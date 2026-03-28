Depressão de Danakil: o laboratório natural mais hostil do mundo

O campo hidrotermal de Dallol é o ponto mais emblemático da região. Ali, fontes termais jorram salmoura supersaturada que cristaliza em formas brancas, amarelas e vermelhas. A acidez das águas é brutal, chegando a ser milhares de vezes mais intensa que a de um limão, criando um ambiente quase alienígena. Foto: A Savin wikimedia commons