitas que amo
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