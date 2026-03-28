Chopin: o gênio do piano que transformou emoção em música

Em 2019, uma valsa inédita de Chopin foi identificada pelo curador Robinson McClellan na Biblioteca e Museu Morgan, marcando a primeira descoberta do tipo em quase um século. O manuscrito foi submetido à análise do especialista Jeffery Kallberg para verificação de autenticidade. A descoberta reforçou o valor histórico do acervo e reacendeu o interesse pelo compositor. Foto: Carmen González Fraile/Biblioteca e Museu Morgan