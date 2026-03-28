Do Egito ao Vaticano: o imponente obelisco da Praça de São Pedro

Durante a expansão romana, especialmente no domínio do norte da África, vários imperadores se encantaram pelos obeliscos egípcios. Eles eram vistos como símbolos de imortalidade e poder, e muitos foram levados para a Europa. O obelisco do Vaticano tornou-se o mais famoso de todos, não apenas pela sua imponência, mas pelo significado que ganhou com o advento do cristianismo. Foto: Jean-Pol GRANDMONT/Wikimédia Commons