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Do Egito ao Vaticano: o imponente obelisco da Praça de São Pedro
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O obelisco foi construído em Heliópolis, no Egito, e feito de granito vermelho da região de Assuão. Transportado por navio até Roma a mando do Imperador Calígula, chegou como um troféu de guerra. A imponência da peça, com 40 metros de altura e quatro faces lisas sem hieróglifos, já demonstrava o fascínio dos romanos por monumentos egípcios, vistos como símbolos de eternidade e poder. Foto: Jean-Pol GRANDMONT/Wikimédia Commons
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Inicialmente, o obelisco foi colocado no Circo de Calígula, depois chamado de Circo de Nero. Esse espaço era palco de espetáculos sangrentos com gladiadores e feras, mas também de perseguições religiosas. Foi ali que inúmeros cristãos foram martirizados, incluindo São Pedro, que segundo a tradição foi crucificado de cabeça para baixo, tornando o local um marco da fé cristã. Foto: Reprodução de Rede Social
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No topo do obelisco havia originalmente um globo de bronze. A lenda dizia que dentro dele repousavam as cinzas de Júlio César, reforçando a aura de poder e misticismo em torno da peça. Esse objeto foi retirado durante a transferência do monumento e hoje encontra-se preservado no Museu de Roma, como testemunho da fusão entre mito e história. Foto: Reprodução do X @archaeologyart
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Em 1586, durante a construção da nova Basílica de São Pedro, o Papa Sisto Quinto ordenou que o obelisco fosse transferido para a frente da basílica. Ele afirmou: “Muitos cristãos foram martirizados à sombra dessa pedra. O próprio São Pedro morreu lá”. Para dar novo significado ao monumento, colocou-se uma cruz em seu topo, transformando-o em símbolo de paz e esperança. Foto: - Museum Syndicate/Wikimédia Commons
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Mover o obelisco foi um feito monumental. O arquiteto Domenico Fontana liderou uma operação complexa que envolveu centenas de homens, cavalos e engenhos de madeira. A transferência de cerca de 300 metros até a atual localização exigiu cálculos precisos e tornou-se um marco da engenharia renascentista, mostrando como a fé e a técnica se uniram para redefinir o espaço sagrado. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Hoje, o obelisco está exatamente no centro da Praça de São Pedro, diante da basílica e próximo à residência papal. Sua posição não é aleatória: ele pode ser visto de diversos pontos do Vaticano, inclusive dos dormitórios, lembrando constantemente os sacerdotes e fiéis dos martírios que ocorreram em sua sombra. É um eixo visual e espiritual da praça. Foto: Diliff/Wikimédia Commons
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A base do obelisco é adornada por quatro leões de bronze, símbolos de força e vigilância. Esses elementos reforçam a imponência da estrutura e criam uma conexão entre o poder imperial romano e a simbologia cristã. O conjunto transmite a ideia de que o monumento guarda e protege a memória dos mártires. Foto: - Reprodução do Flickr Cassiano
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Durante a expansão romana, especialmente no domínio do norte da África, vários imperadores se encantaram pelos obeliscos egípcios. Eles eram vistos como símbolos de imortalidade e poder, e muitos foram levados para a Europa. O obelisco do Vaticano tornou-se o mais famoso de todos, não apenas pela sua imponência, mas pelo significado que ganhou com o advento do cristianismo. Foto: Jean-Pol GRANDMONT/Wikimédia Commons
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Com a ascensão do cristianismo e a posterior criação do Estado do Vaticano pelo Tratado de Latrão, o obelisco passou a ser visto como testemunha da fé. Foi aos seus pés que São Pedro e inúmeros cristãos foram martirizados, e por isso o monumento se tornou parte fundamental da identidade católica, representando a ligação entre a Roma imperial e a Igreja. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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O obelisco presenciou séculos de violência e perseguições, mas sua transformação com a cruz no topo marcou uma mudança de significado. De troféu de guerra e palco de martírios, tornou-se um símbolo de esperança e fé. Essa mudança reflete a própria trajetória da Igreja, que nasceu da perseguição e se consolidou como força espiritual global. Foto: Livioandronico2013/Wikimédia Commons
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Hoje, o obelisco da Praça de São Pedro é um dos monumentos mais visitados do mundo. Ele não apenas atrai turistas pela sua imponência arquitetônica, mas também inspira fiéis pela sua carga histórica e espiritual. É um testemunho vivo da transição entre império e religião, entre poder e fé, e continua a ser um marco central da identidade do Vaticano. Foto: Reprodução do Flickr Dieffe