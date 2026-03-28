Thingvellir, um lugar único na Islândia: onde a terra se divide e o parlamento nasce

Thingvellir é parte da rota turística Círculo Dourado, junto com Geysir e Gullfoss. Além das paisagens dramáticas, o parque abriga a igreja Thingvallakirkja, construída em 1859 no mesmo local da primeira igreja islandesa erguida após a cristianização. Ao lado da igreja, há casas que servem para a equipe de apoio. Foto: Pixabay