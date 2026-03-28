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Twitter, atualmente chamado de X, completa 20 anos
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Inicialmente, a rede social, criada por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass, se chamava “twttr” e tinha como objetivo permitir que qualquer pessoa compartilhasse seus pensamentos ou atualizações curtas de acontecimentos, limitadas a 140 caracteres, de forma rápida e pública. Foto: Divulgação
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Essa proposta se diferenciava de blogs e de outras redes sociais da época, pois funcionava como um fluxo contínuo de pensamentos, notícias e reações em tempo real aos acontecimentos, o que impulsionou seu crescimento inicial. Com o tempo, o Twitter passou a influenciar diretamente o fluxo de informação, com jornalistas, políticos e celebridades passando a utilizá-lo como canal central de comunicação. Foto: Divulgação
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Conhecido pelo famoso logo do passarinho azul, o Twitter é uma das redes sociais mais populares da internet atualmente, e também teve papel fundamental na transformação da forma como as pessoas consomem notícias e acompanham eventos e progrmas em tempo real ao redor do mundo. Foto: Divulgação
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Em 2026, o "X" tem, aproximadamente, 557 milhÃµes de usuÃ¡rios mensais ativos e, ao longo de sua histÃ³ria, ajudou a popularizar elementos marcantes da cultura digital, como hashtags, trending topics, memes virais e tem atÃ© um vocabulÃ¡rio prÃ³prio. AtÃ© a forma como as marcas engajam seus produtos e emissoras avaliam o sucesso de um programa. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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A aquisição da rede social pelo empresário Elon Musk marcou uma virada na plataforma, que passou por mudanças estruturais que mudaram o seu funcionamento. Além de ser rebatizada como X e ganhar um novo logo, o serviço sofreu transformações no sistema de verificação, no algoritmo, na monetização e no controle da informação, o que gerou debates sobre uma possível perda de identidade. Ainda assim, a rede permanece relevante e influente no fluxo de informação. Foto: Steve Jurvetson/Wikimédia Commons